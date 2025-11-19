Las últimas tendencias que arrasan esta temporada para cuidar el cabello y cómo lograrlas con NEQI

(Información remitida por la empresa firmante)

NEQI, la nueva firma de cuidado capilar de lujo que está transformando el sector beauty en Europa, propone las claves para sumarse a los looks más deseados del momento. El otoño trae consigo una nueva temporada de reinvención: la ropa se vuelve más sofisticada, los colores se apagan y el cabello pide un cambio. Este 2025, las tendencias capilares giran en torno a la naturalidad cuidada, el brillo extremo y los peinados pulidos.



Melena lisa efecto espejo: el regreso del glass hair.- El cabello ultra liso y brillante vuelve a protagonizar la temporada. Inspirado en la estética minimalista y cuidada, el "glass hair" se impone como sinónimo de elegancia moderna. Para lograr ese acabado pulido, NEQI presenta Diamond Glass (P.V.P.: 9,95€), el spray de peinado diseñado para ofrecer un brillo espejo, control absoluto de la humedad y protección térmica hasta 230º, apto para todo tipo de cabello. Su fórmula ligera sella la cutícula, controla el encrespamiento y deja una melena suave y con reflejos de cristal, perfecta para acompañar los looks lisos del otoño.



Clean looks: el recogido pulido que nunca falla.- Moños bajos, coletas tensas y partings perfectamente definidos. El clean look es el peinado más viral del momento, un símbolo de elegancia minimalista y estilo effortless. Para dominar cada baby hair y mantener el peinado impecable durante horas, NEQI presenta el Sleek Stick (P.V.P.; 7,95€), un stick fijador en formato cómodo que permite retocar en segundos sin residuos ni rigidez. Perfecto para tenerlo siempre en el bolso, está disponible en El Corte Inglés y en tiendas FENGO (aeropuertos).



Olas suaves y volumen ligero.- El wavy hair sigue siendo un clásico atemporal, pero esta temporada se lleva con más movimiento y volumen natural. Para lograr esas ondas aireadas y con cuerpo, sin sacrificar ligereza, la Volume Victory Styling Mousse (P.V.P.; 9,95€) de NEQI es esencial. Su fórmula ultraligera aporta densidad y textura al cabello fino, dejando una sensación de frescura y volumen duradero sin apelmazar. Ideal para crear el look "ondas del día siguiente" con un acabado brillante y flexible, especialmente indicado para cabellos finos y delgados.



Protección y perfume: el toque final del cuidado diario.- El otoño no significa decir adiós al sol, y el cabello también necesita defensa frente a los rayos UV. El Perfume Capilar (P.V.P.; 9,75€) de NEQI no solo deja una fragancia elegante y duradera, sino que también actúa como escudo protector frente al sol, evitando la oxidación del color y la sequedad. Un gesto sensorial y funcional que convierte cualquier rutina capilar en un auténtico ritual de belleza.



Distribución en España.- La gama NEQI ya está disponible en España en Primor, El Corte Inglés, Douglas, Júlia Perfumerías, Maquillalia, Farmavazquez, Clapés y FENGO, referentes en perfumería y cosmética del país. Además, la gama también puede encontrarse en otras tiendas destacadas del sector, ampliando así su presencia en el mercado nacional. Con este lanzamiento, los consumidores españoles tienen acceso a una propuesta única que combina innovación, lujo accesible y un compromiso real con la sostenibilidad.



Acerca de New Flag

NEQI forma parte de New Flag, grupo alemán fundado en Múnich en 2010 y considerado uno de los grandes impulsores de marcas beauty disruptivas a nivel mundial. Destaca por lanzar al mercado marcas de belleza innovadoras con rapidez, creatividad y precisión. Mediante una distribución estratégica, el desarrollo de productos basados ​​en tendencias y una narrativa de marca impactante que conecta a los consumidores con soluciones de belleza de vanguardia, garantizando un impacto duradero en el mercado. Con presencia en más de 80 países, New Flag ha sabido anticiparse a las nuevas demandas de los consumidores, creando un ecosistema de marcas que transforman la experiencia de belleza y cuidado personal. Con el lanzamiento de NEQI en España y en otros mercados internacionales, el grupo da un paso más en su expansión internacional, apostando por elevar el cuidado capilar a una experiencia multisensorial de lujo, innovadora y sostenible.



