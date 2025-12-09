Últimos días para inscribirse a las XXVI Becas de investigación Manuel de Oya: Cerveza, Salud y Nutrición - FICYE

El Foro para la Investigación de la Cerveza y Estilos de Vida, como cada año, concederá dos ayudas de 18.000 euros cada una para fomentar la investigación en torno al consumo moderado de cerveza y su relación con los diferentes aspectos de la salud humana

La relevancia de esta bebida fermentada en nuestra cultura y hábitos despierta la necesidad de generar evidencia científica sobre los efectos de la cerveza y su compatibilidad con un estilo de vida equilibrada

Los interesados podrán descargarse el formulario de inscripción a través de la web ficye.es

Madrid, 9 de diciembre de 2025. Nos encontramos en la segunda semana del mes de diciembre, y el plazo para inscribirse y presentar los trabajos de investigación a las XXVI Becas Manuel de Oya: Cerveza, Salud y Nutrición está a punto de finalizar. Los jóvenes investigadores tienen hasta el 15 de diciembre de 2025 para enviar sus solicitudes.

Como cada año, el Foro para la Investigación de la Cerveza y Estilos de Vida (FICYE), entidad de carácter científico que fomenta el estudio sobre el consumo moderado de cerveza, convoca estas dos becas. Su objetivo es promover la investigación original en torno al consumo moderado de cerveza y su relación con los diferentes aspectos de la salud humana, siempre y cuando los proyectos no hayan sido realizados ni difundidos con anterioridad en España. Estas ayudas están dirigidas a la realización de un proyecto de estudios de postgrado o un trabajo de investigación experimental para estudiantes que hayan terminado la carrera universitaria.

La cerveza es una bebida fermentada que se encuentra en nuestra cultura desde hace siglos y que, además, forma parte de nuestro estilo de vida. Este aspecto hace necesaria la generación de evidencia científica sobre el impacto de su consumo en los hábitos cotidianos. Por ello, FICYE convoca a jóvenes investigadores que quieran aportar su conocimiento para estudiar esta relación, valorando especialmente los proyectos centrados en áreas como Salud Cardiovascular, Salud Mental, Neurología, Digestiva, Oncología, Microbiota, Nutrición y Dieta Mediterránea.

Las becas están dirigidas a estudiantes de postgrado, con la carrera universitaria terminada, siempre y cuando sean menores de 35 años. Los aspirantes deberán contar con un director de proyecto que pertenezca a una universidad o centro de investigación español. Para llevar a cabo las investigaciones, los becados contarán con una ayuda económica de 18.000 euros para la realización del trabajo, cuyo plazo para presentar el proyecto termina el 15 de diciembre de 2025.

Este compromiso por la investigación de jóvenes científicos en España se promueve desde Foro para la Investigación de la Cerveza y Estilos de Vida (FICYE) desde hace 25 años y cuenta con el apoyo de reconocidos profesionales en el campo de investigación, la nutrición y la salud que forman parte del Comité Científico del FICYE, encargado de evaluar y seleccionar a los candidatos.

Los interesados podrán descargarse la solicitud a través de la web https://ficye.es/becas-manuel-de-oya/, cumplimentarla y enviarla al correo electrónico info@ficye.com junto con la documentación requerida antes del 15 de diciembre de 2025. Se recuerda que la memoria explicativa de la solicitud tendrá una extensión máxima de 850 palabras, sin incluir la bibliografía.

Foro para la Investigación de la Cerveza y Estilos de Vida

El Foro para la Investigación de la Cerveza y Estilos de Vida (FICYE) es una entidad que pretende ahondar en el conocimiento de la cerveza, impulsando y compartiendo la investigación científica sobre el producto, su consumo moderado y su relación con el estilo de vida; recordando siempre que el consumo abusivo de alcohol es perjudicial y, por lo tanto, no tiene cabida en un estilo de vida saludable. Para más información, consultar nuestra web: http://www.ficye.es

