Últimos dos meses para presentar originales a los Premios SM El Barco de Vapor y Gran Angular 2027

Archivo - Ganadores Premios SM El Barco de Vapor y Gran Angular 2027 - FUNDACIÓN SM - Archivo

El plazo para participar en la 49.ª edición de los Premios SM permanecerá abierto hasta el próximo 1 de septiembre.

Dotados con 35.000 euros cada uno, son los galardones de literatura infantil y juvenil en castellano mejor dotados del mundo.

En la última edición fueron distinguidas las novelas La memoria de las bicicletas, de Josan Hatero, y La cuarta vida de Blanca Cuervo, de Alba Quintas.

(Información remitida por la empresa firmante)

La cuenta atrás para participar en la 49.ª edición de los Premios SM El Barco de Vapor y Gran Angular ya ha comenzado. Los escritores interesados pueden presentar sus obras hasta ela unos galardones que, desde hace casi cinco décadas, se han consolidado como una referencia de la literatura infantil y juvenil en español.

Dotados con 35.000 euros cada uno, los Premios SM El Barco de Vapor y Gran Angular tienen como objetivo promover obras inéditas que destaquen por su calidad literaria y contribuyan a fomentar el gusto por la lectura, además de transmitir valores humanos, sociales y culturales que ayuden a construir un mundo mejor. Pueden participar escritores mayores de edad, de cualquier nacionalidad, con obras originales e inéditas escritas en castellano.

Casi medio siglo impulsando nuevas voces de la literatura infantil y juvenil

A lo largo de sus cuarenta y nueve ediciones, los Premios SM han contribuido a impulsar y consolidar algunas de las voces más relevantes de la literatura infantil y juvenil en español. Autores como Laura Gallego, Jordi Sierra i Fabra, Roberto Santiago, Ledicia Costas, Pedro Mañas o Juan Muñoz Martín, entre otros, forman parte de la historia de unos galardones que se han convertido en una referencia para el sector editorial. Muchos de los escritores premiados han encontrado en ellos un impulso decisivo para desarrollar una trayectoria literaria reconocida dentro y fuera de nuestras fronteras.

El fallo de la presente convocatoria se hará público durante el primer cuatrimestre de 2027 y las obras ganadoras se incorporarán al catálogo de literatura infantil y juvenil de SM.

Los ganadores de la última edición

En la edición de 2026 fueron premiadas La memoria de las bicicletas, de Josan Hatero, en la categoría de literatura infantil, y La cuarta vida de Blanca Cuervo, de Alba Quintas, en la categoría juvenil. Ambas novelas llegaron a las librerías el pasado mes de abril y recibieron los Premios SM en una gala presidida por S. M. la Reina, acompañada por representantes del ámbito educativo, cultural e institucional.

Las bases completas de ambos premios pueden consultarse en la página web de la Fundación SM. El plazo de presentación de originales finalizará el 1 de septiembre de 2026.

Descargar las bases del Premio El Barco de Vapor

Descargar las bases del Premio Gran Angular

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