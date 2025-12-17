Ultralytics cierra una ronda Serie A de 30 millones de dólares para impulsar la IA de visión open source

Glenn Jocher, fundador y CEO de Ultralytics - Ultralytics

La inversión de Elephant, con participación de SquareOne, tiene como objetivo acelerar la expansión de los modelos de visión artificial de código abierto de Ultralytics, utilizados más de 2.300 millones de veces al día por más de un millón de desarrolladores en más de 200 países

Madrid, 17 de diciembre.- Ultralytics, startup estadounidense pionera en el ámbito de la Inteligencia Artificial de código abierto y la visión artificial, con delegación en España, ha cerrado una ronda de financiación Serie A de 30 millones de dólares, liderada por Elephant y con la participación de SquareOne. El objetivo de esta operación es acelerar el desarrollo de los modelos de visión artificial de Ultralytics y reforzar la capacidad de la compañía para desplegar esta tecnología a escala global.



Concretamente, la propuesta de valor de esta startup reside en sus modelos Ultralytics YOLO, una revolucionaria aplicación de la IA que permite a las empresas automatizar la identificación de objetos en imágenes y vídeos y actuar en función de lo detectado, con un sólido rendimiento en velocidad y precisión.



Esta tecnología ya se aplica en múltiples sectores —desde la agricultura y la sanidad hasta la robótica— y en casos de uso tan diversos como la monitorización de cultivos, los sistemas de conducción autónoma, la gestión de inventarios, el control de calidad en fábricas o la optimización logística. De hecho, los modelos de Ultralytics son utilizados por más de un millón de desarrolladores y ejecutados más de 2.300 millones de veces al día en más de 200 países.



Ultralytics acumula más de 121.000 estrellas en GitHub, la principal plataforma de desarrollo colaborativo de software, cuenta con más de 115 millones de descargas del paquete Python y ha sido reconocida como el quinto repositorio de código abierto más importante del mundo, junto a Power Tools de Microsoft y por delante de Flutter y Langchain de Google, según el informe Octoverse 2024 de GitHub. Este reconocimiento ha permitido a Ultralytics atraer clientes de primer nivel como Siemens, STMicroelectronics, Duolingo, empresas del índice Fortune 500 y diversas startups internacionales.



"El éxito de Ultralytics se basa en la convicción de que el código abierto impulsa la innovación empresarial, y en ningún lugar esto es más evidente que en la IA", señala Glenn Jocher, fundador y CEO de Ultralytics. "Hemos redefinido lo que es posible con la Edge AI, ofreciendo modelos YOLO más rápidos, ligeros y accesibles que nunca. Esta inversión valida nuestros logros y refuerza nuestro potencial de futuro mientras aceleramos la I+D y ampliamos un ecosistema de soluciones en la capa de aplicaciones impulsadas por YOLO".



"El crecimiento en Ultralytics va más allá de las métricas; se trata de crear productos significativos para nuestros clientes y para la comunidad de código abierto que nos ha apoyado desde el principio", explica Paula Derrenger, VP Growth de Ultralytics. "Esta inversión nos brinda los recursos necesarios para escalar a nivel global, ampliar la adopción por parte de los clientes y fortalecer las alianzas, con el objetivo de transformar la innovación en un impacto real para organizaciones de todo el mundo".



"Ultralytics es única en su capacidad para aprovechar el poder de la innovación open source y ofrecer una solución de visión artificial aplicable a numerosos casos prácticos", afirma Peter Fallon, General Partner de Elephant. "La fortaleza de su comunidad de código abierto, la tracción comercial y la eficiencia con la que se ha construido el negocio son impresionantes. Estamos encantados de acompañar a Glenn y al equipo de Ultralytics en su próxima fase de crecimiento".







