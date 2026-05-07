UMag Solutions lanza F1Mag, una solución no tripulada para detección rápida de minas navales

UMag Solutions lanza F1Mag - UMag Solutions ApS

(Información remitida por la empresa firmante)

UMag Solutions lanza F1Mag, un sistema aéreo basado en drones que permite detectar minas navales, submarinos y amenazas submarinas en tiempo real, ampliando las capacidades de guerra antisubmarina y desminado naval sin necesidad de desplegar buques o personal en el agua

Madrid, 7 de mayo de 2026.- F1Mag amplía el portafolio de detección magnética basada en drones de UMag con un sistema aéreo de alta velocidad para la detección en tiempo real de minas navales y submarinos en entornos de mar abierto, cubriendo hasta 6.000 hectáreas por hora, sin poner en riesgo embarcaciones ni personal marítimo.



Por qué esto importa ahora

Mientras las minas marinas iraníes siguen sin localizarse en el Estrecho de Ormuz, la misión Baltic Sentry de la OTAN amplía las patrullas de infraestructuras submarinas, y las minas a la deriva en el Mar Negro siguen amenazando el tráfico civil, UMag Solutions lanza hoy F1Mag, un sistema de detección magnética aérea que permite a los operadores de defensa detectar minas navales, submarinos y vehículos submarinos no tripulados (UUV) desde el aire, a velocidades de hasta 120 km/h, sin desplegar nada en el agua.



Tras más de un año de pruebas con unidades navales y del ejército, F1Mag se lanza oficialmente. F1Mag puede montarse en cualquier dron y volarse sobre el área de interés. Detecta amenazas magnéticas bajo la superficie del mar como minas amarradas y de fondo, submarinos, UUV y otros objetos metálicos, y entrega los datos en tiempo real. La sensibilidad de F1Mag permite a los operadores escanear minas navales hasta 15-30 m bajo la superficie del mar y submarinos a profundidades de más de 500 metros.



"Diseñamos F1Mag para las amenazas submarinas que definen la guerra moderna. La necesidad de detectar esas amenazas a alta velocidad, con datos precisos en tiempo real y sin poner a personas o equipos en el agua, o sin tener una embarcación naval cercana, nunca ha sido mayor. UMag Solutions ya ha utilizado F1Mag para rastrear submarinos y UUV y para encontrar minas navales en mar abierto. Como opera desde el aire, F1Mag depende mucho menos del clima, del estado del mar o del apoyo de embarcaciones. No se ve afectado por el hielo marino, aguas turbias o capas límite en la columna de agua", dice Arne Dssing Andreasen, CEO y cofundador de UMag Solutions.



El panorama de amenazas, región por región:



• Estrecho de Ormuz: aproximadamente el 20 % del petróleo transportado por mar a nivel global y una cuarta parte del comercio de GNL pasa por este punto estratégico. La actividad de colocación de minas iraníes desde principios de 2026 ha generado una campaña activa de desminado y reportes de que incluso los propios colocadores de minas han perdido el control de lo desplegado. Probar la ausencia de una mina ahora es más difícil que encontrar una.



• Mar Báltico: una serie de incidentes en cables, tuberías y enlaces eléctricos desde 2022 ha puesto la misión Baltic Sentry de la OTAN en vigilancia permanente. Las aguas poco profundas, el tráfico intenso y los buques de "flota sombra" hacen esencial el escaneo rápido de grandes áreas submarinas.



• Mar Negro: minas a la deriva de la guerra entre Rusia y Ucrania continúan desplazándose por la cuenca y hacia los accesos del Bósforo.



• Mar de China Meridional y Indo-Pacífico: la intensificación de la actividad submarina, cadenas de islas en disputa e infraestructura de cables submarinos aumentan el coste de cualquier campaña de minado futura.



• Mediterráneo y zonas litorales: la presencia de municiones sin explotar heredadas sigue generando demanda de detección rápida y escalable de minas y anomalías.



Los métodos convencionales de contramedidas contra minas (MCM) dependen de buques de superficie, buzos y vehículos remolcados o submarinos no tripulados, lentos, expuestos, dependientes del clima y limitados por el estado del mar, el hielo y la turbidez del agua. F1Mag invierte ese modelo: el sensor está en el aire, el operador está en tierra o a bordo del buque anfitrión, y la velocidad de reconocimiento se mide en hectáreas por hora, no en metros cuadrados.



Qué hace F1Mag



• Detección de minas navales (MCM): 30-70 hectáreas por hora, con sensibilidad para mapear minas a 15-30 m bajo la superficie del mar.



• Guerra antisubmarina (ASW): hasta 1.000-6.000 hectáreas por hora y varios cientos de metros de profundidad, adecuada para el escaneo de grandes áreas en puntos estratégicos, bastiones y corredores de aproximación.



• Detección en todos los entornos: no se ve afectado por hielo marino, estado del mar, aguas turbias o capas térmicas/haloclina.



• Aplicaciones terrestres: vehículos y estructuras fortificadas pueden detectarse en bosques densos.



• Datos en tiempo real entregados al operador en vuelo; sin recuperación, sin retrasos de postprocesamiento e integración directa con el estándar NATO STANAG 4817.



Independiente de drones por diseño

F1Mag se integra con plataformas de drones de alta gama utilizadas actualmente en defensa y servicios de doble uso en todo el mundo, incluyendo UMS Skeldar (V-200), High-Eye (Airboxer), Pterodynamics (Transwing), Acecore Technologies (NOA), Airolit (CX-10), Hecto Drone (HD-606), Freespace Operations (Callisto 25), Inspired Flight (IF1200), Velos Rotors (V3) y Harris Aerial (Carrier H6).



"Al hacer F1Mag independiente de la plataforma de dron, permitimos a los clientes de defensa usar las plataformas en las que ya confían, y reducimos el tiempo desde la adquisición hasta la capacidad operativa", añade Dssing Andreasen.



Construido sobre tecnología probada en combate

F1Mag amplía la tecnología detrás del sistema V2Mag de UMag, ya desplegado por fuerzas de defensa en varios países europeos para el mapeo de minas terrestres y costeras. Desde el verano de 2025, F1Mag ha sido probado y validado para detección de minas navales en mar abierto, operaciones de guerra antisubmarina y detección de vehículos ocultos en terrenos boscosos.



Disponibilidad

F1Mag está disponible ahora para despliegue operativo, demostraciones e integraciones con socios. UMag Solutions participará en XPONENTIAL 2026 en Detroit (Stand 14020) y en la NATO Naval Mine Warfare Conference 2026 en Ostende, Bélgica, presentando tanto V2Mag como F1Mag.



Sobre UMag Solutions ApS

UMag Solutions es una empresa de defensa danesa pionera en detección magnética cuántica basada en drones para la detección de amenazas subterráneas. Desde 2018, UMag ha estado a la vanguardia de tecnologías de detección magnética ultra sensibles y en tiempo real, apoyando la detección de minas terrestres y navales, la guerra antisubmarina y la vigilancia de infraestructuras submarinas. Con sistemas aéreos probados en combate y fáciles de usar, UMag está redefiniendo cómo se detectan y gestionan las amenazas subterráneas tanto en tierra como en el ámbito marítimo.

Contacto

Emisor: UMag Solutions

Nombre contacto: Frederik Skoumann

Descripción contacto: UMag Solutions ApS

Teléfono de contacto: +45 28830336