Umivale Activa: el gasto en bajas laborales se ha disparado un 260% desde 2013 y supera los 18 mil millones

Momento análisis entre Peiró y Blasco - Umivale Activa

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 13 de noviembre de 2026.-

La tasa de absentismo laboral por IT alcanza el 6,26% en 2025. Desde 2013 la población protegida ha crecido en más de 5 millones de personas mientras que el gasto en IT se ha incrementado en más de 13 mil millones de euros. Umivale Activa ha analizado junto a Sagardoy Abogados los cambios legales y las buenas prácticas empresariales para mejorar la gestión del absentismo laboral

El crecimiento de la incapacidad temporal (IT) se ha convertido en uno de los principales desafíos del mercado laboral, con repercusiones que afectan a las personas trabajadoras, las empresas, el sistema sanitario y la Seguridad Social.



En 2025 la tasa de absentismo laboral por IT se ha situado ya en el 6,26% de jornadas laborales potenciales perdidas, según la estimación de Umivale Activa con los datos de la Sala Segura del Ministerio de Seguridad Social. Más de un 5,4% respecto al ejercicio anterior y un 52% respecto al año 2018.



Para analizar sus causas y explorar posibles soluciones, Umivale Activa y Sagardoy Abogados han celebrado una jornada. Un encuentro que ha servido para abordar la legislación actual, profundizar en las necesidades de mejora de dicho marco normativo y mostrar posibles buenas prácticas empresariales para ayudar a prevenir o mitigar el problema dentro de las organizaciones.



La jornada ha partido desde las principales conclusiones del estudio sobre los determinantes del absentismo laboral, realizado por Umivale Activa en colaboración con el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie). El Director General de Umivale Activa, Héctor Blasco, y el catedrático emérito de Psicología Aplicada a la Empresa de la Universidad de Valencia, José María Peiró, han puesto las bases del debate con los focos identificados por el estudio como detonantes del incremento del absentismo laboral por IT en España.



Durante su intervención, Peiró ha destacado "que esta investigación ha supuesto un importante avance en el conocimiento de la incapacidad temporal en España al incorporar el análisis de más de 70 millones de bajas médicas reales, mediante el acceso a la Sala Segura, frente a otros estudios basados en encuestas. Sus resultados han permitido identificar una evolución creciente de las distintas variables analizadas y constatar que el incremento de la IT responde a un fenómeno de carácter estructural, que requiere respuestas específicas y coordinadas".



Por su parte, Blasco ha relatado como durante el estudio "vimos que todos los ejes de análisis empeoraban y que lo hacían a gran velocidad, pero había tres focos con un comportamiento dispar: salud mental y algias dentro de las patologías, la duración de los procesos y la repetición de bajas laborales en los mismos pacientes", ha asegurado.



En ese sentido ha apuntado que "el estudio nos permite afirmar que las ausencias por incapacidad temporal en España no crecen solo por un problema de salud. Las causas fundamentales hay que buscarlas en la falta de coordinación y colaboración de todos los agentes implicados en la gestión y en nuestra normativa, que no ha envejecido bien". "Una de las más importantes variables que comprometen la gestión del problema es el marco legal que lo regula, sumado a la evolución de los complementos de IT en los convenios colectivos. Básicamente tenemos un problema de gestión", ha aseverado.



Así, Blasco ha puesto en valor que una adecuada regulación "debería mejorar la gestión de los agentes implicados, reducir la burocracia, desincentivar comportamientos oportunistas y velar por la sostenibilidad del sistema".



"Esto no se soluciona desde una trinchera. Tenemos como país un problema común. Analizando los datos que constan en el Sistema de la Seguridad Social, es decir, únicamente el gasto del Estado y sin contar el de las empresas, en 2013 teníamos 16,3 millones de trabajadores y el gasto en IT en España fueron 5.051 millones de euros. En 2025 con 21,6 millones de trabajadores -unos 5 millones más- pero el gasto en IT ha crecido a 18.413 millones -alrededor de 13 mil millones más respecto al 2013-. Es decir, en 12 años la población trabajadora se ha incrementado un 32,7%, el IPC un 26,7% pero las prestaciones que asume la Seguridad Social por IT han crecido un 264%". En ese sentido Blasco ha afirmado que "tenemos un problema de país que genera un problema de competitividad en nuestras empresas y un problema de sostenibilidad en el sistema y tenemos que ver cómo juntos conseguimos mantener nuestro estado de bienestar y los derechos conseguidos por el bien de nuestra población, pero, al tiempo, hacerlo viable y sostenible" ha afirmado Blasco.



Situación normativa y buenas prácticas en relaciones laborales

La jornada ha continuado analizando la situación normativa y judicial respecto a la problemática del absentismo.



Así, Martín Godino, socio director de Sagardoy Abogados, ha repasado los cambios legales que han favorecido la situación actual. Desde la derogación en 2020 del artículo 52 d) del Estatuto de los Trabajadores, que consideraba el absentismo causa de despido objetivo, la Ley 15/2022 integral para la igualdad de trato y la no discriminación y la reforma de la Ley General de la Seguridad Social de 2023, "que, en lugar de facilitar la labor de las mutuas en el control de la IT, lo ha dificultado".



Entre las propuestas de mejora ha apuntado a la coordinación entre el SPS e INSS, la diligencia en la tramitación de los procesos de altas y bajas, reforzar la Inspección Médica e incluso que el SPS pudiera estar informado de las funciones y características del puesto de trabajo del beneficiario para poder valorar el alcance de la baja o si es procedente. También ha apostado por abrir la posibilidad de altas parciales o condicionadas a ajustes en el puesto de trabajo y a que el sistema aproveche mejor las capacidades y experiencia de las mutuas en la gestión de la IT.



A continuación, Jordi Muns, director de Servicios Corporativos en Grupo Ametller Origen, ha ejemplificado las buenas prácticas en relaciones laborales que pueden ayudar a reducir el absentismo desde dentro de las organizaciones con las iniciativas que están llevando a cabo.



Por su parte, Araceli Morato, presidenta de Umivale Activa, ha puesto en valor el trabajo de las mutuas. "Las mutuas hemos tenido un papel poco conocido y reconocido por la sociedad. Trabajamos superando dificultades de inseguridad jurídica y recursos limitados, siempre de forma austera, y hacemos una labor extraordinaria en el ámbito de la salud de las personas trabajadoras".



Así, ha subrayado que, en un contexto en el que el absentismo laboral ha alcanzado cifras récord, es fundamental tomar conciencia de las consecuencias que trascienden el ámbito individual. "Más allá de los efectos que las bajas laborales tienen sobre la salud y el bienestar de los propios trabajadores y trabajadoras, el absentismo genera un incremento de los costes, una pérdida de productividad y desajustes organizativos en las empresas. En el conjunto de la economía, se traduce en una merma significativa del PIB y de la competitividad, además de un importante impacto económico sobre la Seguridad Social que pone en riesgo la sostenibilidad del sistema. Una responsabilidad que no puede recaer exclusivamente en la gestión de empresas. Estamos ante un problema que nos afecta a todos".



"Seguimos trabajando en la siguiente fase del proyecto de investigación, con el Ivie, ya que sentimos la obligación de continuar buscando respuestas y aportando soluciones ante esta grave situación".



Emisor: Umivale Activa

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