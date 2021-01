-¿Problemas para mantener los propósitos de Año Nuevo? Únase a la campaña #NewYearNaughtyYou de Book Depository

-- Desde ahora y hasta el 31 de enero, la nueva campaña de redes sociales de Book Depository anima a las personas a sumergirse en los libros para acoger la picardía y la tentación que rompen los propósitos, al tiempo que destaca sus propósitos de Año Nuevo -- Comparta el placer culpable en las redes sociales con #NewYearNaughtyYou y @BookDepository para tener la oportunidad de ganar libros de Book Depository

LONDRES, 14 de enero de 2021 /PRNewswire/ -- Después del año que la gente acaba de tener, Book Depository, el minorista online que ofrece entrega gratuita en todo el mundo de 20 millones de libro, anima a todos a disfrutar un poco este mes de enero, con un libro en lugar de un mal hábito, cogiendo un libro y uniéndose a la campaña global #NewYearNaughtyYou en las redes sociales.

Cada año la gente decide mejorarse a sí misma con la llegada del Año Nuevo, pero los estudios([1) muestran que la tasa de éxito es de sólo el 46% y que el 23% de las personas se dan por vencidas después de solo una semana.

Diga Sí a la tentación - con los libros

Alcance los objetivos haciendo de los libros un placer culpable. Comprométase con ensaladas verdes para la comida, y luego disfrute de un libro de recetas de magdalenas por la noche. Compre al gusto sin gastar un centavo, leyendo la serie Shopaholic. Realice una escapada de fin de semana con una novela romántica sensual.

Book Depository está invitando a autores internacionales como Xandria Ooi a compartir sus deseos secretos y los libros que utilizan para satisfacer sus tentaciones. Eche un vistazo a los libros que recomiendan, luego únase al Naughty Support Group para compartir la propia indulgencia "mala" de los lectores y los expertos invitados recomendarán una lista de libros para ayudar a frenar el comportamiento descarado de los lectores y acercarlos a los objetivos de Año Nuevo.

Se anima a los lectores a compartir sus placeres de lectura culpables en las redes sociales con #NewYearNaughtyYou y @BookDepository para tener la oportunidad de ganar un premio. Diez afortunados ganadores obtendrán 50 libras esterlinas en libros gratis de Book Depository.([2])

¿Bueno o malo?

Cada género tiene algunos libros buenos y algunos malos. ¿A quién elegirán los lectores, Nicholas Sparks o E.L. James; Agatha Christie o Stephen King; Haruki Murakami o Franz Kafka? Siga las Historias de Instagram de @BookDepository para tomar la decisión y ver cómo votaron otros.

Únase a Book Depository en Facebook, Instagram y Twitter con #NewYearNaughtyYou, hasta el 31 de enero.

[1] Norcross, J. The Resolution Solution: Creating and Keeping New Year's Resolutions. Findapsychologist. [2] Términos y condiciones disponibles en https://www.bookdepository.com/ bookmarks El sorteo no está abierto a residentes de Irlanda, Alemania, Austria, Francia, México, Australia, España, Italia, Bélgica o Países Bajos.

