Unbox Robotics obtiene 28 millones de dólares en una ronda de financiación de Serie B de ICICI Venture

(Información remitida por la empresa firmante)

-Unbox Robotics obtiene 28 millones de dólares en una ronda de financiación de Serie B liderada por ICICI Venture

La empresa utilizará los fondos para fortalecer los equipos de liderazgo e ingeniería, acelerar el desarrollo de productos y expandir su presencia en el mercado de India y a nivel mundial.

La empresa también generó una liquidez significativa para los empleados a través de su programa ESOP como parte de la transacción.

PUNE, India, 21 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Unbox Robotics, una empresa líder en tecnología robótica para la cadena de suministro, anunció hoy la obtención de una financiación de Serie B por valor de 28 millones de dólares estadounidenses (243 crore INR), liderada por ICICI Venture y Redstart Labs (Infoedge), con la coinversión de F-Prime, 3one4 Capital, Navam Capital, Force Ventures y otros inversores. Esta ronda de financiación, que combina capital primario y secundario, se destinará a fortalecer los equipos de liderazgo e ingeniería, acelerar el desarrollo de nuevos productos y ampliar la presencia en el mercado de India y mercados internacionales selectos.

Esta recaudación de fondos marca un paso clave para Unbox Robotics, ya que la empresa amplía su misión de transformar las operaciones de almacén y logística mediante robótica inteligente y automatización. La empresa también generó liquidez significativa para sus empleados a través de su programa ESOP como parte de la transacción.

Fundada con la visión de transformar la intralogística mediante la automatización inteligente, Unbox Robotics diseña e implementa sistemas robóticos modulares que permiten un procesamiento de pedidos más rápido, escalable y eficiente para las empresas. La plataforma de Unbox Robotics combina software patentado de inteligencia de enjambre con hardware modular de clasificación robótica 3D, lo que permite que grandes flotas de robots se coordinen dinámicamente y escalen el rendimiento con una infraestructura fija mínima.

La empresa ha consolidado una creciente base de clientes en Europa, Estados Unidos y la India, apoyando a operadores globales de comercio electrónico, comercio minorista y logística externa. Este respaldo de ICICI Venture representa una sólida validación de la tecnología, la atracción de clientes y la visión a largo plazo de Unbox Robotics. ICICI Venture aporta una profunda experiencia institucional, sólidas capacidades de gobernanza y una convicción compartida en el papel de la automatización para lograr cadenas de suministro escalables y eficientes, lo que la convierte en un socio ideal para la próxima fase de crecimiento de Unbox Robotics.

Pramod Ghadge, fundador y consejero delegado de Unbox Robotics, dijo, "Esta financiación es un hito importante para Unbox Robotics. El apoyo continuo de nuestros inversores actuales y la incorporación de ICICI Venture como nuestro principal inversor y de F-Prime, que se une a la ronda desde EE.UU., refuerzan nuestra capacidad para escalar con mayor rapidez. Con un crecimiento y una rentabilidad interanuales de más de cinco veces, estamos redoblando nuestros esfuerzos para expandir nuestros productos en mercados globales clave. Planeamos utilizar este capital para formar un equipo de primer nivel, acelerar el desarrollo de nuevos productos y expandir nuestra presencia en mercados clave a medida que la demanda de automatización de almacenes continúa creciendo."

Sharad Malpani, director, ICICI Venture y codirector, IVen Amplifi Fund, comentó, "Nos complace asociarnos con Unbox Robotics en esta etapa de su crecimiento. La empresa ha demostrado una sólida ejecución, tecnología diferenciada y una clara comprensión de las necesidades de los clientes en el ámbito de la automatización logística e intralogística. Creemos que Unbox Robotics está bien posicionada para desempeñar un papel de liderazgo en la implementación de operaciones de almacén eficientes y escalables en India y a nivel mundial."

Vibhore Sharma, director, Redstart Labs (Infoedge), dijo, "Unbox Robotics ha demostrado una clara capacidad para convertir la innovación técnica basada en el conocimiento en una comercialización significativa. A medida que la empresa entra en su siguiente fase, esperamos apoyar su continuo progreso".

Sanjay Aggarwal, socio de riesgo de F-Prime, afirmó: "Unbox Robotics es una de las empresas líderes en robótica emergentes de la India para ofrecer soluciones de primera clase al mercado global. Nos han impresionado constantemente sus productos innovadores, su ejecución incansable y su capacidad para ofrecer soluciones probadas con un alto retorno de la inversión (ROI) a algunos de los clientes más exigentes del mundo. Nos entusiasma colaborar con el equipo en su próxima fase de crecimiento".

