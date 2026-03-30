Underwater Gardens International impulsa en Tenerife un piloto de regeneración marina

Mostreo Aplysina aerophoba - OCEANCITIZEN_UGI

(Información remitida por la empresa firmante)

Santa Cruz de Tenerife, 30 de marzo de 2026.-

El proyecto, integrado en Ocean Citizen, sale a información pública como una fase experimental temporal orientada a monitorizar el ecosistema marino y generar conocimiento científico sobre nuevas técnicas de intervención en entornos marinos

Tenerife forma parte de un experimento científico europeo destinado a estudiar nuevas técnicas de regeneración de ecosistemas marinos en distintas profundidades. La iniciativa se integra en Ocean Citizen, un proyecto financiado por el programa Horizon Europe que reúne a 22 socios internacionales entre centros de investigación, organizaciones especializadas y empresas.



La actuación que se someterá próximamente a información pública corresponde a una fase experimental orientada a analizar el estado del ecosistema marino, monitorizar su evolución y generar conocimiento científico sobre nuevas metodologías de intervención en entornos marinos. Esta fase se apoya en los trabajos previos de estudio del ecosistema que el proyecto viene desarrollando en el marco de Ocean Citizen.



Durante cuatro años, el experimento permitirá estudiar cómo responden distintos hábitats a diferentes técnicas de intervención ecológica, con el objetivo de avanzar en el desarrollo de protocolos científicos replicables en otros ecosistemas marinos. Los resultados obtenidos se compararán con los generados en otros pilotos internacionales del proyecto Ocean Citizen, desarrollados en distintos contextos ambientales europeos.



Tenerife, nodo científico del proyecto

Dentro del proyecto Ocean Citizen, Tenerife se convierte en uno de los principales laboratorios naturales del consorcio para analizar la evolución de los ecosistemas marinos y validar nuevas metodologías de intervención ecológica.



La isla representa el piloto atlántico del proyecto, lo que permite estudiar ecosistemas marinos con características distintas a las de otros enclaves europeos donde también se desarrollan actuaciones del consorcio.



La actuación se ubicará frente a Punta Blanca, en Guía de Isora, dentro de la ZEC Teno-Rasca, integrada en la Red Natura 2000, un entorno que reúne condiciones especialmente adecuadas para el desarrollo de investigación científica sobre regeneración marina y el análisis de distintos gradientes de profundidad.



Infraestructura científica y monitorización ambiental

El experimento contempla el despliegue de 86 módulos arrecifales experimentales, una nursery o guardería marina flotante, tres estaciones de monitorización ambiental y un programa continuado de seguimiento científico durante los cuatro años de duración del proyecto.



La superficie operativa solicitada se sitúa en torno a 11.700–12.000 m, mientras que la huella física real de las estructuras sobre el fondo marino es de aproximadamente 160 m. La diferencia responde a necesidades operativas vinculadas al despliegue de equipos científicos, maniobras técnicas y trabajos de buceo profesional.



El sistema de monitorización permitirá analizar parámetros como temperatura, oxígeno disuelto, turbidez, clorofila, corrientes o nutrientes, así como la evolución de la biodiversidad y la biomasa en el entorno El proyecto permitirá obtener información científica clave sobre el funcionamiento del ecosistema marino y su capacidad de regeneración a distintas profundidades.



Compatibilidad con el entorno

Según los estudios técnicos incorporados al proyecto, por su ubicación y profundidad, la instalación no afecta a la dinámica de la ola de Punta Blanca ni a su funcionamiento, y tampoco se prevé una afección relevante sobre la actividad pesquera habitual de la zona, de acuerdo con las consultas mantenidas con cofradías de pescadores usuarias de este entorno.



Además de su dimensión científica, el proyecto incorpora un componente social y educativo, con acciones divulgativas en centros escolares del entorno destinadas a acercar a la ciudadanía el valor del ecosistema marino y el papel de la investigación científica en su conservación.



Sergio Rossi, coordinador del proyecto Ocean Citizen, explica que "lo que se somete a información pública es un experimento piloto de base científica, temporal y no lucrativo. Su objetivo es monitorizar el ecosistema, analizar su evolución y validar metodologías que permitan avanzar en el conocimiento sobre la regeneración de los ecosistemas marinos".



Con este piloto, Tenerife se incorpora a una red internacional de laboratorios naturales que trabajan para mejorar el conocimiento científico sobre la intervención en ecosistemas marinos y avanzar hacia metodologías más sólidas y transferibles.







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