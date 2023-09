Únete al juego de lucha 2D MELTY BLOOD: TYPE LUMINA 2º Aniversario

(Información remitida por la empresa firmante)

TOKIO, 20 de septiembre de 2023 /PRNewswire/ -- Project LUMINA (NotesCo., Ltd., Aniplex Inc., Lasengle Inc.) celebrará el segundo aniversario del juego de lucha 2D "MELTY BLOOD: TYPE LUMINA" en Steam® y Nintendo Switch. La campaña se llevará a cabo en Steam® y Nintendo Switch.

* Excluidas algunas regiones exentas de venta

Página web oficial https://meltyblood.typelumina.com/en/ Imagenhttps://drive.google.com/drive/folders/1OIZP9n7IhKMeu9HSU9-wXjor97l__mfx?usp=sharing

Periodo de ventas

- Steam® 20 de septiembre de 2023, 10:00 ~ 4 de octubre de 2023, 10:00 *Horario PDT.

- Nintendo Switch™ 20 de septiembre de 2023, 10:00 ~ 4 de octubre de 2023, 23:59 *Horario PDT para Norteamérica, CEST para Europa, HKT para Hong Kong, KST para Corea, JST para Japón.

Tasa de descuento de venta50% (suscriptores a PlayStation® Plus pueden aventajarse de un descuento suplementario del 5%)

[Datos principales de "MELTY BLOOD: TYPE LUMINA"]

Título: MELTY BLOOD: TYPE LUMINA

Género: Juego de lucha 2D

Plataforma: PlayStation®4/Nintendo Switch™/Xbox One/Steam* No se admiten batallas entre plataformas

Publicado: 30 de septiembre de 2021 – ya disponible

Idiomas: Japonés, inglés, chino (tradicional y simplificado), coreano

Jugadores: 1-2 (juego online)

Precio

1. "MELTY BLOOD: TYPE LUMINA" Digital Deluxe Edition69,99 dólares estadounidenses / 69,99 euros * Incluye "MELTY BLOOD ARCHIVES", un libro digital que repasa la historia de la serie "MELTY BLOOD" y un reproductor de música.

* Incluye "MELTY BLOOD ARCHIVES", un libro digital que repasa la historia de la serie "MELTY BLOOD" y un reproductor de música. 2. "MELTY BLOOD: TYPE LUMINA" Digital Standard Edition49,99 dólares estadounidenses / 49,99 euros

Copyright ©TYPE-MOON / Project LUMINAPágina web oficial https://meltyblood.typelumina.com/en/ Twitter oficial https://twitter.com/MB_LUMINA

*"PlayStation" es una marca registrada de Sony Interactive Entertainment Inc.*Nintendo Switch es una marca registrada de Nintendo.*Microsoft, la marca Xbox Sphere y Xbox One son marcas registradas del grupo de compañías de Microsoft.

(C)2022 Valve Corporation. Steam y el logotipo de Steam son marcas comerciales y marcas registradas de Valve Corporation de Estados Unidos y/o de otros países.

Acerca de Lasengle Inc.

Nombre de la compañía: Lasengle Inc.Localización 3-6-28 Aobadai, Meguro-ku, Tokio 153-0042, JapónDirector general y director de representación: Yoshinori OnoCreación: Diciembre de 2021Capital: 10.000.000 yenesAccionistas: Aniplex Corporation 100%

