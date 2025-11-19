UNIBO se une al Grupo Aareon para fortalecer y ampliar las soluciones fintech en el sector inmobiliario

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 19 de noviembre de 2025.-

UNIBO, la primera cuenta digital para comunidades de propietarios en España, se ha unido al Grupo Aareon, el proveedor europeo de confianza de soluciones SaaS para el sector inmobiliario

UNIBO se fundó hace cinco años para dar respuesta a la falta de soluciones financieras específicas para comunidades de propietarios. En la actualidad, es ampliamente utilizada por administradores de fincas de toda España para simplificar y optimizar su gestión financiera. Para UNIBO, unirse a Aareon supone una oportunidad para ampliar sus soluciones con el respaldo de un socio sólido dedicado a la innovación y al éxito de sus clientes.



Para Aareon, esta adquisición estratégica refuerza su visión de un ecosistema conectado en el que la tecnología financiera (fintech) desempeña un papel fundamental en el conjunto de tecnologías del sector inmobiliario (proptech). Fortalece la capacidad del Grupo para ofrecer soluciones financieras integradas a los administradores de fincas y las comunidades de propietarios - soluciones que van más allá de lo que ofrecen los bancos tradicionales.



"Estamos encantados de dar la bienvenida a UNIBO", afirmó Harry Thomsen, CEO del Grupo Aareon. "Con su experiencia en tecnología financiera y su orientación al cliente, UNIBO complementa a la perfecció la estrategia de apoyar un sector inmobiliario más conectado y eficiente. Juntos, aceleraremos la adopción de soluciones financieras digitales que aporten un valor significativo a los administradores de fincas y a las comunidades de propietarios".



Pedro García, director general de UNIBO, añadió: "Formar parte de Aareon significa poder conectar las soluciones fintech directamente con Gesfincas, una de las plataformas ERP líderes para administradores de fincas, y ofrecer un mayor valor a todos los clientes, independientemente del software de gestión inmobiliaria que utilicen, gracias a las capacidades de inversión y al compromiso a largo plazo de Aareon".



Acerca del Grupo Aareon

Aareon es el proveedor europeo de confianza de soluciones SaaS para el sector inmobiliario, líder en la transición hacia un futuro digital.



Impulsado por un compromiso apasionado con la conexión entre personas, procesos y propiedades, Aareon conecta a todos los actores del sector en un ecosistema digital. Gracias a sus soluciones de software inteligente, el sistema de gestión inmobiliaria de Aareon permite una gestión y un mantenimiento más eficientes de las propiedades residenciales y comerciales, ofreciendo una experiencia digital superior a todos los implicados. En su continua búsqueda de la innovación, Aareon sigue siendo un socio de confianza para el sector, impulsando el progreso, inspirando cambios positivos y ayudando a crear espacios sostenibles para todos.



Acerca de UNIBO

UNIBO es una empresa tecnológica de confianza en el ámbito de la tecnología financiera que fue pionera en cuentas digitales para comunidades de propietarios. Traslada al mundo fintech, su experiencia de más de 30 años en la gestión de propiedades, y su objetivo es convertirse en la piedra angular que mejore los servicios financieros para los profesionales del sector inmobiliario.







