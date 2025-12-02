UNICEF y Rönesans se asocian para transformar la formación profesional juvenil en Turquía

Ipek_Ilicak_Kayaalp - RÖNESANS HOLDING/PR NEWSWIRE

(Información remitida por la empresa firmante)

ESTAMBUL, 2 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Rönesans Holding, ha anunciado su participación como socio principal del sector privado en el programa "Del Aprendizaje a la Generación de Ingresos para los Jóvenes" de UNICEF. En colaboración con el Ministerio de Educación Nacional, esta audaz iniciativa busca reimaginar la formación profesional para jóvenes en toda Turquía, dotando a la próxima generación de las habilidades necesarias para prosperar.

Conectando ambición y oportunidad

Como socio pionero de la iniciativa, Rönesans Holding abrirá las puertas del Hospital Municipal de Gaziantep, uno de los centros de salud más avanzados de Turquía, a 120 estudiantes de secundaria de formación profesional en salud. Aquí, los estudiantes irán más allá del aula y asumirán funciones reales, adquiriendo experiencia práctica en desarrollo de software, servicios de alimentos y bebidas, mantenimiento y reparación industrial, sistemas de fontanería y energía, y tecnologías de automatización industrial. Al vincular la educación directamente con las exigencias del entorno laboral moderno, el programa empodera a los jóvenes de Turquía para convertir sus ambiciones en carreras profesionales gratificantes.

Paolo Marchi, representante de UNICEF en Turquía, afirmó: "Como UNICEF, queremos ayudar a cada joven a alcanzar su máximo potencial adquiriendo los conocimientos, las habilidades y las competencias que necesita. Habilidades que, además, se adaptan al mercado laboral. Esta alianza cumple ambas funciones: apoyar al Ministerio de Educación Nacional para proporcionar educación vocacional y técnica inclusiva y de calidad; y aprovechar la experiencia de socios del sector privado como Rönesans Holding para brindar innovación y oportunidades a los jóvenes".

"Es importante destacar que la colaboración también fortalece el sistema más allá del alumnado directamente destinatario. Las actualizaciones del currículo de TVET, la mejora de los estándares de seguridad y aprendizaje en el lugar de trabajo, y la ampliación de la capacidad docente beneficiarán a un número mucho mayor de estudiantes de TVET en toda Turquía, lo que contribuirá a garantizar que las competencias de calidad, relevantes y con garantía de futuro se conviertan en la norma, no en la excepción".

La directora general de EBRD para Turquía y el Cáucaso, Elisabetta Falcetti, afirmó: "Nos enorgullece contribuir a esta iniciativa intersectorial, que promueve la diversidad de la fuerza laboral, impulsa la competitividad mediante el desarrollo de habilidades y ayuda a las industrias a construir bases más sólidas. La desigualdad en el acceso a las oportunidades económicas limita el crecimiento, por lo que el EBRD se compromete a promover la igualdad de oportunidades en todas sus regiones. Guiados por nuestras estrategias de igualdad e inclusión de género, nos esforzamos, junto con nuestros socios del sector privado, por liberar el potencial de una fuerza laboral diversa. Confío en que esta iniciativa abordará un desafío crítico de capital humano en el sector sanitario, y esperamos replicar su éxito en otros sectores".

El compromiso de Rönesans Holding con el crecimiento sostenible

Las iniciativas educativas de Rönesans ya incluyen escuelas secundarias científicas y técnicas, apoyo a más de 14.000 estudiantes becados y un programa de una década de duración, 'Sostenibilidad por Diseño', que fomenta la concienciación sobre la sostenibilidad en el ámbito universitario. La asociación a largo plazo de la empresa con UNICEF comenzó en 2023, incluyendo colaboraciones vitales en regiones afectadas por terremotos para garantizar el acceso a educación de calidad y apoyo psicosocial para casi 13.000 mujeres y niños.

İpek Ilıcak Kayaalp , presidente del consejo de administración de Rönesans Holding, declaró: "Como Rönesans, estamos capacitando a 120 estudiantes para sus profesiones bajo la guía de instructores expertos en el Hospital Municipal de Gaziantep, equipado con los dispositivos más modernos y novedosos. Estos estudiantes recibirán formación en nuestro hospital cuatro días a la semana en el marco del programa. Este proyecto no es solo una iniciativa educativa, sino un modelo pionero de colaboración entre el sector privado, las organizaciones internacionales y el sector público en Turquía, que podría servir de ejemplo a nivel mundial".

Ilıcak Kayaalp continuó: "El sector privado aporta producción y experiencia, el sector público asume la función reguladora y UNICEF proporciona la perspectiva del beneficio social. La combinación de estas tres fuerzas genera impactos que no podrían lograrse individualmente. Porque nuestro mayor objetivo es ofrecer un futuro lleno de esperanza, oportunidades y confianza a los jóvenes. Seguiremos dedicando todos nuestros esfuerzos a garantizar que los jóvenes a quienes confiamos nuestro futuro se conviertan en personas curiosas y productivas que se adapten a las exigencias de la época".

Forjando el mañana

Turquía se enfrenta a un desafío crítico: casi uno de cada cuatro jóvenes de entre 15 y 24 años no estudia, trabaja ni recibe formación. El programa "Del Aprendizaje a la Generación de Ingresos para los Jóvenes" aborda este problema de forma directa, preparando a los jóvenes para el cambiante mundo laboral mediante la creación de entornos seguros y de apoyo, y cerrando la brecha de habilidades. La formación será impartida por personal hospitalario con formación especializada, lo que garantiza que los estudiantes aprendan de los mejores, a la vez que promueve la igualdad de género y la diversidad en el entorno laboral.

Rönesans Holding se compromete a ampliar su apoyo a la educación de los jóvenes, colaborando estrechamente con UNICEF para llevar el modelo "Del Aprendizaje a la Generación de Ingresos para los Jóvenes" a nuevos sectores empresariales y comunidades. La empresa mantiene su firme inversión en la juventud de Turquía, profundizando las alianzas con universidades y la sociedad civil para brindar aún más oportunidades a la próxima generación.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2835110/Ipek_Ilicak_Kayaalp.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2835111/Ronesans_UNICEF.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2835123/Ronesans_Holding_logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/unicef-y-ronesans-se-asocian-para-transformar-la-formacion-profesional-juvenil-en-turquia-302630195.html