Unilever Ventures y True Beauty Ventures realizan una inversión inaugural en fragancias con The 7 Virtues (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Unilever Ventures y True Beauty Ventures realizan una inversión inaugural en fragancias con The 7 Virtues, el pionero en fragancias limpias

Maravilla - Equilibrio - Verdad - Coraje - Justicia - Sabiduría – Belleza

HALIFAX, NS, 2 de noviembre de 2023/PRNewswire/ -- El inversor principal, Unilever Ventures, la rama de capital de riesgo del Grupo Unilever, ha unido fuerzas con True Beauty Ventures, una firma de inversión con sede en Estados Unidos que se especializa en ampliar marcas de belleza y bienestar para completar la primera ronda de financiación institucional para The 7 Virtues. Esta es la primera vez que cualquiera de los inversores elige invertir en la categoría de fragancias, lo que refleja su confianza en The 7 Virtues y la creciente industria de la belleza y el bienestar.

The 7 Virtues se erige como un faro de conciencia social y ambiental pionero en la categoría de fragancias limpias y de origen sostenible. Fundada en Canadá en 2010 por la empresaria, autora y activista Barb Stegemann, la marca es la tesis de su libro más vendido: The 7 Virtues de una reina filósofa, una guía para mujeres para vivir y liderar en un mundo ilógico. The 7 Virtues elabora perfumes que trascienden lo convencional y exudan benevolencia tanto para nuestro planeta como para el alma humana. Con una alta concentración de aceite aromático del 22%, sus fragancias de aromaterapia duraderas están meticulosamente diseñadas para aprovechar el poder del aroma para impulsar a los clientes hacia sus aspiraciones. El mantra de la marca es hacer perfume, no guerra, y lo hacen mediante el avance del patrimonio del período en Norteamérica y a nivel mundial. La empresa está pendiente de la certificación B-Corp.

La colección de fragancias contemporáneas de The 7 Virtues incluye una codiciada mezcla de héroes, Vanilla Woods, Coconut Sun, Cherry Ambition, Lotus Pear y Santal Vanille, que están disponibles exclusivamente en el sitio web de la marca y en Sephora en 18 países, incluidos Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Europa, Australia y Nueva Zelanda. Los ingredientes se obtienen de forma sostenible en todo el mundo. Las fragancias también son libres de crueldad animal, hipoalergénicas y libres de ftalatos, parabenos, formaldehído y sulfatos. La marca ha obtenido el sello Clean + Planet Positive de Sephora, otorgado únicamente a las marcas limpias y positivas para el planeta más ambiciosas.

En particular, su perfume Vanilla Woods ha ganado una lealtad increíble como el favorito más buscado en Sephora. Vanilla Woods es tan querido que se incluye con una copia del libro The 7 Virtues de una reina filósofa durante las vacaciones, el primer libro vendido en línea y en tiendas en Sephora Estados Unidos y Canadá.

Las ventas globales de The 7 Virtues superan el crecimiento de la industria de las fragancias con un crecimiento interanual de los ingresos de más del 80% en el año fiscal 2023.

"Estamos encantados de asociarnos con Barb Stegemann y The 7 Virtues para la primera inversión de Unilever Ventures en fragancias. The 7 Virtues ha descifrado el código para crear perfumes duraderos utilizando ingredientes sostenibles que aman a sus clientes leales, junto con su historia auténtica y empoderadora", explicó Anna Ohlsson-Baskerville, socia de Unilever Ventures. "Impulsados por su filosofía, The 7 Virtues está pasando de ser una emocionante marca independiente a una marca heredada y estamos encantados de ser parte de su viaje de crecimiento".

La inversión conjunta de Unilever Ventures y True Beauty Ventures equipará a The 7 Virtues con los recursos para abrir una oficina en Nueva York para reforzar su equipo y magnificar su expansión global con Sephora para crear un inventario significativo para mantenerse al día con la rápida demanda y abrir un "Maison" en Nueva Escocia, Canadá, donde los clientes pueden venir a visitarnos y crear su propio perfume personalizado con clásicos como Vanilla Woods y Cherry Ambition.

Esta asociación es emblemática no solo de una fuerte colaboración empresarial sino también de una misión compartida para impulsar una transformación positiva dentro de la industria de las fragancias y las comunidades a las que The 7 Virtues apoya a través de su empresa social.

"Nos propusimos cambiar el mundo a través de las fragancias, sembrar las semillas de la prosperidad sobre el conflicto, y ahora nuestros perfumes son la paz. Cuando Sephora se arriesgó con nuestra marca poco conocida en 2018, nos dijeron que les encantaba que abordáramos temas mundiales serios, pero no nos tomamos a nosotros mismos demasiado en serio", comentó Stegemann, consejero delegado de The 7 Virtues. "Nuestro objetivo es avanzar el patrimonio del período como medio para construir la paz empoderando a las mujeres en el país y en el extranjero y devolviéndoles el control sobre sus derechos reproductivos es el camino hacia un cambio duradero".

Cristina Nuñez, cofundadora y socia de True Beauty Ventures, comentó: "True Beauty Ventures se enorgullece inmensamente de esta asociación, ya que nuestra inversión refleja nuestra aspiración compartida de una industria de la belleza que sea a la vez responsable y transparente". Además, Rich Gersten, cofundador y socio de True Beauty Ventures, compartió el entusiasmo de True Beauty Ventures por el crecimiento proyectado de la marca de fragancias: "Cuando una marca independiente como The 7 Virtues supera a las marcas con presupuestos millonarios, demuestra que el potencial de ingresos es explosivo, con el tipo adecuado de apoyo, que estamos entusiasmados de proporcionar mientras este equipo lleva a The 7 Virtues al siguiente nivel. Quedamos increíblemente impresionados por la fuerte productividad de la marca en fragancias, debido en parte a las tácticas de marketing de guerrilla más innovadoras y auténticas que resonar con los clientes".

Barb Stegemann sigue siendo accionista mayoritario con esta importante y oportuna inversión financiera.

Piper Sandler representó a The 7 Virtues en la transacción.

Las imágenes de alta resolución relacionados con este anuncio se pueden descargar aquí.

Nota para los redactores: Información adicional disponible bajo demanda.

Acerca de Unilever Ventures: Unilever Ventures, la división de capital de riesgo y crecimiento de Unilever, empodera a una nueva generación de emprendedores con visión de futuro con ideas innovadoras y ambiciones para transformar el mundo. Nuestra misión se extiende más allá de la mera provisión de capital; permitimos que estos visionarios cultiven marcas distintivas y soluciones tecnológicas innovadoras que resuenan a escala global. Unilever Ventures aporta experiencia y liderazgo inigualables en la industria de bienes de consumo, desde la fábrica hasta el usuario final. Nuestra inversión se centra en oportunidades en etapa inicial que se encuentran en la fascinante encrucijada de bienes de consumo, comercio y tecnología, principalmente en Norteamérica, Europa y Asia. Para obtener más información, visite www.unileverventures.com.

Acerca de True Beauty Ventures: True Beauty Ventures es una destacada firma de inversión centrada en identificar y apoyar marcas emergentes de belleza y bienestar. Con el compromiso de financiar y fomentar marcas de belleza de rápido crecimiento y la comunidad de belleza independiente en general, en particular fundadoras femeninas y diversas, True Beauty Ventures busca impulsar un cambio positivo dentro de la industria de la belleza. Para obtener más información, visite www.truebeautyventures.com.

Acerca de The 7 Virtues: La marca de fragancias limpias The 7 Virtues fabrica perfumes de aromaterapia duraderos que son buenos para el mundo y buenos para tu alma, diseñados con asociaciones de aromas para capacitar a sus clientes para avanzar hacia sus objetivos. La marca se distribuye globalmente con Sephora, habiendo obtenido el logotipo Clean + Planet Positive del más alto estándar del minorista. The 7 Virtues es una marca con conciencia social y ambiental que obtiene ingredientes de manera sostenible de todo el mundo. Su mantra es Make Perfume Not War y lo hacen promoviendo la equidad de período en América del Norte y a nivel mundial. La empresa está pendiente de obtener la certificación B-Corp. Para obtener más información, visite https://the7virtues.com/

Para consultas de medios contacte con: Allison Davis, Content & Community Director, PR@The7virtues.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2263684/The_7_Virtues_Beauty_inc__Unilever_Ventures_and_True_Beauty_Vent.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/unilever-ventures-y-true-beauty-ventures-realizan-una-inversion-inaugural-en-fragancias-con-the-7-virtues-301976162.html