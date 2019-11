COMUNICADO: Unión de iconos canadienses: Canopy Growth y Drake lanzan una nueva empresa de bienestar basada en el cannabis (1)

Publicado 08/11/2019 12:23:17 CET

TORONTO y LOS ÁNGELES, 8 de noviembre de 2019 /CNW/ - A Canopy Growth Corporation ("Canopy Growth" o la "Sociedad") y Aubrey Drake Graham ("Drake") les complace anunciar que han celebrado varios acuerdos para lanzar la empresa More Life Growth Company(TM), un productor de cannabis con licencia completa con sede en la ciudad natal de Drake, Toronto (Canadá).

"Cuando comenzamos las primeras negociaciones con Drake nos sentimos extremadamente inspirados y alineados con su visión de ofrecerle al mundo los mejores productos de cannabis de su clase", afirmó Mark Zekulin, consejero delegado de Canopy Growth Corporation. "La perspectiva de Drake como líder cultural y empresario, y los extensos conocimientos sobre cannabis de Canopy Growth, harán posible que nuestra empresa les brinde a los mercados internacionales una inigualable experiencia en torno al cannabis".

La ecléctica trayectoria profesional de Drake se desarrolla en un gran abanico de sectores, como la música, la televisión, el cine, la moda, los deportes, el desarrollo de marcas, la curación de contenidos y la estrategia de medios digitales y sociales. Tras lanzar numerosas marcas de éxito en la última década, se encuentra genuinamente posicionado para centrar su capacidad de innovación en el sector del cannabis con fines recreativos.

"La oportunidad de asociarme con una empresa de primer nivel como Canopy Growth a escala mundial es verdaderamente emocionante", compartió Drake, el fundador de la empresa More Life Growth Company. "La idea de poder crear algo especial en un sector que no para de crecer ha resultado ser una fuente de inspiración. Más vida y más bendiciones" (More Life and More Blessing, en inglés).

Enorgulleciéndose de tener sede en la ciudad natal de Toronto de Drake, More Life(TM) se centra en el bienestar, el descubrimiento y el crecimiento personal global, y esperar facilitar las conexiones y las experiencias compartidas en todo el mundo.

"En resumidas cuentas, no podríamos estar más entusiasmados con la idea de asociarnos con Drake para llevar su visión de la empresa More Life Growth Company a los mercados internacionales del cannabis", concluyó el Sr. Zekulin. "Prevemos una relación de trabajo larga, exitosa y beneficiosa para ambas partes".

La Sociedad y Drake compartirán más datos sobre el equipo y la visión de More Life(TM) en las próximas semanas.

Detalles de la transacción

En relación con el lanzamiento de la marca More Life, una filial que era propiedad integral de Canopy Growth (la empresa "More Life Growth Company"), ha emitido acciones para determinadas entidades controladas por Drake ("Drake"). Tras la emisión de las acciones, Drake posee una participación del 60% en la empresa More Life Growth Company, mientras que la participación de Canopy Growth es del 40%.

La empresa More Life Growth Company es beneficiaria de una entidad que ostenta la licencia de Health Canada para el cultivo, el procesamiento y la venta de cannabis en sus instalaciones de producción de Scarborough (Ontario) (las "Instalaciones de More Life"). Canopy Growth continuará llevando a cabo la totalidad de la gestión corriente y el mantenimiento de las Instalaciones de More Life, además de conservar todos los derechos para distribuir el producto que se cultiva en las Instalaciones de More Life.

Como contraprestación por la emisión de las acciones de la empresa More Life Growth Company, Drake le ha concedido a la empresa More Life Growth Company el derecho de explotar de manera exclusiva determinados elementos de propiedad intelectual y determinadas marcas en relación con el cultivo, la fabricación, la producción, la comercialización y la venta, en Canadá y globalmente, del cannabis y de los productos, los accesorios, la mercancía promocional y la parafernalia que guardan relación con el cannabis. Transcurridos 18 meses, la posibilidad de mantener los derechos ajenos a Canadá depende de que se cumplan determinados criterios de desempeño de la empresa More Life Growth Company. La empresa More Life Growth Company le ha concedido la sublicencia de dichos derechos en Canadá a Canopy Growth a cambio de que la Sociedad realice pagos por la venta de productos More Life(TM), y le ha concedido a Canopy Growth los derechos exclusivos de distribuir los productos More Life(TM) en Canadá. Además, Canopy Growth puede ampliar los términos y condiciones de la sublicencia a todas las jurisdicciones internacionales.

Canopy Growth y Drake han formalizado un acuerdo de accionistas, acuerdos de derechos de los inversores, así como otros acuerdos accesorios que rigen el funcionamiento de la empresa More Life Growth Company. En relación con estos acuerdos, Canopy Growth tiene derecho a nombrar a dos consejeros del Consejo de Administración de la empresa More Life Growth Company, así como el derecho de preferente de mantener su participación en la empresa More Life Growth Company.

Asesores

Cassels Brock & Blackwell LLP actuó como asesor legal de Canopy Growth, y Reed Smith LLP actuó como asesor legal de Drake con respecto a la transacción.

¡Por el crecimiento futuro de More Life Growth!

Acerca de Canopy Growth Corporation Canopy Growth es una empresa diversificada de cannabis, cáñamo y dispositivos de cannabis líder en el mundo que ofrece diferentes marcas y variedades de cannabis curado en formato seco, oleoso y de cápsulas blandas, así como de dispositivos médicos a través de Storz & Bickel GMbH & Co. KG, empresa filial de Canopy Growth. Desde la innovación en materia de productos y procesos a la ejecución de mercado, Canopy Growth se guía por la pasión por el liderazgo y por el compromiso de crear una empresa de cannabis de primer nivel, un producto, emplazamiento y país al mismo tiempo. Canopy Growth opera en más de una docena de países de cinco continentes.

La división médica de Canopy Growth, Spectrum Therapeutics, se dedica con orgullo a educar a los profesionales sanitarios, a realizar sólidas investigaciones clínicas, así como a aumentar el conocimiento sobre el cannabis que presenta el público en general, y ha dedicado millones de dólares a la investigación comercializable de última generación y al desarrollo de la propiedad intelectual. Spectrum Therapeutics vende una amplia gama de productos de espectro completo utilizando su sistema Spectrum de clasificación por código de colores, así como un dronabinol cannabinoide simple bajo la marca Bionorica Ethics.

Canopy Growth gestiona tiendas minoristas en todo Canadá con sus galardonadas insignias Tweed y Tokyo Smoke. Tweed es una marca de cannabis que goza de reconocimiento a nivel mundial y que ha generado una gran base de clientes fieles centrándose en productos de calidad y afianzando relaciones significativas con los clientes.

(CONTINUA)