COMUNICADO: La unión para ofrecer aceite de palma sostenible sin deforestación es más necesaria que nunca

La RSPO responde a la comunicación de la Comisión Europea 'Stepping up EU Action to Protect and Restore the World's Forests' (Intensificar las medidas de la UE para proteger y recuperar los bosques del mundo)

ZOETERMEER, Países Bajos, April 29, 2020 /PRNewswire/ -- La Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO) ha publicado hoy un documento expositivo -titulado 'Delivering Deforestation-free Sustainable Palm Oil'- respaldado por el Comité Permanente de Desarrollo de Mercado de la RSPO, en respuesta a la comunicación de la Comisión Europea, 'Stepping up EU Action to Protect and Restore the World's Forests'. La RSPO celebra la introducción de diferentes medidas e iniciativas que buscan reducir el impacto climático de los consumidores europeos en varias materias primas, incluido el aceite de palma, y trabajar hacia la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONY y el Acuerdo de París Sobre el Cambo Climático COP21.

La RSPO y el comité de miembros de mercado destacan que las iniciativas voluntarias como la RSPO solo pueden llegar hasta ese punto y que el respaldo por parte de los gobiernos es de urgente necesidad para inclinar la balance para las cadenas de suministro sin deforestación, para que el aceite de palma sostenible se convierta en la norma. La acción reguladora es una oportunidad para que los gobiernos sean parte de la solución que ya se ofrece por la RSPO, y propaguen el cumplimiento y debida diligencia de las compañías, así como creen un marco de igualdad de condiciones para las compañías. Los gobiernos tienen un papel crítico que desempeñar en educar al público, replantear la narrativa del aceite de palma y cumplir los compromisos industriales de manera voluntaria. Para minimizar el riesgo de deforestación global, la RSPO cree que la colaboración en las industrias de las materias primas agrícolas, cadenas de suministro y con gobiernos y ONG es fundamental para detener la deforestación y proteger los bosques, hábitats salvajes y áreas de biodiversidad.

El director de Operaciones de la RSPO-Europa, Inke van der Sluijs, dijo: "En estos momentos de incertidumbre y dificultad, no podemos desviarnos de nuestros compromisos de sostenibilidad para 2020 y más allá. Defendiendo el aceite de palma sostenible certificado, los gobiernos fomentarán las cadenas de suministro sin deforestación y determinarán el futuro de nuestros bosques". Trabajando en estrecha colaboración con sus miembros, la RSPO continuará desarrollando las herramientas y liderando la innovación que ayude a proteger los bosques y comunidades locales del mundo.

Para impulsar cambios tan urgentes y necesarios, la RSPO, las empresas y los gobiernos deben trabajar proactivamente para responder a los retos emergentes mientras el panorama evoluciona continuamente. RSPO celebra la comunicación de la Comisión de la UE sobre 'Stepping up EU Action to Protect and Restore the World's Forests' y ofrece asistencia para abordar los retos identificados por la Comisión y el Parlamento Europeo.

La Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO) es una organización de afiliación internacional sin ánimo de lucro que reúne a partes de distintos sectores de la industria del aceite de palma, incluyendo productores de aceite de palma, procesadores y comerciantes de aceite de palma, fabricantes de productos de consumo, minoristas, bancos e inversores, ONG de conservación del medio ambiente o naturaleza y ONG sociales o de desarrollo.

