UnionPay amplía su aceptación en toda Europa, siendo aceptada en más del 90% de países y regiones europeos

MADRID, 26 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- UnionPay International ("UPI") ha dado a conocer hoy un progreso muy destacado dentro de la creación de un entorno de pagos integrado en toda Europa. Sus servicios ya están disponibles en más del 90% de los países y regiones europeos, ofreciendo tanto a residentes locales como a viajeros internacionales opciones de pago seguras y cómodas.

La presencia europea de UnionPay abarca los principales escenarios de pago: más del 80% de los comercios aceptan sus tarjetas en terminales TPV, al tiempo que más de seis millones de comercios admiten los pagos sin contacto UnionPay QuickPass, que abarcan transporte público de circuito abierto, restaurantes, hoteles, supermercados y venta de entradas para atracciones turísticas. Desde el año 2025, las transacciones con QuickPass se han más que duplicado en varios mercados europeos, lo que refleja una creciente adopción entre usuarios y comercios.

Las principales empresas del sector minorista y hotelero han integrado UnionPay en sus servicios. Las tiendas libres de impuestos de los aeropuertos europeos, las Galerías Lafayette de Francia, Harrods del Reino Unido, El Corte Inglés de España y nueve establecimientos premium de Value Retail aceptan tarjetas UnionPay y la mayoría también acepta pagos móviles de UnionPay. Las opciones gastronómicas, desde restaurantes de alta cocina hasta cadenas de comida rápida y cafeterías, también respaldan la marca, mientras que grupos hoteleros internacionales como Four Seasons, Shangri-La y Park Hyatt ofrecen pagos con UnionPay en importantes propiedades europeas. Gracias a la colaboración con Dojo, los titulares de tarjetas UnionPay pueden realizar pagos a más de 110.000 comercios del Reino Unido, principalmente del sector hotelero.

En el sector de viajes y turismo, UnionPay se ha convertido en una herramienta esencial: está integrada en los sistemas de transporte urbano e interurbano, así como en los servicios de alquiler de coches en Alemania, España e Italia. Atracciones populares como el London Eye, Disneyland París y la Sagrada Familia de Barcelona también permiten a los visitantes comprar entradas en línea con tarjetas UnionPay. Alrededor de 40.000 máquinas expendedoras Selecta en toda Europa han permitido la aceptación de UnionPay.

La emisión local de UnionPay en Europa consolida aún más su presencia: se han emitido más de un millón de tarjetas en 13 países, entre ellos Serbia, Italia y España. Los residentes en España, Francia, Alemania y otros mercados EEA pueden solicitar tarjetas UnionPay PecunPay a través de la aplicación "Yi An", disponible en toda la red europea de UnionPay y en 183 países y regiones de todo el mundo, y compatible con Weixin Pay (también conocido como WeChat Pay a nivel internacional) y Alipay para transacciones con códigos QR, lo que facilita los pagos a los viajeros europeos que viajan a China.

Con China emergiendo como un destino principal para los turistas europeos (impulsado por más acuerdos sin visado y vuelos directos), el "Proyecto Excelencia" de UPI está mejorando la comodidad de los pagos entrantes. La amplia aceptación de UnionPay en China, además de los servicios de reembolso de impuestos directamente a tarjetas UnionPay en ciudades de entrada como Pekín, Cantón, Chengdu y Nanjing, garantizan experiencias de pago fluidas para los visitantes europeos.

Esta sólida infraestructura beneficia a ambas partes: atiende las necesidades diarias y de viaje de los residentes europeos, a la vez que atrae a los titulares de tarjetas UnionPay de todo el mundo, incluyendo un número cada vez mayor de turistas chinos, a los comercios europeos. UnionPay continúa lanzando ofertas exclusivas con comercios locales y emisores chinos para impulsar el gasto.

Más allá de Europa, se han emitido cientos de millones de tarjetas UnionPay en 83 países y regiones, fortaleciendo los viajes y el comercio transfronterizos en todo el mundo.

