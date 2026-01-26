UnionPay en Davos 2026: Demostrando la resiliencia económica de China (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

-# UnionPay en Davos 2026: Demostrando la resiliencia económica de China para un nuevo plan de desarrollo global

DAVOS, Suiza, 26 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- UnionPay fue invitada recientemente a la Reunión Anual del Foro Económico Mundial (FEM) (conocida como Davos de Invierno), celebrada en Suiza. El 21 de enero, Dong Junfeng, presidente de UnionPay, participó como panelista en una mesa redonda temática titulada "¿Economía china: en plena emergencia?". Durante el debate, Dong intercambió con otros panelistas sobre temas clave, como las tendencias de desarrollo económico de China, el crecimiento impulsado por la innovación y la contribución de China a la economía global. El diálogo destacó la sólida resiliencia y el potencial de crecimiento de la economía de China, y subrayó el papel clave de UnionPay en el apoyo a la economía nacional china, el impulso a nuevas fuerzas productivas de calidad y la promoción de la cooperación económica global.

UnionPay innova en pagos para facilitar la modernización del consumo en China

En medio de los crecientes riesgos y desafíos económicos globales, la resiliencia sigue siendo un rasgo distintivo de la economía de China. En 2025, el PIB de China creció un 5% interanual, superando los 140 billones de yuanes en total. Dong señaló que la estabilidad a largo plazo y el crecimiento sostenido de China se derivan de múltiples factores positivos, como la planificación del desarrollo a largo plazo del gobierno y la eficaz orientación política, la mayor vitalidad de los actores del mercado, la modernización del consumo y el aumento de la demanda interna, siendo estos dos últimos los más críticos.

En el ámbito político, China continúa impulsando el nuevo paradigma de desarrollo, en el que la circulación nacional e internacional se refuerzan mutuamente. El XV Plan Quinquenal exige explícitamente iniciativas especiales para impulsar el consumo y ampliar la oferta de bienes y servicios de consumo de alta calidad, lo que constituye una garantía fundamental para un crecimiento económico sostenido.

En cuanto a la demanda, están surgiendo rápidamente nuevas tendencias de consumo, modelos de negocio y casos de uso. Los datos de UnionPay muestran un crecimiento constante de los pagos digitales en el sector de consumo de China; nuevos modelos de negocio, como el comercio electrónico con transmisión en vivo, el comercio electrónico transfronterizo, la venta minorista instantánea y la economía colaborativa, están cobrando importancia rápidamente; el gasto en deportes de invierno y turismo ha aumentado más del 50%, mientras que los pagos transfronterizos han crecido de forma constante, con un gasto en el extranjero superior al 60%. Estas tendencias indican una transición en el consumo doméstico, desde bienes tradicionales hacia casos de uso diversificados, de alta calidad e inteligentes. Los cambios estructurales en el gasto del consumidor están transformando los motores del crecimiento económico, ya que el consumo se basa tanto en bienes como en servicios, en lugar de solo en bienes. Estos cambios han impulsado la transición hacia una producción ligera y personalizada, y han acelerado la innovación en el suministro de productos.

En consonancia con estas tendencias, UnionPay aprovecha su fortaleza en el sector de los pagos y contribuye a la expansión del mercado de consumo en volumen y calidad mediante la innovación tecnológica y la mejora de sus servicios. La compañía ha estado construyendo una red de pagos que abarca casos de uso en línea y en tiendas físicas, tanto en el mercado nacional como en el internacional, a la vez que optimiza las experiencias de pago y reduce los costes de transacción. Estos esfuerzos han despertado eficazmente el potencial de gasto y han impulsado con firmeza el dinamismo comercial, convirtiendo a UnionPay en un acelerador clave para el continuo crecimiento económico de China.

Nuevas fuerzas productivas de calidad impulsadas por la IA: UnionPay se esfuerza activamente por construir un ecosistema impulsado por la IA

Campos emergentes como la inteligencia artificial (IA) se están convirtiendo en impulsores cruciales del aumento de la productividad y el crecimiento económico sostenido. Dong observó que la fiebre mundial de la IA en los últimos años ha presenciado avances en grandes modelos de lenguaje, tecnologías multimodales y agentes inteligentes, acelerando su adopción generalizada. Al mejorar la eficiencia, optimizar los modelos y transformar los ecosistemas, la IA está impulsando nuevas fuerzas productivas de calidad y se está convirtiendo en un motor disruptivo del crecimiento económico, con el sector de pagos a la vanguardia de su aplicación.

En términos de mejora de la eficiencia, la IA contribuye a la reducción de costes y a una mayor eficiencia en la productividad personal, las operaciones corporativas, la colaboración industrial y la toma de decisiones mediante la automatización de tareas repetitivas, la optimización de los procesos de toma de decisiones, la ampliación de la capacidad de producción y la eliminación de cuellos de botella en el flujo de trabajo. En materia de seguridad de pagos, UnionPay ha desarrollado un sistema inteligente de control de riesgos, donde las reglas de control de riesgos asistidas por IA constituyen una sólida línea de defensa para el desarrollo seguro y conforme a las normativas de los pagos digitales. Para optimizar el servicio, UnionPay lanzó la aplicación "Nihao China" para visitantes internacionales a China, ofreciendo servicios integrales a través de agentes inteligentes basados en la interacción del lenguaje natural para satisfacer las necesidades de pago personalizadas.

En la optimización de modelos, la IA está transformando las industrias de la ejecución pasiva de instrucciones a la respuesta proactiva a las necesidades, dando lugar a una gama de nuevos modelos de negocio. A medida que las principales empresas de pagos globales se adentran en el pago de agentes UnionPay toma la iniciativa con el lanzamiento del MCP Agentic Payment Service. Este servicio no solo integra las capacidades de pago tradicionales, sino que también presenta una innovadora experiencia de pago impulsada por agentes. Mediante conversaciones, los usuarios pueden completar sin problemas todo el proceso, desde la expresión de necesidades hasta el pago final. Esta innovación en el modelo simplifica y personaliza los pagos, integrándolos en toda la experiencia del consumidor, ofreciendo una nueva vía para la modernización digital de los ecosistemas comerciales.

En la transformación del ecosistema, la llegada de la era del comercio inteligente está transformando las empresas, pasando de estar basadas en la experiencia a estar basadas en datos e inteligencia. La IA está permitiendo que los pagos trasciendan su función convencional de meras herramientas de liquidación y se conviertan en una infraestructura esencial para la modernización inteligente de las actividades económicas. Basándose en el Nuevo Modelo Cuatripartito, UnionPay ha colaborado con las partes interesadas del sector para explorar y construir un ecosistema de pagos con agentes. Estos esfuerzos buscan proporcionar una solución de China para pagos inteligentes en todo el mundo e impulsar el crecimiento de una industria de pagos más abierta, colaborativa e inteligente.

Profundizando la cooperación global para beneficio mutuo: UnionPay conecta al mundo con el puente de los pagos

En un mundo marcado por una mayor incertidumbre en las políticas comerciales y fricciones geopolíticas, China mantiene su compromiso de impulsar una apertura de alto nivel y ofrecer oportunidades al mundo a través de su propio desarrollo. Como "capilares" del comercio transfronterizo, la inversión y los intercambios interpersonales, los pagos se han convertido en un vínculo vital para una cooperación internacional más estrecha. Dong enfatizó que el crecimiento económico sostenido de China no solo beneficia al propio país, sino que también ayuda a forjar una asociación más sólida en más mercados a nivel mundial. Al fomentar un modelo de desarrollo basado en la cooperación equitativa y el beneficio mutuo, China comparte los beneficios del desarrollo estable y el crecimiento económico con el mundo.

Hasta la fecha, China se encuentra entre los tres principales socios comerciales de más de 150 países y regiones. Los flujos masivos de bienes y servicios hacia y desde los mercados desarrollados, incluyendo bienes manufactureros de alta gama, servicios financieros, atención médica y productos farmacéuticos, han brindado a los mercados emergentes amplias oportunidades de exportación y perspectivas de desarrollo. Esto ha impulsado el empleo local, la modernización industrial y la mejora de la infraestructura, mejorando las capacidades de desarrollo autosostenido.

Guiada por una política de apertura de alto nivel, UnionPay implementa activamente una estrategia de desarrollo internacional que combina la globalización y la integración, mejorando continuamente su red global de pagos. Para lograr esta globalización, se han emitido casi 300 millones de tarjetas UnionPay en 83 países y regiones fuera de China continental. La red de aceptación de UnionPay abarca 183 países y regiones, incluyendo a más de 75 millones de comercios internacionales. Estos logros han sentado las bases para una extensa red global de pagos multinivel que proporciona pagos estables y sin fricciones para la inversión, el comercio y los intercambios interpersonales entre China y el mundo. En respuesta a la tendencia global de los pagos digitales, UnionPay ha estado construyendo una red interconectada de pagos mediante código QR y promoviendo activamente la conectividad de la infraestructura y las especificaciones digitales en diferentes mercados. Esto busca eliminar las barreras en los pagos transfronterizos.

Para su incorporación, China ha profundizado la apertura institucional en el sector de pagos, con una mayor apertura y una cooperación internacional más amplia. La colaboración entre UnionPay y las principales plataformas internacionales de tarjetas, como American Express, Mastercard y Visa, en materia de emisión, aceptación, pagos innovadores e infraestructura, ha facilitado los pagos en China y optimizado los intercambios transfronterizos. Mientras tanto, UnionPay integra activamente recursos nacionales e internacionales de alta calidad para construir un ecosistema abierto y colaborativo, explorando modelos de cooperación innovadores como las alianzas de red a red (N2N) y de gobierno a gobierno (G2G) con plataformas de tarjetas, redes de compensación y plataformas de internet. Esto busca acelerar el desarrollo de un nuevo modelo cuatripartito para los pagos transfronterizos que genere beneficios compartidos y resultados beneficiosos para todos.

A medida que China sigue destacando en su inmenso mercado y su consolidado sistema industrial, UnionPay mira al futuro con el compromiso de servir al mercado internacional. Centrada en el desarrollo de alta calidad de la industria de pagos, seguirá profundizando en la innovación tecnológica y acelerando la integración de nuevas tecnologías, como la IA, con los servicios de pago, para mejorar continuamente la calidad y la eficiencia de la atención a la economía real. Al promover el desarrollo interconectado y estandarizado del mercado global de pagos, UnionPay busca ofrecer un mayor valor a sus socios, comercios y titulares de tarjetas a nivel mundial, y contribuir aún más a la cooperación económica global y la prosperidad compartida.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2869475/image.jpg

