UnionPay International y la sucursal de Frankfurt del Bank of China lanzan la Tarjeta de Débito SplendorPlus

-UnionPay International y la sucursal de Frankfurt del Bank of China lanzan la Tarjeta de DébitoSplendorPlus en Alemania, lo que marca su debut europeo

FRANKFURT, Alemania, 25 de septiembre de 2025/PRNewswire/ -- UnionPay International ("UPI" o "la compañía") y la sucursal de Frankfurt del Bank of China anunciaron el lanzamiento de la Tarjeta de Débito SplendorPlus, su primera emisión en Europa. Diseñada para que los residentes locales en Alemania viajen a China, la tarjeta responde al aumento de viajes a China, ofreciendo una solución de pago transfronteriza rentable y cómoda para realizar transacciones sin problemas durante sus viajes. Esta iniciativa también refuerza la colaboración transfronteriza y la cooperación institucional a largo plazo.

La Tarjeta SplendorPlus combina la solidez de la marca Bank of China con el alcance de la red global de UnionPay, ofreciendo a los clientes compras convenientes tanto a nivel local como internacional, con una experiencia de compra fluida en China. Una característica clave para los titulares de la tarjeta es el incentivo de reembolso: un 1% de reembolso en transacciones realizadas a través de la red UnionPay en China continental.

En Alemania, los servicios de UnionPay están ampliamente disponibles en zonas turísticas clave, como aeropuertos, zonas comerciales y outlets, y abarcan comercios como grandes almacenes, tiendas libres de impuestos, restaurantes, hoteles y empresas de alquiler de coches. Gracias a una colaboración con Epay, los pagos con código QR de UnionPay también se aceptan en importantes cadenas minoristas, como las tiendas libres de impuestos Müller, Galeria y Heinemann.

Como parte de su iniciativa Project Excellence, la tarjeta es ampliamente aceptada en China, con más de 1,31 millones de comercios en los sectores del transporte, la restauración, las compras y el ocio. Para optimizar su utilidad, UnionPay se ha asociado con 213 comercios offline con código agregado y 166 importantes plataformas online para facilitar la aceptación internacional de la tarjeta, lo que ayuda a los usuarios a disfrutar de una experiencia fluida tanto en comercios físicos como digitales.

Gracias a esta colaboración, UnionPay y la sucursal de Frankfurt del Bank of China integrarán los beneficios de SplendorPlus en sus tarjetas existentes, impulsando así la competitividad de las tarjetas de débito bidivisa UnionPay de Bank of China. A partir del 1 de octubre de 2025, las tarjetas de débito bidivisa actuales se actualizarán a la tarjeta SplendorPlus, con recompensas de reembolso en efectivo promocionadas y accesibles a través de la plataforma móvil U Rewards de UnionPay. Se espera que esta iniciativa mejore la experiencia de pago entrante para los titulares de tarjetas e impulse el crecimiento tanto del volumen de emisión de tarjetas como de la actividad transaccional.

UnionPay International lanzó su Project Excellence en 2024 para desarrollar servicios de pago diversificados y de múltiples niveles. A principios de 2025, el programa amplió su enfoque a tres áreas clave: mejora de los escenarios de aceptación, actualizaciones de productos y expansión del alcance internacional, todas ellas con el objetivo de simplificar los pagos en China para los clientes extranjeros. Los datos de transacciones reflejan la eficacia del programa: el volumen de tarjetas UnionPay emitidas en el extranjero y transfronterizas aumentó un 103% año tras año, y el valor de las transacciones aumentó un 31%.

Para satisfacer las diversas necesidades de los usuarios, UnionPay ha lanzado productos específicos. La tarjeta SplendorPlus, diseñada para visitantes de larga estancia y residentes locales con necesidades de pago transfronterizas, integra la aceptación global con funciones optimizadas para China. Actualmente se ofrece a través de 56 instituciones en 20 mercados. Esto amplía la presencia global de UnionPay, que ahora incluye cientos de millones de tarjetas emitidas en 84 países y regiones. Para los usuarios que priorizan la movilidad, más de 200 billeteras digitales estándar de UnionPay están disponibles para su aplicación en 37 mercados.

UnionPay también ha ampliado sus servicios de devolución de impuestos, ofreciendo opciones de reembolso instantáneo tanto en aeropuertos como en centros urbanos, y está impulsando activamente la interoperabilidad transfronteriza de códigos QR, alcanzando acuerdos con redes en 19 países y regiones para que los clientes internacionales puedan utilizar herramientas de pago familiares en China, a la vez que continúa mejorando la comodidad y la accesibilidad de los pagos para turistas y comerciantes extranjeros.

