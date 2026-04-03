(Información remitida por la empresa firmante)

- UnionPay lanza el marco de protocolo abierto de pagos con agentes: construyendo un ecosistema de pagos inteligentes, abierto y fiable

SHANGHÁI, 3 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- El 2 de abril, se completó con éxito una transacción especial de reserva de taxi en Hong Kong, China. Tras introducir la información de la reserva en el asistente de IA desarrollado por la empresa tecnológica Evonet, el usuario recibió rápidamente una lista de los tipos de taxi disponibles y sus precios a través de la plataforma de transporte Hoppa, junto con una opción de reserva recomendada.

Como sistema de tarjetas internacional con presencia global, UnionPay ha lanzado oficialmente el marco del Protocolo Abierto de Pagos Agentic (APOP), la solución de UnionPay para pagos basados en agentes, aprovechando las capacidades de su plataforma y su neutralidad.

Cuatro capacidades críticas que sustentan el mecanismo de confianza y el modelo de interacción para los pagos entre agentes

El marco APOP tiene como objetivo establecer un mecanismo de confianza unificado y un paradigma de interacción. Al conectar a los participantes del ecosistema de pagos a través de un enrutamiento seguro, permite que cualquier agente, comerciante, institución financiera y plataforma tecnológica compatibles se integren de forma sencilla y participen de manera fácil y segura en los complejos procesos de pagos a través de agentes. En concreto, el marco se basa en cuatro capacidades fundamentales.

En primer lugar, admite la gestión del ciclo de vida de la identidad del agente, desde el registro y la actualización de información hasta la baja. En segundo lugar, al ofrecer una gestión integral de la intención que abarca la generación, el registro y la verificación, el marco APOP establece un mecanismo de confianza centrado en la intención del usuario. En tercer lugar, proporciona una gestión optimizada de la identidad del usuario. El marco permite el inicio de sesión único (SSO) entre participantes como agentes, comercios e instituciones financieras, lo que posibilita mecanismos para compartir credenciales al tiempo que protege la privacidad y la seguridad. En cuarto lugar, el marco APOP ofrece un conjunto completo de servicios de autorización de pagos, que incluyen la autenticación de activación para pagos de agentes, el débito de pagos y la verificación del consentimiento del usuario.

Los actores globales de la industria colaboran para crear un ecosistema de pagos basado en agentes, abierto y seguro

El marco APOP se rige por el principio de apertura e interoperabilidad. Basado en la red de aceptación global de UnionPay, busca desarrollar estándares para toda la industria y crear un marco inclusivo que permita la interoperabilidad entre instituciones, plataformas y casos de uso dentro y fuera de China continental.

Además, otros cuatro principios fundamentales destacan en el diseño del marco APOP. Primero, cumplimiento y controlabilidad. Los pagos de agentes deben cumplir con los requisitos regulatorios vigentes para garantizar la alineación del marco empresarial con las tendencias regulatorias en constante evolución. Segundo, seguridad como prioridad. Mediante la verificación de la identidad del agente y la gestión de intenciones, el marco garantiza que los procesos de pago de agentes sean comprensibles, rastreables y completamente reconstruibles. Tercero, mayor confianza. El marco ha definido claramente las responsabilidades, los derechos y los riesgos de todas las partes interesadas para proporcionar una base sólida para la resolución de disputas. Cuarto, amplia compatibilidad. Se ofrecen múltiples soluciones de acceso para permitir que los participantes se integren en el ecosistema de manera rentable y sin problemas, manteniendo un alto nivel de escalabilidad.

Según indicó Dong Junfeng, presidente de China UnionPay, la compañía seguirá defendiendo su visión de "Vínculos de confianza, éxito compartido", colaborando estrechamente con socios del sector para aprovechar las oportunidades transformadoras que ofrece la IA. Liderando un esfuerzo conjunto, UnionPay busca trazar un nuevo modelo para los pagos gestionados por agentes que sea seguro, controlable, inclusivo, eficiente y caracterizado por la conectividad global, llevando así al sector de los pagos a un nuevo nivel en la era de la IA.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/unionpay-lanza-el-marco-de-protocolo-abierto-de-pagos-con-agentes-302733724.html