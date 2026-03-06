Unispace fortalece su liderazgo en EMEA con tres nombramientos de alto nivel

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 6 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Unispace, líder mundial en estrategia, diseño y construcción de espacios de trabajo integrados, ha nombrado a Matthew Eastwood como consejero delegado para Europa, Oriente Medio y África (EMEA), fortaleciendo su liderazgo regional a medida que los ocupantes empresariales buscan mayor certeza en la estrategia inmobiliaria, el diseño y la entrega de espacios de trabajo.

Los nombramientos se producen en un momento en que muchas organizaciones globales están reevaluando sus carteras inmobiliarias y estrategias de espacio de trabajo, a medida que el trabajo híbrido, la presión de los costes y la evolución de las expectativas de los empleados transforman el rol de la oficina.

Junto con el nombramiento de Matthew, Unispace refuerza su liderazgo en EMEA con la incorporación de Fleur Peck como directora de Estrategia de Espacio de Trabajo para EMEA y Kate Mason como directora Sénior de Diseño de Espacio de Trabajo para EMEA, lo que mejora la integración de conocimiento, estrategia y ejecución en toda la región.

La estructura de liderazgo ampliada refleja el compromiso de Unispace de ofrecer soluciones centradas en resultados que conecten la inteligencia inmobiliaria, la estrategia de espacio de trabajo, el diseño y la ejecución de proyectos a través de un modelo integrado. Matthew se incorpora a Unispace con más de 25 años de experiencia en liderazgo internacional en el sector inmobiliario, la gestión de espacios de trabajo y la transformación operativa.

Recientemente, se desempeñó como director de Operaciones Global de la división Global Workplace Solutions de CBRE, una plataforma de 21.000 millones de dólares que apoya a ocupantes en más de 100 países. En ese puesto, asumió la responsabilidad global de la excelencia operativa, la gobernanza, la cadena de suministro, el riesgo y la transformación tecnológica. También lideró la integración de Turner & Townsend en el negocio de gestión de proyectos y supervisó un programa global de visibilidad del rendimiento.

Anteriormente, Matthew dirigió el negocio de Gestión de Proyectos de CBRE en EMEA, incrementándolo de 260 millones de dólares a más de 1.000 millones de dólares en ingresos. Bajo su liderazgo, CBRE creó la plataforma de gestión de proyectos más grande de la región y ejecutó más de 11.000 proyectos al año en diversos sectores.

Como directora de Estrategia de Espacios de Trabajo para EMEA, Fleur Peck se incorpora a Unispace con más de dos décadas de experiencia en diseño y estrategia. Su nombramiento refuerza la capacidad de Unispace para liderar desde la primera línea, ayudando a las organizaciones a priorizar sus recursos humanos y su visión de futuro en las soluciones estratégicas para el espacio de trabajo. Su enfoque en la colaboración con los clientes para definir estrategias de espacio de trabajo actúa como catalizador del cambio cultural y apoya la transformación organizacional y el rendimiento empresarial.

Fleur aporta una amplia experiencia en el área de clientes, centrándose en comprender los desafíos reales que las organizaciones intentan resolver, desde el rendimiento y el bienestar hasta la cultura, la colaboración y las necesidades de espacio. Liderará al equipo para aprovechar estos conocimientos y combinarlos con la experiencia interna para definir requisitos de espacio de trabajo claros y medibles.

Como directora Sénior de Diseño de Espacios de Trabajo para EMEA, Kate Mason se incorpora a Unispace procedente de Woods Bagot, donde ocupó un puesto directivo como diseñadora de interiores y especialista en espacios de trabajo, colaborando estrechamente con los clientes para definir estrategias de espacios de trabajo y complejos informes espaciales. Su experiencia se basa en el diseño, con una sólida reputación por traducir la ambición organizacional en resultados de diseño claros y con base comercial.

En su puesto en Unispace, Kate liderará la participación inicial, la elaboración de informes y el desarrollo de conceptos en EMEA. Trabajando con organizaciones de los sectores de servicios financieros, tecnología, lujo y servicios profesionales, ayudará a definir la dirección estratégica de los proyectos desde el principio, garantizando que la intención del diseño se alinee con el rendimiento del negocio, la identidad de marca y las necesidades operativas a largo plazo.

Paul Saville-King, consejero delegado del grupo de Unispace comentó sobre los nombramientos de alto nivel en EMEA: "Estos nombramientos de alto nivel son justo lo que nuestra empresa necesita, ya que seguimos centrándonos en el futuro e invirtiendo en las mejores personas para impulsar el negocio. Matthew comprende tanto la complejidad de las organizaciones globales como la importancia de una entrega local consistente. Su experiencia en transformación, ejecución de proyectos y liderazgo operativo se alinea firmemente con nuestro modelo integrado y nuestra ambición de apoyar a los clientes durante todo el ciclo de vida de sus espacios".

Paul añadió: "Los nombramientos de Fleur y Kate refuerzan aún más nuestra estrategia de espacios de trabajo y nuestras capacidades de diseño. Aportan una amplia experiencia y conocimientos a la región y serán un activo clave para la empresa".

Como consejero delegado de EMEA, Matthew se centrará en fortalecer la alineación en toda la región, a la vez que refuerza la seguridad de entrega para los clientes. "Las organizaciones están lidiando con cambios en la cartera, la presión regulatoria y la disciplina de capital", comentó Matthew Eastwood, consejero delegado para EMEA en Unispace.

Matthew también comentó: "Mi enfoque se centrará en impulsar el crecimiento empoderando al personal de Unispace y profundizando las alianzas con los clientes, a la vez que fortaleceré el modelo globalmente consistente de la compañía en toda la región y reforzaré la seguridad en la entrega".

Fleur Peck, directora de Estrategia de Espacios de Trabajo para EMEA de Unispace, afirmó: "El espacio de trabajo se ha convertido en un factor estratégico para el rendimiento, el bienestar y la marca. Estoy entusiasmada de unirme a Unispace y trabajar con los clientes para definir los resultados que buscan y luego ayudarlos a convertirlos en espacios de trabajo que realmente impulsen el éxito de las personas y las empresas".

Kate Mason, directora Sénior de Diseño de Espacios de Trabajo para EMEA en Unispace, añadió: "Siempre he creído que un buen diseño comienza con una comprensión profunda de las personas, sus organizaciones, su cultura y cómo se ve el éxito para ellas. El espacio de trabajo se ha convertido en una herramienta poderosa para el rendimiento y el compromiso. Mi enfoque se centra en plantear las preguntas correctas desde el principio, para que las decisiones de diseño tengan un propósito y se basen en resultados reales".

