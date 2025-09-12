United Imaging Intelligence: 31 aplicaciones de IA médica reciben la marca CE

(Información remitida por la empresa firmante)

SHANGHAI, 12 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- United Imaging Intelligence (UII) ha alcanzado un hito importante en excelencia regulatoria. En julio de 2025, 18 aplicaciones de IA adicionales recibieron la marca CE, lo que eleva el total de la compañía a 31, la mayor cantidad hasta la fecha de productos de IA médica con certificación CE a nivel mundial. Este logro refuerza el liderazgo de UII en la regulación de la IA médica y destaca su compromiso con el fomento de la confianza global en la atención médica inteligente.

Ampliación de las capacidades de IA en las modalidades de imágenes

La cartera de IA recientemente certificada abarca PET/CT, mamografía, resonancia magnética y TC, abarcando una amplia gama de enfermedades en todo el cuerpo. Estas aplicaciones satisfacen necesidades clínicas que van desde neurología y oncología hasta atención cardiovascular, pulmonar y musculoesquelética. Con tal amplitud en las modalidades y profundidad en el enfoque clínico, UII establece un referente mundial, no solo por su nivel de reconocimiento regulatorio, sino también por el valor tangible que su IA aporta a la práctica médica real.

Además de las certificaciones de este año, las aprobaciones CE anteriores ya abarcaban áreas clínicas clave, como neurología, cardiología, atención torácica, oncología y medicina nuclear. En conjunto, estas soluciones abarcan todo el flujo de trabajo clínico, desde la detección temprana y el diagnóstico hasta la investigación médica, abarcando un amplio espectro de modalidades de imagen. Esta amplitud y profundidad resaltan la capacidad de UII para ofrecer valor real en diversos entornos clínicos.

En Europa, las soluciones de IA médica de UII ya se han adoptado en cinco países, entre ellos España, Italia, Bosnia y Herzegovina, Polonia y Turquía. Las recientes certificaciones CE ampliarán aún más las colaboraciones de UII en el mercado europeo. Gracias a su completa cartera de IA, UII puede ofrecer tecnologías fiables a más profesionales sanitarios, permitiéndoles ofrecer una atención más segura, rápida y de mayor calidad.

Además de la certificación CE, UII también ha obtenido 15 autorizaciones de la FDA de EE.UU. y 15 aprobaciones de Clase III de la NMPA de China. El cumplimiento de los estándares regulatorios más rigurosos del mundo demuestra la preparación global de UII y allana el camino para una adopción más amplia de la IA médica en todo el mundo.

UII cree que al avanzar continuamente en innovaciones de inteligencia artificial médica, podemos transformar la forma en que se brinda atención médica: optimizar las vías de atención, mejorar la toma de decisiones clínicas y hacer que los servicios de calidad sean más accesibles para los pacientes de todo el mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2771028/United_Imaging_Intelligence_s_newly_achieved_CE_Certificate__Source_T_V_S_D.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2771029/Four_Modalities_Covered_UII_s_CE_Certified_Products.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/united-imaging-intelligence-31-aplicaciones-de-ia-medica-reciben-la-marca-ce-302554337.html