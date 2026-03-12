United Imaging Intelligence en ECR 2026: Validación, expansión y aplicación de IA en radiología a gran escala

(Información remitida por la empresa firmante)

SHANGHAI, 12 de marzo de 2026/PRNewswire/ -- En ECR 2026, bajo el lema "Rayos del Conocimiento", United Imaging Intelligence (UII) presentó un conjunto completo de soluciones pioneras de IA, demostrando cómo la experiencia en radiología aporta valor real cuando se valida clínicamente, se escala tecnológicamente y se aplica en la atención diaria.

Conocimientos en radiología validados para una amplia disponibilidad clínica

Con 30 aplicaciones de IA médica con certificación CE, Ull ha creado una de las carteras de productos impulsadas por IA más completas del mercado europeo, lo que demuestra una sólida disponibilidad tecnológica para la integración clínica en el mundo real.

En ECR 2026, estas soluciones se presentaron a través del Portal Clínico uAI (uCP), una plataforma unificada que comprende más de 60 aplicaciones de IA. La cartera abarca múltiples modalidades de imagen y áreas clave de enfermedades, como neurorradiología, cardiovascular, oncología y más.

Especialistas de Europa, Asia, Norteamérica y Sudamérica elogiaron la amplia cobertura de la cartera, describiéndola como "realmente completa" y destacando su singularidad como solución de IA integral que apoya significativamente a los profesionales clínicos en su práctica diaria.

Esta sólida base regulatoria, combinada con una probada aplicabilidad clínica, subraya el compromiso de UII de ofrecer soluciones de atención médica inteligentes escalables y que cumplan con las normativas internacionales.

Conocimientos de radiología ampliados mediante modelos de fundamento médico y agentes de IA

Basándose en estos conocimientos de radiología validados, UII presentó su suite de modelos de fundamento médico uAI NEXUS, que abarca imagen, lenguaje, habla y vídeo. En esencia, el modelo médico de imágenes a gran escala, entrenado con decenas de millones de conjuntos de datos de imágenes y perfeccionado mediante implementación en el mundo real, transforma la experiencia en el dominio en capacidad de IA escalable. Impulsados por estos modelos de fundamento multimodales, los agentes de IA médica de UII incorporan razonamiento avanzado directamente a los flujos de trabajo clínicos.

El agente de IA uAI Insight Image-to-Report debutó en Europa. Sus agentes de IA para TC de tórax y RMN cerebral pueden detectar hasta 73 hallazgos torácicos y 47 neurológicos, respectivamente, con una sola exploración, a la vez que generan automáticamente informes preliminares estructurados para agilizar la interpretación.

El Agente uAI para Ultrasonido, que integra modelos de base multimodales y tecnología de gemelos digitales, demostró un escaneo consistente y de alta calidad, así como informes en tiempo real basados en IA. Las demostraciones en vivo destacaron la capacidad de la IA incorporada para operar directamente en el punto de atención.

Además de estas innovaciones emblemáticas, UII también presentó un ecosistema más amplio de agentes de IA que abarcan el diagnóstico por imagen, la planificación quirúrgica, las operaciones hospitalarias y la investigación clínica. En conjunto, estas soluciones marcan la transición de algoritmos monotarea a inteligencia colaborativa orientada al flujo de trabajo en todo el sistema sanitario.

IA aplicada en la práctica clínica con impacto medible

El verdadero valor de la IA clínicamente validada solo se materializa cuando se traduce en una mejor atención al paciente. En toda Europa, las soluciones de IA de UII ya prestan apoyo a profesionales sanitarios de Polonia, Reino Unido, Italia, Rumanía y Bosnia y Herzegovina. También se están desarrollando nuevas colaboraciones en otros países, ampliando el acceso a diagnósticos basados en IA para una amplia población de pacientes en toda la región.

En el Policlínico Casilino, la IA FFR-CT con certificación CE de UII permite una evaluación rápida y no invasiva del flujo sanguíneo coronario. El Dr. Armando Fusco señala que facilita la toma de decisiones terapéuticas con seguridad, acorta las estancias hospitalarias de los pacientes de urgencias y ayuda a evitar procedimientos invasivos innecesarios en casos complejos, especialmente en pacientes con estenosis moderada.

En STERMED, las aplicaciones de IA para resonancia magnética con certificación CE para imágenes de próstata e hígado sirven como asistentes clínicos de confianza para el Dr. Marcin Sternicki. Mejoran la fiabilidad del diagnóstico al proporcionar mediciones cuantitativas precisas que son difíciles y requieren mucho tiempo para obtener manualmente. La IA para resonancia magnética de próstata también puede generar automáticamente un mapa sectorial PI-RADS estructurado, que proporciona documentación visual clara para respaldar la toma de decisiones clínicas.

En ECR 2026, UII reafirmó sus principios de desarrollo de IA, basados en la validación clínica, el rigor regulatorio y los resultados medibles. Este enfoque transforma el conocimiento radiológico en un ciclo dinámico de datos, en constante evolución para elevar los estándares clínicos y promover la atención médica inteligente en toda Europa y el resto del mundo.

(Es posible que los productos y las características a los que se hace referencia no estén disponibles en todos los países y no se puede garantizar su disponibilidad futura. No todas las aplicaciones de IA presentadas cuentan con la marca CE o la autorización de la FDA).

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2932340/Photo_uAI_Insight_Image_to_Report_AI_agent.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2932341/Photo_uAI_Agent_Ultrasound.jpg

