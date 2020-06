COMUNICADO: United Nations Global Compact y Russell Reynolds Associates estudian a líderes empresariales sostenibles (1)

- United Nations Global Compact y Russell Reynolds Associates estudian las características de los líderes empresariales sostenibles

- Este estudio pionero define las características únicas de los líderes empresariales sostenibles y pode un replanteamiento radical de cómo elegir a los líderes ejecutivos y directivos C-suite

NUEVA YORK, 15 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- La United Nations Global Compact ha lanzado hoy el informe "Leadership for the Decade of Action" en colaboración con Russell Reynolds Associates, una firma de asesoría y búsqueda de liderazgo.

El informe establece el descubrimiento de lo que se puede aprender de los líderes de negocios que integran una sostenibilidad por medio de la estrategia, operaciones y dedicación de los accionistas y de lo que significa para cómo se seleccionan los líderes del consejo de administración y de C-suite. Revela una necesidad urgente para que los líderes de los negocios de transformación que buscan más allá de los beneficios a largo plazo consigan una sostenibilidad y resiliencia a largo plazo en nuestro mundo como una prioridad de negocios destacada - tanto dentro como más allá de sus firmas y de sus ecosistemas más amplios.

El informe lo va a presentar Lise Kingo, consejera delegada y directora ejecutiva de United Nations Global Compact, y Clarke Murphy, consejera delegada de Russell Reynolds Associates, durante la celebración de la UN Global Compact 20(th )Anniversary Leaders Summit el 15 de junio. A su presentación seguirá un panel de debate junto a Jim Hagemann Snabe, presidente de Maersk y Siemens e Ilian Mihov, decano de INSEAD. Más detalles relacionados disponibles aquí.

El mundo no va camino de conseguir los Sustainable Development Goals para 2030, y la pandemia de la COVID-19 ha expuesto la debilidad fundamental en nuestros sistemas mundiales. Existe una oportunidad de crecimiento importante para los líderes de los consejos de administración y C-suite para colocar la sostenibilidad en el centro de los objetivos empresariales y su estrategia. A pesar de ello, un análisis realizado por Russell Reynolds Associates revela que la experiencia de la sostenibilidad o mentalidad es un requisito solo para el 4% de los nombramientos actuales no ejecutivos y senior.

Lise Kingo, consejera delegada y directora ejecutiva de UN Global Compact, comentó: "La transformación de nuestro mundo está relacionada con el liderazgo. Al tiempo que establecemos una mejor recuperación de la COVID-19, la naturaleza frágil de nuestro progreso residía en cumplir con la fecha límite de 2030 para la transformación de nuestro mundo, lo que significa que incorporar la sostenibilidad en la estrategia de negocios y operaciones no solo es algo adecuado para hacer, sino que es lo que es correcto hacer. Los consejeros delegados y miembros del consejo de administración destacados saben que para conseguir el éxito es necesario ser sostenible. Necesitamos líderes en todas partes para establecer las ambiciones y convertirnos en agentes de un cambio sostenible. Este es el momento para el que la dirección principal y los consejos de administración aseguren que las competencias vitales se representan y desarrollan en la organización".

Clarke Murphy, consejero delegado de Russell Reynolds Associates, indicó: "El liderazgo sostenible no es algo que es 'bonito de tener'. Se trata de un imperativo empresarial vital, que es cada vez más reconocido por medio de todos los accionistas de todo el mundo, incluyendo los accionistas, consumidores, empleados, gobiernos y comunidades. Al tiempo que se ha dejado al descubierto la crisis del COVID-19, el mundo de los negocios presenta un papel vital que desarrollar en hacer frente a los retos persistentes en nuestras sociedades y economías. Hacemos un llamamiento a un nuevo tipo de líder empresarial - uno que pueda impulsar el crecimiento a largo plazo por medio de la integración de la sostenibilidad en la estrategia de los negocios. Russell Reynolds Associates trabajará con organizaciones para hacer que la sostenibilidad sea parte del ADN de sus equipos de dirección".

Para identificar cómo las organizaciones pueden realizar la sostenibilidad central de la cultura y dirección de su organización, Russell Reynolds Associates y UN Global Compact llevaron a cabo entrevistas en profundidad y análisis de historial sobre un grupo de cerca de 60 pioneros en sostenibilidad - consejeros delegados y miembros del consejo de administración de continentes e industrias con un registro de seguimiento importante centrado en realizar y conseguir el progreso hacia los objetivos de desarrollo sostenibles en tándem con los resultados comerciales.

El análisis define las características, acciones y diferenciación de liderazgo que se atribuye al éxito del combustible de los líderes sostenibles. Combinan una mentalidad sostenible con un set de atributos de liderazgo diferenciados:

-- Pensamiento de sistemas de múltiple nivel -- Incorporan la inter-reproducción de los negocios, sociedad y sistemas de medioambiente y decisiones de impulse que convierten la sostenibilidad en una ventaja competitiva. -- Influencia de accionistas --No buscan llevar a cabo la gestión de los accionistas, en su lugar miran incluir de forma activa la definición y capacidad de decisiones de acción. -- Innovación revolucionaria --Presentan el coraje para ser un reto de cara a las aproximaciones tradicionales y reducir la burocracia que impulsa la innovación revolucionaria necesaria para escapar del equilibrio entre los beneficios y la sostenibilidad. -- Activación a largo plazo --No tiene una orientación hacia el largo plazo, establece unos objetivos de sostenibilidad audaces y un impulse riguroso de la acción de su búsqueda.

Acerca de United Nations Global Compact Como iniciativa especial del Secretario General de la ONU, United Nations Global Compact es una llamada a las compañías de todas las partes para alinear sus operaciones y estrategias dentro de los diez principios universales en áreas de los derechos humanos, trabajo, medioambiente y anti-corrupción. Lanzada en el año 2000, el mandato de UN Global Compact busca guiar y apoyar a la comunidad de los negocios mundiales en el avance de los objetivos de la ONU y sus valores por medio de prácticas empresariales responsables. Con más de 10.000 compañías y 3.000 firmantes no relacionados con los negocios repartidos en más de 160 países, junto a 68 redes locales, se trata de la mayor iniciativa de sostenibilidad empresarial de todo el mundo. Para más información, siga a @globalcompact en los medios sociales, y visite nuestra página web sita en unglobalcompact.org

