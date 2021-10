United Safety adquiere Fireboy-Xintex de W.S. Darley & Co.

La mayor adquisición en materia de extinción de incendios en la historia de la organización, hace crecer estratégicamente el negocio a nivel internacional y añade un enfoque en la industria marítima

EXTON, Pa., 4 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- United Safety & Survivability Corporation, un fabricante mundial de soluciones de seguridad y supervivencia, ha anunciado la adquisición de Fireboy-Xintex a partir del 30 de septiembre de 2021. La finalización de esta adquisición marca la mayor adquisición en el mercado de la extinción de incendios para United Safety y hará crecer su huella tanto geográficamente en Europa y Asia como verticalmente en el mercado marítimo.

Fireboy-Xintex, líder en la innovación de productos de seguridad en los mercados de la marina recreativa y comercial, el transporte y la industria, se especializa en la supresión de incendios y la detección de incendios y gases. Fundada en 1973, Fireboy tiene oficinas en Grand Rapids, Michigan, y Poole, Dorset, en Reino Unido. Anteriormente, Fireboy era propiedad de W.S. Darley & Co.

"Estamos muy contentos de dar la bienvenida a Fireboy-Xintex a la familia de United Safety", declaró Joseph Mirabile, Presidente y Consejero delegado de United Safety. "Esta adquisición se alinea perfectamente con nuestro plan de crecimiento a largo plazo como organización y nos permite seguir fortaleciendo nuestra división de supresión de incendios en todos los sectores y geografías. Veo grandes sinergias entre nuestras organizaciones: la pasión de los empleados, el compromiso con el servicio al cliente y el impulso para crear los productos más innovadores y fiables en el mercado."

Paul C. Darley, Presidente y Consejero delegado de Darley señaló, " No queríamos vender Fireboy-Xintex, pero United Safety se puso en contacto con nosotros y nos pareció bien. United Safety tiene acceso a algunos mercados que nosotros no teníamos, y esto permitirá a Fireboy-Xintex crecer más rápidamente. Y lo que es más importante, sabemos que cuidarán de nuestros empleados, que son muy trabajadores y dedicados. Quiero dar las gracias a todo el mundo en Fireboy-Xintex por sus años como parte de la familia Darley".

Mirabile concluyó: "A medida que las necesidades y circunstancias de nuestros clientes siguen evolucionando y cambiando con el tiempo, estamos entusiasmados por llevar al mercado las mejores ofertas de productos bajo la cartera de United Safety. Sabemos lo importante que es la extinción de incendios y otros productos de seguridad y estamos encantados de dar la bienvenida a United Safety a una organización que tiene el mismo compromiso con la seguridad que nosotros."

Acerca de United Safety & Survivability Corporation United Safety and Survivability Corporation se compromete a ofrecer las soluciones de seguridad y supervivencia más innovadoras y fiables en las que nuestros clientes pueden confiar para proteger la vida y la propiedad. Como líder mundial en el diseño y la ingeniería de soluciones de seguridad, supervivencia y tecnología de primera clase en diversos sectores y categorías, nuestra cartera de productos incluye asientos para autobuses comerciales, camiones de bomberos, ambulancias, vehículos militares, autocares, vagones de tren y locomotoras. Diseñamos y construimos sistemas especiales de supervivencia de soldados para vehículos militares y nuestros revolucionarios sistemas de extinción de incendios se utilizan en autobuses escolares, transporte público y maquinaria pesada, entre otros. La purificación activa del aire y el tratamiento microbiano de superficies AEGIS® ayudan a proteger al público y a los operarios eliminando las bacterias y los virus del aire y las superficies. Puede encontrar más información sobre United Safety en www.unitedsafetycorporation.com.

Acerca de W.S. Darley & Company Fundada en 1908, W.S. Darley & Co. (Darley) sigue siendo una empresa familiar que proporciona soluciones de equipamiento de la más alta calidad a sus clientes militares y de primera respuesta. Con orígenes en la distribución de equipos y la fabricación en el Medio Oeste, Darley ofrece una familia de marcas de equipos de emergencia innovadores y soluciones de productos líderes. Darley se enorgullece de ofrecer soluciones y servicios de la más alta calidad desde su sede corporativa en Itasca, IL y sus operaciones de fabricación con certificación ISO 9001:2015 en Chippewa Falls, WI, y Janesville, IA. Darley también tiene oficinas en seis países del mundo.

