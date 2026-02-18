Univar Solutions amplía su cartera de ingredientes con acuerdo exclusivo de distribución de ácido glicólico (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Univar Solutions amplía su cartera de ingredientes con un acuerdo exclusivo de distribución de ácido glicólico en EMEA

Esta alianza estratégica impulsará el acceso a los ingredientes a nivel regional, impulsando la innovación en belleza, cuidado personal, cuidado del hogar y limpieza industrial

RÓTERDAM, Países Bajos, 18 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Univar Solutions B.V., filial de Univar Solutions LLC ("Univar Solutions" o "la compañía"), proveedor líder mundial de soluciones para usuarios de ingredientes y productos químicos especializados, anunció un nuevo acuerdo de distribución exclusivo a través de su división Ingredientes + Especialidades con CABB Group, proveedor líder de fabricación por contrato (CDMO) y productos químicos finos, especializado en ingredientes activos personalizados y soluciones de alta pureza para las ciencias de la vida, el cuidado personal, la ciencia de cultivos y aplicaciones especializadas. El nuevo acuerdo de distribución incluye el ácido glicólico en mercados seleccionados de Europa, Oriente Medio y África (EMEA)*.

"Nos complace anunciar nuestra colaboración con CABB Group en los sectores de belleza y cuidado personal, cuidado del hogar y limpieza industrial en EMEA, centrándonos conjuntamente en la eficacia y el rendimiento para clientes y consumidores finales", declaró Nick Powell, consejero delegado de Ingredientes + Especialidades de Univar Solutions. "Esta alianza estratégica mejora nuestra capacidad para ofrecer ingredientes innovadores y de calidad, y confiamos en que juntos podemos aportar un mayor valor al ofrecer soluciones de ácido glicólico que satisfagan la creciente demanda de productos de consumo multiusos en la región".

El ácido glicólico se utiliza habitualmente en productos y tratamientos cosméticos y para la piel, y es ampliamente reconocido por su eficacia en la exfoliación, la renovación cutánea, el rendimiento de limpieza y la hidratación. También es una opción muy adecuada para aplicaciones técnicas en el cuidado del hogar y la limpieza industrial gracias a su baja toxicidad, no inflamabilidad y ausencia de VOC. Las soluciones de ácido glicólico incluidas en la nueva colaboración incluyen GLYCOS Clear 70 y GLYTECH Basic 70.

"Esta nueva colaboración con CABB Group refuerza nuestro compromiso de ofrecer soluciones de alto rendimiento con un suministro fiable y excelencia técnica", destacó James Peterson, vicepresidente global de CARE de Univar Solutions. "Juntos, impulsamos la innovación y el crecimiento de nuestros clientes en mercados clave. Estos ingredientes, además de ser eficientes, versátiles y diversos, están adquiriendo cada vez mayor popularidad en las rutinas modernas de cuidado de la piel y cuidado personal".

"El amplio alcance de mercado, la profunda experiencia técnica y la dedicación al servicio al cliente de Univar Solutions los convierten en el socio ideal para ampliar la disponibilidad de nuestros productos", afirmó Tobias Schalow, consejero delegado de CABB Group. "Esta exclusiva colaboración sin duda impulsará el crecimiento del ácido glicólico en el mercado EMEA. Como líder mundial en productos químicos especializados, CABB Group se compromete a ofrecer productos consistentes y fiables para el cuidado personal y otros sectores. Con más de 40 años de experiencia en ácido glicólico, CABB Group continúa impulsando los estándares de calidad y seguridad de sus productos".

La incorporación del ácido glicólico a la cartera de Ingredientes + Especialidades de Univar Solutions forma parte de la iniciativa estratégica de la compañía para invertir en áreas de alto crecimiento y fortalecer las carteras de ingredientes que permiten a los clientes crear productos diferenciados y de alto rendimiento. Los clientes interesados en obtener más información sobre el ácido glicólico y la gama completa de productos y servicios de Ingredientes + Especialidades de Univar Solutions pueden visitar univarsolutions.co.uk/.

* Los mercados con acuerdo incluyen: Alemania, Austria, Suiza, Francia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Reino Unido, Irlanda, Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Grecia, Estonia, Letonia, Lituania, Turquía, Argelia, Marruecos, Túnez, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Dubái, Omán, Catar, Baréin, Kazajistán, Kuwait, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán.

Acerca de Univar Solutions

Univar Solutions es un distribuidor líder mundial de productos químicos e ingredientes especializados, que representa una cartera de productos de primera calidad de los principales productores del mundo. Con la flota de transporte privado y el equipo de ventas técnico más grande de la industria, una experiencia logística inigualable, un profundo conocimiento del mercado y la normativa, desarrollo de formulaciones y recetas, y herramientas digitales de vanguardia, la empresa está bien posicionada para ofrecer soluciones a medida y servicios de valor añadido a una amplia gama de mercados, industrias y aplicaciones. Univar Solutions, al tiempo que cumple su propósito de ayudar a mantener a las comunidades sanas, alimentadas, limpias y seguras, se compromete a ayudar a sus clientes y proveedores a innovar y a centrarse en el Crecimiento Juntos. Más información disponible en univarsolutions.com.

Acerca de Ingredientes + Especialidades de Univar Solutions

Ingredientes + Especialidades de Univar Solutions ofrece los mejores productos, personal y resultados a clientes y proveedores de productos especializados que buscan impulsar la vida moderna. Al combinar ciencia, innovación y amplia experiencia con una cartera líder de productos especializados, ayudamos a encontrar las soluciones necesarias para mejorar de forma segura las vidas y las comunidades en todo el mundo. Más información en univarsolutions.com.

Acerca de CABB Group

CABB Group es un proveedor líder de fabricación por contrato (CDMO) y productos químicos finos, especializado en ingredientes activos personalizados y soluciones de alta pureza para ciencias de la vida, cuidado personal, ciencias de los cultivos y aplicaciones especiales. CABB Group combina tecnologías de vanguardia con una red global de producción a gran escala para ofrecer soluciones fiables, sostenibles y rentables para productos químicos complejos. Con 1.200 empleados, unos ingresos de aproximadamente 600 millones de euros y seis plantas de producción globales, CABB es su socio en química fina, transformando productos químicos complejos en soluciones fiables y rentables. Más información en cabb-chemicals.com.

Declaraciones e información prospectivas

Este comunicado contiene "declaraciones prospectivas" según la legislación aplicable sobre aspectos financieros y operativos relacionados con el negocio de la compañía. Las declaraciones prospectivas generalmente se identifican por términos como "cree", "espera", "puede", "deberá", "podría", "busca", "pretende", "planea", "estima", "anticipa" u otros términos comparables. Todas las declaraciones prospectivas realizadas en este comunicado están sujetas a esta advertencia.

Las declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres, conocidos y desconocidos, muchos de los cuales pueden estar fuera del control de la compañía, lo que podría resultar en que las expectativas no se cumplan o afectar de forma sustancial y adversa el negocio, la situación financiera, los resultados operativos o los flujos de caja de la compañía. Si bien las declaraciones prospectivas se basan en lo que la gerencia considera suposiciones razonables, le advertimos que la información prospectiva presentada en esta comunicación no garantiza eventos o resultados futuros, y que los eventos o resultados reales pueden diferir sustancialmente de los previstos o sugeridos por la información prospectiva contenida en esta comunicación. Para obtener información adicional sobre los factores que podrían afectar a la compañía, consulte el informe anual más reciente de la compañía y otros informes financieros, incluida la información que se presenta en el apartado "Factores de Riesgo". Las declaraciones prospectivas representan únicamente la opinión de la compañía a la fecha de esta comunicación y no deben considerarse como representativas de la opinión de la compañía en ninguna fecha posterior. La compañía no asume ninguna obligación, salvo la legalmente exigida, de actualizar ninguna declaración prospectiva.

