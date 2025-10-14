Univar Solutions inaugura cocina de desarrollo de alimentos y bebidas en el Centro de Soluciones de Essen

(Información remitida por la empresa firmante)

-Univar Solutions inaugura una cocina de desarrollo de alimentos y bebidas en el Centro de Soluciones de Essen para impulsar la innovación

La nueva cocina priorizará la innovación y el crecimiento de productos, ofreciendo soluciones culinarias innovadoras a clientes y proveedores en Europa

DOWNERS GROVE, Ill., 14 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Univar Solutions LLC ("Univar Solutions" o "la compañía"), proveedor líder mundial de soluciones para usuarios de ingredientes y productos químicos especiales, anunció hoy la apertura de su cocina Foodology by Univar Solutions en su Centro de Soluciones en Essen, Alemania. Diseñado para impulsar la innovación en alimentos y bebidas, este nuevo espacio culinario y laboratorio de desarrollo de recetas forma parte de una red más amplia de Centros de Soluciones globales que ofrecen soporte técnico, investigación y desarrollo (I+D), análisis de productos y experiencia en ingredientes especiales en diversas industrias. La inauguración de la cocina pone de manifiesto el compromiso de la compañía con la tecnología alimentaria y la innovación culinaria, contribuyendo positivamente al futuro de la alimentación con ingredientes de alta calidad para cada ocasión.

"Nuestra nueva cocina de pruebas, que apoya a fabricantes de alimentos y bebidas de todos los tamaños, es un espacio donde la ciencia, la creatividad y la experiencia del sector se entrelazan", afirmó Rob Whitney, vicepresidente de marketing e innovación de Univar Solutions. "Liderados por un equipo de expertos técnicos en alimentos y bebidas, colaboramos con nuestros clientes para desarrollar soluciones de ingredientes prácticas que satisfagan las necesidades de los consumidores actuales. Ya sea que sus objetivos de formulación sean lograr deliciosos productos alimenticios de origen vegetal o de etiqueta limpia, desarrollar su próxima bebida funcional, enriquecer recetas con fibra o proteína, o centrarse en la reducción de azúcar o grasa, estamos ampliando los límites de la investigación y el desarrollo de alimentos, proyecto a proyecto".

La ubicación central de Alemania la convierte en un centro estratégico para la logística y la distribución en toda Europa, ideal para el crecimiento de las empresas alimentarias. Con acceso a una red de distribución global, un profundo conocimiento del mercado y sólidas relaciones con los proveedores, Foodology by Univar Solutions permite a los fabricantes de alimentos y bebidas acelerar su crecimiento. Con una superficie de más de 120 metros cuadrados (1.292 pies cuadrados), la cocina de alimentos incluye una panadería totalmente equipada, una sala de exposición, un área de taller y un espacio de laboratorio de I+D dedicado para formular productos de panadería, lácteos, alimentos preparados, confitería, proteínas de origen vegetal, aplicaciones de carne y más.

"Nos entusiasma ofrecer esta nueva cocina de alimentos en nuestro Centro de Soluciones de Essen para apoyar al floreciente sector de alimentos y bebidas, así como las aplicaciones y tendencias de ingredientes activos que observamos en la industria", explicó Aaron Lee, vicepresidente global de Salud y Nutrición de Univar Solutions. "Existen grandes oportunidades de innovación en el mercado europeo, ya que la demanda de productos de etiqueta limpia, proteínas y alternativas vegetales, así como productos alimenticios sostenibles y suprarreciclados está en aumento. Los clientes buscan aplicaciones con valor añadido. Si bien nos centramos en las necesidades inmediatas de los consumidores y en las necesidades a largo plazo del planeta, esta cocina de desarrollo de alimentos nos ayudará a crear productos innovadores que no solo sean deliciosos, sino también saludables, nutritivos y sostenibles".

Aprenda cómo Foodology by Univar Solutions ayuda a mantener comunidades saludables, alimentadas, limpias y seguras.

Acerca de Univar SolutionsUnivar Solutions es un distribuidor líder mundial de productos químicos especializados e ingredientes que representa una cartera de productos de primera calidad de los principales productores mundiales. Con la flota de transporte privado y el equipo de ventas técnico más grande de la industria, una experiencia logística inigualable, un profundo conocimiento del mercado y la normativa, el desarrollo de formulaciones y recetas, y herramientas digitales de vanguardia, la empresa está bien posicionada para ofrecer soluciones a medida y servicios de valor añadido a una amplia gama de mercados, industrias y aplicaciones. Al tiempo que cumple su propósito de ayudar a mantener a las comunidades sanas, alimentadas, limpias y seguras, Univar Solutions se compromete a ayudar a sus clientes y proveedores a innovar y a centrarse en el Crecimiento Conjunto. Obtenga más información en univarsolutions.com.

Declaraciones de futuro e información Esta comunicación contiene "declaraciones prospectivas" según la legislación aplicable sobre aspectos financieros y operativos relacionados con el negocio de la compañía. Las declaraciones prospectivas generalmente se identifican por términos como "cree", "espera", "puede", "deberá", "podría", "busca", "pretende", "planea", "estima", "anticipa" u otros términos comparables. Todas las declaraciones prospectivas realizadas en esta comunicación están sujetas a esta advertencia.

Las declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres, conocidos y desconocidos, muchos de los cuales pueden estar fuera del control de la compañía, lo que podría resultar en que las expectativas no se cumplan o afectar de forma sustancial y adversa el negocio, la situación financiera, los resultados operativos o los flujos de caja de la compañía. Si bien las declaraciones prospectivas se basan en lo que la gerencia considera suposiciones razonables, le advertimos que la información prospectiva presentada en esta comunicación no garantiza eventos o resultados futuros, y que los eventos o resultados reales pueden diferir sustancialmente de los previstos o sugeridos por la información prospectiva contenida en esta comunicación. Para obtener información adicional sobre los factores que podrían afectar a la compañía, consulte el informe anual más reciente de la compañía y otros informes financieros, incluida la información que se presenta en el apartado "Factores de Riesgo". Las declaraciones prospectivas representan únicamente la opinión de la compañía a la fecha de esta comunicación y no deben considerarse como representativas de la opinión de la compañía en ninguna fecha posterior. La compañía no asume ninguna obligación, salvo la legalmente exigida, de actualizar ninguna declaración prospectiva.

