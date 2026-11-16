Univers amplía su ecosistema global de IA física para dotar de inteligencia a las infraestructuras críticas (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

Las alianzas con el World Green Building Council, Mærsk Mc-Kinney Mller Center for Zero Carbon Shipping y XIBER Energy Solutions extienden la "IA física" a los sectores de la edificación, el transporte marítimo y la industria, consolidando el ecosistema global en expansión de Univers.

ANTALYA, Turquía, 16 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Univers, líder mundial con sede en Singapur en el ámbito de la IA física para infraestructuras inteligentes, ha anunciado hoy tres alianzas globales independientes, cada una de ellas orientada a acelerar la aplicación de la IA física en el entorno construido, así como en operaciones marítimas e industriales.

Los acuerdos independientes con el World Green Building Council, Mærsk Mc-Kinney Mller Center for Zero Carbon Shipping y XIBER Energy Solutions se firmaron en el Pabellón de Singapur durante la COP31; la ceremonia de firma contó con la presencia de la ministra de Sostenibilidad y Medio Ambiente de Singapur, Grace Fu. Si bien poseen alcances distintos, las tres colaboraciones amplían la aplicación de la IA física a ámbitos clave de la economía física: el entorno construido, así como las operaciones marítimas e industriales.

A medida que los sistemas energéticos y de infraestructura se vuelven más electrificados e interconectados, el desafío pasa de la ambición climática a la implementación. La plataforma de IA física de Univers conecta la tecnología operativa, la tecnología de la información y la IA para ayudar a las organizaciones a comprender, optimizar y orquestar sistemas físicos complejos a gran escala.

Valerio Dilda, vicepresidente sénior para Europa de Univers, señaló:

"El mundo ha definido sus ambiciones climáticas. El siguiente desafío es su implementación en la economía física. Al combinar la profunda experiencia sectorial de nuestros socios con las capacidades de IA física de Univers, podemos ayudar a los países a acelerar la transición energética hacia sistemas que sean sostenibles, resilientes, asequibles y soberanos, al tiempo que escalamos enfoques ya probados en diversos mercados".

Llevando la IA física a las industrias globales

Como primer socio global de conocimiento en IA del World Green Building Council, Univers colaborará con su red global para impulsar el papel de la IA en la gestión más inteligente de edificios y en infraestructuras sostenibles. Esta alianza brinda la oportunidad de integrar conocimientos especializados en IA física dentro de una red global centrada en acelerar la descarbonización del entorno construido.

Cristina Gamboa, consejera delegada del World Green Building Council, señaló:

"La descarbonización del entorno construido exige ir más allá de la simple medición del rendimiento para pasar a la mejora continua de la forma en que los edificios operan en la práctica. Esta colaboración explorará cómo la inteligencia artificial (IA) puede hacer que los edificios sean más inteligentes, adaptables y sostenibles a gran escala".

Mediante su alianza con XIBER Energy Solutions, la empresa emergente de descarbonización interna de TESYA Group, Univers implementará IA física en toda la base global de clientes industriales y fabricantes de XIBER Energy Solutions, ayudando a las empresas a mejorar su rendimiento energético y operativo, así como a reducir sus emisiones.

Giovanni Longari, consejero delegado de XIBER Energy Solutions, dijo:

"La descarbonización industrial debe arrojar resultados tangibles en la planta de producción. La integración de la inteligencia artificial con datos operativos y energéticos reales puede ayudar a los fabricantes a mejorar su productividad y su desempeño energético, al tiempo que reducen sus emisiones."

Asimismo, Univers se convertirá en uno de los primeros socios en materia de IA del Mærsk Mc-Kinney Mller Center for Zero Carbon Shipping, colaborando en la descarbonización sistémica del sector marítimo. Esta alianza explorará cómo la IA puede optimizar las operaciones marítimas, empleando, entre otros enfoques, un marco de retorno sobre la inteligencia centrado en el valor económico y medioambiental que aportan unas decisiones operativas más inteligentes.

Pernille Dahlgaard, directora de impacto del Mærsk Mc-Kinney Mller Center for Zero Carbon Shipping, dijo:

"La descarbonización marítima es un desafío sistémico. La inteligencia artificial tiene el potencial de conectar decisiones que abarcan buques, combustibles, puertos y operaciones, transformando la información en resultados operativos, económicos y medioambientales medibles."

Estas alianzas coinciden, además, con el lanzamiento del nuevo marco Retorno de la Inteligencia de Univers en la COP31, el cual propone una nueva forma para que las empresas evalúen el valor generado por la IA en sus operaciones físicas. Este marco se analiza en un nuevo informe técnico que cuenta con aportaciones del Mærsk Mc-Kinney Mller Center for Zero Carbon Shipping. Titulado "Retorno de la Inteligencia: cómo la IA cambia la economía del transporte", el documento se presenta en la COP31 e incluye perspectivas provenientes de todo el ecosistema del transporte, la energía y las finanzas.

Fox Chu, vicepresidente sénior y director global de Aviación, Transporte y Logística en Univers, comentó:

"En lugar de evaluar la IA principalmente a través del rendimiento tecnológico o la reducción de emisiones, este marco analiza cómo unas mejores decisiones operativas generan valor para la empresa; esto incluye una mayor productividad del capital, una economía operativa más sólida, nuevas oportunidades de ingresos y la eliminación de obstáculos al crecimiento."

Generar un impulso global para la IA física

Las alianzas de la COP31 forman parte de una expansión más amplia del ecosistema de IA física de Univers y se basan en acuerdos suscritos con anterioridad a la COP31.

Antes de la COP31, Univers amplió su colaboración con Voltalis en Europa para transformar carteras de edificios comerciales en activos flexibles para la red eléctrica. Tras el sólido comienzo en Reino Unido y Francia anunciado en junio, ambas entidades han empezado a explorar oportunidades en nuevas regiones. Esta colaboración combina la flexibilidad en el lado de la demanda con la IA física para ayudar a los edificios a responder de forma más inteligente a las condiciones de la red y del mercado.

En Singapur, Univers también está reforzando su alianza estratégica con SBS Transit, extendiendo su colaboración al ámbito de la IA física aplicada a la energía y las operaciones; esto comienza con la gestión de autobuses eléctricos y contempla, además, posibles aplicaciones en el mantenimiento ferroviario.

En conjunto, estas diversas colaboraciones amplían el ecosistema de IA física de Univers que abarca los sectores de la edificación, la energía, el transporte público, el ámbito marítimo y la industria, demostrando cómo es posible aplicar la inteligencia a infraestructuras del mundo real y escalar dichas soluciones a través de distintos sectores y mercados.

Acerca de Univers

Univers es un líder global en IA física aplicada a la energía y la infraestructura. Su plataforma de IA física integra tecnología operativa, tecnología de la información e inteligencia artificial para ayudar a las organizaciones a comprender, optimizar y orquestar sistemas físicos complejos. Con sede en Singapur y operaciones a nivel mundial, Univers trabaja en los sectores de energía, edificación, transporte e industria para hacer que la infraestructura sea más inteligente, eficiente, resiliente y sostenible. Actualmente, más de 450 millones de dispositivos y sensores están conectados, y aproximadamente el 20 % de la capacidad mundial de energía renovable funciona mediante la tecnología de Univers en 45 mercados de todo el mundo.

Para más información, visite univers.com.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/univers-amplia-su-ecosistema-global-de-ia-fisica-para-dotar-de-inteligencia-a-las-infraestructuras-criticas-302940854.html