-Univers lanza EnOS™ Ark 2.0: IA más inteligente, más rápida y escalable para el ahorro de energía y la reducción de carbono

SINGAPUR, 3 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Univers, líder mundial en IA para Energía, anunció hoy EnOS™ Ark 2.0 (Ark), su solución más avanzada para que las empresas aceleren la descarbonización con ahorros verificados e inteligencia de carbono preparada para el cumplimiento normativo.

Recientemente nombrada Líder en el Gartner Magic Quadrant™2025 para Plataformas de IoT Industrial, Univers continúa marcando la pauta en IA aplicada a energía y sostenibilidad.

Basada en la plataforma EnOS™, Ark es una aplicación modular, empresarial y escalable. A diferencia de los sistemas tradicionales, cuya configuración tarda meses o años, Ark conecta medidores, sistemas de edificios y dispositivos IoT en semanas. Las empresas obtienen visibilidad y control en tiempo real en todas sus instalaciones, con información basada en IA, interfaces de lenguaje natural y verificación automatizada para garantizar que los ahorros sean sostenibles y auditables.

EnOS™ Ark Resource Management – Incorporación basada en IA que optimiza la configuración de los dispositivos, con monitorización integrada de la calidad de los datos, información instantánea de la flota y optimización y verificación automatizadas. Starbucks ha conectado más de 10.000 tiendas en todo el mundo, optimizando la climatización, la iluminación y la filtración de agua a través de Ark.

– Incorporación basada en IA que optimiza la configuración de los dispositivos, con monitorización integrada de la calidad de los datos, información instantánea de la flota y optimización y verificación automatizadas. Starbucks ha conectado más de 10.000 tiendas en todo el mundo, optimizando la climatización, la iluminación y la filtración de agua a través de Ark. EnOS™ Ark AI HVAC – Optimización automatizada de próxima generación impulsada por IA de los sistemas HVAC existentes, que ofrece reducciones de hasta un 20 % en el uso de energía y millones en ahorros de costes anuales.

– Optimización automatizada de próxima generación impulsada por IA de los sistemas HVAC existentes, que ofrece reducciones de hasta un 20 % en el uso de energía y millones en ahorros de costes anuales. EnOS™ Ark Carbon Management – Gestión centralizada del alcance 1 a 3 con un asistente de IA para el desarrollo rápido de aplicaciones, lo que permite la extracción de datos, la reparación de brechas y la generación de informes de cumplimiento listos para verificación.

"Con EnOS™ Ark 2.0, la integración de IA y GenAI en su plataforma IIoT unificada de borde de nube permite operaciones industriales autónomas y la gestión inteligente de dispositivos durante todo su ciclo de vida, actuando en tiempo real para acelerar la transición a cero emisiones netas", afirmó Michael Ding, director ejecutivo global de Univers.

EnOS™ Ark 2.0 ya está disponible para clientes empresariales de todo el mundo.

Acerca de Univers

Univers es líder mundial en IA para Energía.

La plataforma EnOS™ de Univers permite a empresas de todos los sectores resolver complejos desafíos energéticos con información inteligente basada en datos.

Con 365 millones de dispositivos conectados, 845 GW de energía renovable gestionada y una red global de más de 800 clientes, somos el único socio tecnológico global que ofrece una solución integral de gestión energética, apoyando a las empresas en cada etapa de su transición energética.

Para más información, visite univers.com.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/univers-lanza-enos-ark-2-0-ia-mas-inteligente-mas-rapida-y-escalable-302574570.html