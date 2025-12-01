Breda University develops VR tool to resist alcohol temptation during festive season - BREDA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES (BUAS)/PR NEW

-La Universidad de Breda desarrolla una herramienta de RV para resistir a la tentación del alcohol durante las fiestas

BREDA, Países Bajos, 1 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Con la llegada de las fiestas, un período tradicionalmente arriesgado para quienes se recuperan de la adicción al alcohol, investigadores de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Breda (BUas), Novadic-Kentron (NK) y Thalamusa ofrecen ayuda con tecnología de realidad virtual y aumentada. RECOVRY (RElapse COntrol VR therapY) ayuda a las personas a resistir la tentación del alcohol en situaciones sociales con entornos virtuales y personas.

Rompiendo el ciclo de aislamiento

Para muchas personas que se recuperan de la adicción al alcohol, la temporada festiva de diciembre representa un desafío difícil. El contexto social conlleva un aumento de la ansiedad y el riesgo de recaída. Esto puede conducir al aislamiento: se evitan las fiestas y reuniones familiares, lo que a su vez puede llevar al consumo de alcohol. Las investigaciones muestran que entre el 47 y el 75 % de los pacientes recaen en el plazo de un año tras el tratamiento clínico.

Humanos virtuales como red de seguridad social

El proyecto RECOVRY aborda este problema entrenando a personas en entornos de realidad virtual para decir no a la tentación del alcohol. "Hemos utilizado entornos de realidad virtual como un bar, objetos como vasos de alcohol y personas para simular situaciones que desencadenan el antojo. La realidad aumentada también permite que estos desencadenantes aparezcan en las salas de estar de los pacientes. Esto les permite, en su propio entorno seguro, practicar decir no en el mundo real", explicó el profesor Marnix van Gisbergen de la BUas. "También estamos investigando el grado de realidad requerido y qué formas de realidad virtual son más efectivas para el tratamiento y la prevención".

El Dr. Victor Buwalda, psiquiatra y exdirector médico de Novadic-Kentron: "La aplicación RECOVRY combina la terapia tradicional de exposición a señales con las nuevas tecnologías de RV y RA. Esto se lleva a cabo en tres fases: desde la implementación en el entorno clínico, la asistencia con un terapeuta fuera de la clínica y la prevención en casa sin terapeuta. Hemos probado la aplicación con éxito tanto con pacientes en tratamiento en Novadic-Kentron, una de las instituciones regionales más grandes para el tratamiento de adicciones en los Países Bajos, como de forma preventiva con antiguos pacientes".

Desarrollo futuro

"A pesar de los resultados exitosos, no nos detenemos", afirmó Van Gisbergen. "Estamos ampliando la aplicación con más entornos, humanos virtuales, interacciones y escenarios. También estamos incorporando otras adicciones, como el tabaquismo, y nuevos entornos de relajación con ejercicios de respiración para ayudar a los usuarios a calmarse después de los estresantes ejercicios de RV".

Seguimiento internacional

Buwalda: "Los resultados iniciales muestran mejoras significativas en la reducción del ansia y el aumento de la autoconfianza. Ahora queremos investigar los efectos a largo plazo sobre las recaídas en un contexto internacional junto con BUas, NK y la Universidad Tecnológica de Eindhoven".

Van Gisbergen añadió: "Además del ahorro de costes y la mayor eficacia de los tratamientos, esperamos, sobre todo, que RECOVRY pueda combatir el aislamiento, para que los pacientes en recuperación también puedan pasar las fiestas con sus seres queridos".

Acerca de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Breda (BUas)

La Universidad de Ciencias Aplicadas de Breda (BUas) es una institución internacional de educación superior, líder en investigación aplicada en juegos inmersivos digitales y tecnologías de medios.

