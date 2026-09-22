Universidad de Breda: cómo la infraestructura ciclista puede desbloquear el futuro de la movilidad urbana

(Información remitida por la empresa firmante)

BREDA, Países Bajos, 22 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Los nuevos vehículos eléctricos ligeros (VEL) podrían reducir el uso del automóvil, pero también ponen en riesgo a más ciclistas, según una investigación realizada en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Breda (BUas).

Al concluir la Semana Europea de la Movilidad con el Día sin Coches, el modelo ciclista de los Países Bajos se enfrenta a una nueva prueba.

El modelo mundial para el ciclismo

Los Países Bajos crearon el modelo de referencia mundial para el ciclismo: el 28 % de todos los desplazamientos se realizan en bicicleta, hay 22 millones de bicicletas para 18 millones de habitantes y cuentan con una red de 153.000 kilómetros que ciudades de todo el mundo estudian y emulan cada vez más.

Reducir el uso del automóvil

Los vehículos eléctricos ligeros —como los patinetes eléctricos, las bicicletas de carga eléctricas y las fatbikes— están llegando a los carriles bici de los Países Bajos en número creciente. Las investigaciones del proyecto LEVERAGE, liderado por BUas y sus socios, revelan las ventajas de esta tendencia: una encuesta realizada a cerca de 2.000 residentes indica que una cuarta parte de ellos contempla adquirir un vehículo eléctrico ligero en un futuro próximo, y tres cuartas partes prevén reducir el uso del automóvil como consecuencia de ello. El interés es similar tanto en zonas suburbanas como rurales, lo que sugiere que estos vehículos pueden ampliar la movilidad ciclista más allá de las bicicletas convencionales y contribuir así a la descarbonización del sistema de movilidad en su conjunto.

Es el comportamiento, no el vehículo

Sin embargo, los vehículos eléctricos ligeros también introducen una mayor variedad de velocidades y masas en los mismos carriles bici estrechos, y las investigaciones sobre seguridad indican que esto está aumentando los accidentes de ciclistas. Mediante el seguimiento ocular, sensores de conductancia cutánea y encuestas a ciclistas, los investigadores descubrieron que las fatbikes legales y otros VEL atraen más atención visual que las bicicletas convencionales. No obstante, esto no se traduce en un estrés o una inseguridad medibles, siempre y cuando los usuarios de VEL se comporten de manera predecible y respeten los límites de velocidad legales.

"No es el vehículo en sí lo que genera peligro, sino cómo se utiliza", afirmó Paul van de Coevering, profesor de Planificación de la Movilidad Urbana en BUas. Incluso los participantes que inicialmente tenían una actitud negativa hacia los vehículos eléctricos ligeros no reportaron situaciones de inseguridad al encontrarse con ellos mientras circulaban con calma. La infraestructura también es importante: los carriles bici segregados generaban sistemáticamente una mayor sensación de seguridad.

La solución normativa

Hacer cumplir normas de comportamiento, como límites de edad, controles de velocidad y una conducción predecible, resulta más eficaz y cuenta con mayor respaldo público que prohibir vehículos específicos. Si se combinan con inversiones en infraestructuras bien diseñadas, estas medidas pueden preservar la seguridad del modelo neerlandés de ciclismo a medida que este incorpora una nueva generación de vehículos eléctricos.

Nota a los redactores

La Universidad de Ciencias Aplicadas de Breda es una universidad de orientación internacional con programas de estudio en Entorno Construido, Logística y Hospitalidad.

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