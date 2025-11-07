La Universidad Complutense de Madrid se consolida como referente para estudios de Máster - Máster UCM

Madrid, 07 de noviembre de 2025.- En un contexto en el que la formación de posgrado se ha convertido en un factor clave para la empleabilidad y la proyección internacional, la Universidad Complutense de Madrid (UCM) se posiciona como una de las mejores opciones para cursar un máster en España, tanto para estudiantes nacionales como para quienes desean venir desde Latinoamérica a especializarse en el corazón de Europa.

A través de Empower Talent, los estudiantes pueden acceder a una oferta académica única, con programas oficiales y propios diseñados junto a empresas líderes internacionales como WPP, Publicis Groupe, Globant, DXC Technology, Microsoft, Dentsu y Ecoembes. Esta colaboración universidad-empresa garantiza una formación actualizada, práctica y orientada al mercado laboral global.

Estudiar un máster en España: ventajas para estudiantes internacionales

España se ha consolidado como uno de los destinos preferidos por los estudiantes latinoamericanos gracias a su idioma, su cultura cercana y la calidad reconocida de sus universidades públicas. La Universidad Complutense, con más de 500 años de historia, ofrece programas que combinan innovación tecnológica, sostenibilidad, comunicación, marketing, finanzas e inteligencia artificial, entre otros.

Los estudiantes de países como México, Colombia, Perú, Chile o Argentina destacan la facilidad de homologación de títulos, la posibilidad de realizar prácticas profesionales y las opciones de visado para estudios y trabajo posteriores.

“La Complutense ofrece una experiencia formativa completa: excelencia académica, conexiones profesionales y una vida universitaria incomparable”, señala Javier Nava, director de la plataforma MasterUCM, especializada en la promoción de programas de máster y posgrado de la Universidad Complutense de Madrid.

Oferta académica destacada de formación permanente 2025

Entre los programas más demandados en Comunicación y Marketing se encuentran:

Máster en Inteligencia Artificial en Comunicación y Medios (UCM + Globant).

Máster en Marketing y Comunicación Sostenible (UCM + Dentsu + Ecoembes).

Máster en Estrategias de Comunicación Postdigital, entre los Mejores de España, Ranking "El Mundo" (UCM+Burson).

Máster en Marketing Retail (UCM+Publicis Groupe).

Máster en Digital Media y Tecnología (UCM+WPP Media).

En el área de informática y tecnología destacan:

Máster en Ciberseguridad (UCM + DXC Technology)

Máster en Cloud Computing e IA (UCM + DXC Technology)

Máster en Transformación y Emprendimiento Tecnológico (UCM, en colaboración con Microsoft)

Todos los programas ofrecen modalidad híbrida, titulación universitaria oficial o propia, y la posibilidad de convalidar créditos en España y la Unión Europea.

Formarse en la Complutense: una inversión en futuro

Cursar un máster en la Universidad Complutense no solo significa obtener un título reconocido internacionalmente; implica formar parte de una red global de profesionales, investigadores y empresas. Además, los precios competitivos frente a otras universidades europeas hacen de la Complutense una opción atractiva para quienes buscan excelencia académica y proyección internacional.

Para más información sobre programas, admisiones y becas internacionales: www.masterucm.com



