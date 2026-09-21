La Universidad Europea, única privada madrileña y segunda de España en el ranking de Shanghái de Medicina

Hospital Simulado - Universidad Europea de Madrid

(Información remitida por la empresa firmante)

Debuta en el GRAS 2026 como una de las diez universidades españolas clasificadas en Medicina Clínica y logra la segunda mejor puntuación nacional en impacto investigador. Se sitúa entre las 500 mejores universidades del mundo en esta disciplina

Madrid, 21 de septiembre de 2026.- La formación en Medicina de la Universidad Europea suma un nuevo reconocimiento internacional a un modelo que combina excelencia académica, investigación, innovación y práctica clínica. La Institución ha entrado por primera vez en el Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) 2026 de Shanghai Ranking, una de las clasificaciones académicas más prestigiosas del mundo por áreas de conocimiento, y se ha situado entre las 500 mejores universidades del mundo en Medicina.



En su debut, la Universidad Europea de Madrid se ha situado entre las 500 mejores universidades del mundo en Clinical Medicine y entre las diez universidades españolas clasificadas en esta disciplina. Además, se posiciona como la segunda universidad privada de España y la única de la Comunidad de Madrid incluida en esta área de conocimiento, consolidando el reconocimiento internacional de su actividad investigadora en el ámbito de la Medicina.



El resultado supone un importante respaldo al modelo académico y científico de la Universidad Europea. Entre los cinco indicadores evaluados por Shanghai Ranking, la principal fortaleza de la Institución se encuentra en Research Impact, donde ha alcanzado una puntuación de 44,4, la segunda mejor entre las universidades españolas clasificadas, únicamente por detrás de la Universitat Politècnica de Catalunya..



"Posicionarse en un ranking de tanto prestigio tiene un valor especial porque pone el foco en el impacto real de nuestra investigación", señala Simone Sato, decana de la Facultad de Medicina, Salud y Deportes de la Universidad Europea de Madrid.



Los resultados obtenidos reflejan además un desempeño sólido en otras dimensiones clave para la excelencia investigadora. La Universidad Europea de Madrid ha alcanzado 14,9 puntos en World-Class Output, 12,2 en High Quality Research y 15 puntos en International Collaboration, indicadores que evalúan aspectos como la publicación en revistas científicas de referencia, la producción investigadora de alta calidad y el trabajo conjunto con instituciones académicas y científicas internacionales.



El Global Ranking of Academic Subjects analiza anualmente el rendimiento de universidades de todo el mundo en disciplinas específicas a partir de indicadores relacionados con la calidad, el impacto y la proyección internacional de la investigación.



Para Emilia Condes, vicedecana institucional de Medicina de la Universidad Europea, el resultado "tiene una relevancia especial para nuestro Grado en Medicina porque nuestros estudiantes se forman en un entorno en el que la docencia, la investigación, la innovación y la práctica clínica están estrechamente conectadas".



Medicina, la Universidad Europea mantiene acuerdos con más de 24 entidades clínicas, entre ellas hospitales y centros sanitarios de referencia. Esta red permite a los estudiantes incorporarse de forma progresiva a entornos sanitarios reales.



Reconocida por clasificaciones de referencia como QS World University Rankings, Times Higher Education o Shanghái, la Universidad Europea ha fortalecido especialmente su posicionamiento en Ciencias de la Salud.



Con más de 1.300 publicaciones científicas, el 74% de ellas en revistas Q1 y Q2, y tras haberse situado en 2025 como la segunda universidad privada española por producción científica, este reconocimiento avala la creciente relevancia internacional de su investigación y su capacidad para generar conocimiento con impacto real en la sociedad.

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