COMUNICADO: La Universidad Hamad Bin Khalifa abre el ciclo de admisiones 2019-2020

Publicado 06/01/2020 16:57:38 CET

DOHA, Qatar, 6 de enero de 2020 /PRNewswire/ -- La Universidad Hamad Bin Khalifa (HBKU) está aceptando solicitudes para sus 35 programas interdisciplinares en seis facultades de rápida evolución para el año académico 2019-2020.

https://mma.prnewswire.com/media/770031/HBKU_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/770031/HBKU_Logo.jpg ]

En el año académico 2018-2019, la universidad registró su mayor número de nuevos estudiantes: más de 370 estudiantes de 46 nacionalidades, de los cuales un 26% eran qataríes. El actual cuerpo de estudiantes de HBKU representa más de 60 nacionalidades, de las cuales el 34 por ciento son qataríes. Una lista multinacional de más de 75 miembros de la facultad continúa añadiendo su propia diversidad a la experiencia académica de HBKU.

El año académico 2019-2020 ve la introducción de dos nuevos programas. El máster de Humanidades en Comunicación Intercultural del College of Humanities and Social Sciences (CHSS) es el primer grado de su tipo en Qatar. Los estudiantes se implicarán en investigación, educación y divulgación para entender los variables entornos interculturales de hoy en Qatar y en el resto del mundo. El grado de Doctor en Ciencias Jurídicas de College of Law es también el primer programa de doctorado de investigación intensiva de pleno derecho en Oriente Medio y norte de África (MENA). Se espera que el programa cree una comunidad vibrante de eruditos legales que asumirán puestos de enseñanza en universidades y puestos gubernamentales en Qatar, la región MENA y más allá.

Ambos grados llevan las ofertas de cursos de la HBKU a 35 programas distribuidos en sus seis facultades. En el año académico 2018-2019, la universidad introdujo ocho nuevos programas: un máster en Humanidades en Ética Islámica Aplicada del College of Islamic Studies; un doctorado en Humanidades y Ciencias Sociales del College of Humanities and Social Sciences; un máster de Sistemas de Información en Gestión Sanitaria y un máster de Ciencias en Gestión del Deporte (un grado conjunto con la Universidad de Carolina del sur) del College of Science and Engineering; un máster de Derecho en Legislación Internacional y Asuntos Exteriores y un máster de Derecho en Legislación Económica y Empresarial Internacional del College of Law; un máster de Ciencias en Ciencias del Ejercicio del College of Health and Life Sciences (un grado conjunto con la Universidad de Carolina del sur); y un máster de Política Pública ofrecido por el College of Public Policy.

En cuanto a la apertura del ciclo de admisiones, el doctor Emad El-Din Shahin, decano de CIS y rector interino de la HBKU, dijo: "Siempre nos preparamos para un año académico memorable en la HBKU. El proceso de admisiones es uno de los canales más importantes para destacar cómo los programas académicos de la HBKU ofrecen oportunidades sin precedentes para investigación y descubrimiento. Los estudiantes que se reclutan en nuestros programas pueden esperar oportunidades que destaquen cómo informamos de las capacidades de investigación nacional, colaboramos con instituciones académicas líderes en el mundo, desarrollamos futuros líderes y empresarios y formamos nuevas soluciones para un impacto positivo en casa y en el extranjero. En última instancia, esperamos inspirar a los estudiantes prospectivos a que nos elijan y asuman nuestro compromiso de desbloquear el potencial humano".

Las admisiones en los programas de HBKU ya son posibles a través de www.hbku.edu.qa [http://www.hbku.edu.qa/]. La Hamad Bin Khalifa University (HBKU) celebra regularmente eventos para destacar sus actividades y proyectos de investigación.

Acerca de la Universidad Hamad Bin Khalifa

Innovar hoy, forjar el mañana

La Universidad Hamad Bin Khalifa (HBKU), integrante de la Fundación Qatar para la Educación, la Ciencia y el Desarrollo de la Comunidad (QF), se fundó en 2010 como universidad de investigación intensiva que actúa como catalizadora para el cambio transformador en Qatar y la región, y tiene un impacto mundial. Con sede en la Ciudad de la Educación, la HBKU está comprometida con la construcción y el cultivo de la capacidad humana por medio de una experiencia académica enriquecedora, un ecosistema innovador y asociaciones únicas. La HBKU ofrece programas multidisciplinarios de grado y posgrado a través de sus facultades, y brinda oportunidades para la investigación y becas mediante sus institutos y centros. Si desea más información sobre la HBKU, visite www.hbku.edu.qa [http://www.hbku.edu.qa/].

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/770031/HBKU_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/770031/HBKU_Logo.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Menna Nayel, responsable de Relaciones con los medios,MNayel@hbku.edu.qa , +974 33531316

Sitio Web: http://www.hbku.edu.qa//