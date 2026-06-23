Universidad Nebrija y AEVEA firman un acuerdo para impulsar el talento en eventos - Agencias de Eventos Españolas Asociadas (AEVEA)

(Información remitida por la empresa firmante)

Las agencias asociadas a AEVEA participarán en la formación, la investigación y el desarrollo del talento para una de las industrias con mayor proyección en España.

Madrid, 23 de junio de 2026.- La organización de eventos se ha convertido en una de las industrias con mayor capacidad de impacto económico, turístico y reputacional para España. Con el objetivo de seguir impulsando su profesionalización y adaptarla a los nuevos retos del sector, la Universidad Nebrija y Agencias de Eventos Españolas Asociadas (AEVEA) han firmado un convenio marco de colaboración para estrechar los vínculos entre el ámbito académico y el profesional.

El acuerdo ha sido suscrito por el rector de la Universidad Nebrija, José María Ortiz Ibarz, y por el presidente de AEVEA, Mariano Rodríguez Pérez, en un acto celebrado en las instalaciones de la universidad.

La alianza permitirá desarrollar iniciativas conjuntas orientadas a la formación, la investigación y la transferencia de conocimiento entre ambas instituciones. Entre las líneas de trabajo previstas destacan la organización de cursos, seminarios, congresos y jornadas especializadas; la realización de estudios e investigaciones de interés común; la colaboración en el diseño de contenidos académicos adaptados a las necesidades reales del mercado y la promoción de prácticas profesionales en agencias asociadas a AEVEA.

El acuerdo permitirá además incorporar la experiencia y el conocimiento de las agencias de eventos al ámbito universitario, favoreciendo una formación más conectada con la realidad del sector y facilitando la empleabilidad de los futuros profesionales. De esta forma, los estudiantes podrán acceder a una visión más práctica de una industria en constante evolución, marcada por la innovación, la tecnología, la sostenibilidad y la creciente demanda de talento especializado.

Para garantizar el desarrollo efectivo de las iniciativas contempladas en el acuerdo, la Universidad Nebrija y AEVEA constituirán una comisión de seguimiento encargada de identificar nuevas oportunidades de colaboración y promover proyectos concretos que refuercen el vínculo entre formación y empresa.

El acto contó además con la presencia de la decana de la Facultad de Comunicación y Artes de la Universidad Nebrija, Marta Perlado; el director del Máster en Organización y Dirección de Eventos, Jorge de Blas; el responsable de Relaciones Externas e Internacionalización de la Facultad de Comunicación y Artes y director del Grado en Periodismo, Eduardo Castillo Lozano; y el director del Departamento de Publicidad de la Facultad de Comunicación y Artes, Fernando Toledano. Por parte de AEVEA asistieron también Pedro Pablo Pérez, miembro de la Junta Directiva y coordinador de la Comisión de Formación, y Beatriz González-Quevedo, directora institucional de la asociación.

"El crecimiento y la transformación constante de la industria de los eventos hacen imprescindible reforzar la conexión entre la formación universitaria y las necesidades reales de las empresas. Este acuerdo supone un paso importante para seguir construyendo una profesión cada vez más especializada, innovadora y preparada para afrontar los retos del futuro", destaca Mariano Rodríguez, presidente de AEVEA.

Con este convenio, la Universidad Nebrija y AEVEA refuerzan su compromiso con la profesionalización de la organización de eventos en España, impulsando una mayor conexión entre la formación universitaria y el tejido empresarial del sector. La colaboración contribuirá al desarrollo del talento, la excelencia profesional y la consolidación de una industria cada vez más estratégica para la economía, el turismo y la proyección internacional del país.

Sobre AEVEA

AEVEA (Agencias de Eventos Españolas Asociadas) es una organización sin ánimo de lucro fundada en 2015 que trabaja para profesionalizar la industria de los eventos y poner en valor el papel estratégico de las agencias especializadas en eventos corporativos, marketing experiencial y MICE.

Sobre la Universidad Nebrija

La Universidad Nebrija es una institución académica comprometida con la excelencia docente, la investigación y la formación de profesionales capaces de responder a las necesidades de un mercado laboral en constante evolución. Su modelo educativo apuesta por una estrecha relación entre universidad y empresa, favoreciendo la empleabilidad y el desarrollo del talento.

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