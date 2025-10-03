La Universidad Rey Juan Carlos y HollyMontt impulsan el aprendizaje práctico en finanzas - HollyMontt

Alianza entre la Universidad Rey Juan Carlos y HollyMontt para potenciar la formación práctica en finanzas con entornos virtuales de inversión.

La alianza permitirá integrar las plataformas educativas de gestión de inversiones de HollyMontt en el Máster universitario en Asesoramiento y Planificación Financiera

Madrid, 3 de octubre de 2025

El Máster Universitario en Asesoramiento y Planificación Financiera de la Universidad Rey Juan Carlos y HollyMontt han alcanzado un acuerdo de colaboración para potenciar el aprendizaje práctico del alumnado mediante herramientas de simulación para la toma de decisiones en escenarios reales del mundo de la inversión.

El acuerdo consiste en incorporar las herramientas digitales de HollyMontt con el objetivo de que los estudiantes adquieran habilidades prácticas en la construcción y gestión de carteras, como por ejemplo la medición y gestión del riesgo, la diversificación y el análisis del desempeño en diferentes escenarios de mercado.

Esta iniciativa, que se implantará tanto en los programas presenciales como online, pretende ofrecer un entorno educativo que conecte el rigor académico con la realidad de un profesional en la gestión de activos financieros.

“Este acuerdo entre la Universidad y HollyMontt reafirma nuestro compromiso con la innovación y la excelencia educativa que permita a nuestros estudiantes afrontar con éxito los retos del mundo profesional”, explica María Luisa Medrano, Directora del Máster Universitario en Asesoramiento y Planificación Financiera de la Universidad Rey Juan Carlos.

“Nuestro objetivo es ofrecer a las universidades las soluciones digitales educativas más avanzadas en el mundo de la gestión de carteras de activos financieros”, afirma José Luis Álvarez, CEO de HollyMontt.

Sobre las organizaciones

El Máster Universitario en Asesoramiento y Planificación Financiera de la Universidad Rey Juan Carlos

El Máster Universitario en Asesoramiento y Planificación Financiera de la Universidad Rey Juan Carlos es un máster acreditado por la CNMV que ofrece los conocimientos que permiten a los estudiantes empezar a desarrollar la actividad de asesor financiero a la vez que prepararlos para el examen de la certificación profesional. Universidad Rey Juan Carlos

HollyMontt

HollyMontt es una empresa EdTech especializada en el desarrollo de software educativo en el mundo de la inversión, líder en el desarrollo de soluciones en el ámbito de la gestión de carteras de activos financieros.

