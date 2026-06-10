La Universidad de Vic y la Universidad de Zaragoza, reconocidas por la AMFE

III Premio AMFE 2026 - UJI-Castellon - AMFE

(Información remitida por la empresa firmante)

Los Premios AMFE reconocen las mejores iniciativas universitarias de impulso a la Medicina Familiar y Comunitaria en los estudios de grado de Medicina

Oviedo, 10 de junio de 2026.- La Academia de Medicina de Familia de España (AMFE) ha entregado los III Premios AMFE a la excelencia en docencia universitaria de Medicina Familiar y Comunitaria durante la celebración de la III Conferencia de Académicos y Académicas de la entidad, que reúne en Oviedo a académicos/as profesionales vinculados a la enseñanza de la disciplina académica en las universidades. Los premios se configuran como un estímulo ante la implantación de asignaturas, la enorme heterogeneidad en las denominaciones, créditos ECTS, el número de profesores o curso del grado en el que se imparte.



En esta tercera edición, la Universidad de Vic–Universidad Central de Cataluña (UVic-UCC) y la Universidad de Zaragoza han recibido tres de los principales reconocimientos y las Universidades del País Vasco, Jaume I de Castelló y Cádiz han recibido los accésit.



Reconocimiento a la integración de la Medicina Familiar y Comunitaria en el currículo

En la categoría de asignaturas, el premio ha recaído en la Universidad de Vic–Universidad Central de Cataluña por la asignatura "Integración. Abordaje Biológico, Psicológico, Social y Cultural", una propuesta que incorpora de manera transversal los principios de la Medicina Familiar y Comunitaria en la formación de los futuros profesionales sanitarios. El accésit en esta categoría ha sido para la Universidad del País Vasco (EHU/UPV).



La Universidad de Zaragoza, referente en estructura académica y profesorado

La Universidad de Zaragoza ha sido distinguida con el premio en la categoría de estructura y profesorado por la evolución y consolidación de la organización docente vinculada a la Medicina Familiar y Comunitaria dentro de su Facultad de Medicina.



El jurado ha valorado especialmente el desarrollo progresivo de estructuras académicas propias y el fortalecimiento del profesorado vinculado y asociado, elementos considerados esenciales para garantizar una presencia estable y de calidad de la Medicina Familiar y Comunitaria como disciplina académica específica, transversal y práctica en la universidad. En esta misma categoría, el accésit ha recaído en la Universitat Jaume I de Castelló.



Innovación docente para transformar la enseñanza médica

La Universidad de Zaragoza ha recibido además el premio en la categoría de innovación en metodología docente o evaluativa gracias a una experiencia basada en el uso de podcasts para la enseñanza de la comunicación asistencial, una iniciativa que incorpora nuevos formatos de aprendizaje para desarrollar competencias fundamentales en la práctica clínica. Por su parte, el accésit ha sido concedido a la Universidad de Cádiz.



Impulsar la Medicina de Familia desde la universidad

Con estos premios, la AMFE reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la Medicina Familiar y Comunitaria en la enseñanza universitaria y con el reconocimiento de aquellas facultades y equipos docentes que trabajan para incorporar la especialidad como disciplina académica de forma estructural, transversal e innovadora en la formación médica.



La Academia considera que el desarrollo de asignaturas específicas y colaboración nuclear con la transversalidad, profesorado estable, prácticas clínicas de calidad y metodologías docentes innovadoras constituye un elemento clave para formar especialistas capaces de responder a los desafíos actuales del sistema sanitario y a las necesidades reales de salud.

Contacto

Emisor: AMFE

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