Universidades apuesta por un "encaje moderno" entre la FP superior y los estudios universitarios

-Según José Manuel Pingarrón, Secretario General de Universidades, la "especialización excesiva" de algunos Grados se puede articular a través de la Formación Profesional Superior.

-En un webinar sobre el Real Decreto de Ordenación de Enseñanzas Universitarias organizado por Fundación Universidad-Empresa (FUE), Pingarrón ha defendido el proyecto de mención dual como un "itinerario formativo único distinto a las prácticas académicas externas".

Madrid, 14 de abril de 2020.- "Hace falta un encaje moderno entre la Formación Profesional de Grado Superior y los estudios universitarios". Así lo ha manifestado José Manuel Pingarrón, Secretario General de Universidades en un webinar sobre el proyecto de Real Decreto de Organización de las Enseñanzas Universitarias organizado por Fundación Universidad-Empresa (FUE).

En palabras del Secretario General, desde el Ministerio de Universidades están trabajando con el Ministerio de Educación, de quien depende la FP, para establecer "de forma eficiente" pasarelas tanto desde la Formación Profesional Superior hacia los estudios universitarios como desde los estudios universitarios hacia la Formación Profesional Superior.

Una de las claves de esa adaptación está en la "especialización excesiva de algunos de los actuales Grados de 180 créditos" que se pueden "articular a través de la FP superior o de los más de 5.000 Másteres Oficiales que existen en España", según ha sugerido.

Con respecto a la eliminación de los Grados de 180 créditos, uno de los aspectos "más polémicos" del proyecto de Real Decreto de Enseñanzas Universitarias, defendió las "razones pedagógicas" de este cambio normativo, cuyo objetivo final es asegurar una "formación de base generalista" que contribuya a "aumentar la empleabilidad" de los egresados y también la calidad de los empleos a los que pueden acceder.

Pingarrón se refirió también a los últimos datos de la Encuesta de Inserción Laboral de 2019 realizada por el INE en la que se refleja que la tasa de paro de los graduados universitarios es casi cinco puntos menor a la de los titulados de Formación Profesional. "Tener un grado universitario en España mejora la empleabilidad", señaló.

Mención dual: formación en empresas desde el principio

En relación a otra de las novedades del proyecto de Real Decreto, como son las menciones duales de Grados y Másteres Oficiales, el Secretario General de Universidades, las definió como un "proyecto formativo común, diferente a las prácticas académicas externas" que abre una "nueva vía de cooperación entre las universidades y las empresas".

"Desde el primer momento la realización del proyecto formativo se lleva a cabo tanto en la universidad como en la empresa o institución externa y se articula mediante un convenio entre la universidad y la empresa, en el que se definen las tareas a desarrollar por el alumno, y un contrato laboral que estamos definiendo junto al Ministerio de Trabajo", señaló el número 2 del Ministerio de Universidades.

"No queremos confundirlas con las prácticas ya que es un itinerario formativo nuevo restringido como máximo a un 20% de los alumnos", explicó. Asimismo, Pingarrón recordó que actualmente en España solo hay 200 estudiantes en formación dual. "No es para todo el mundo, dependerá mucho del tejido empresarial de la zona y habrá Grados en los que no se pueda implantar", añadió.

Ante las demandas de las empresas de flexibilidad de esta nueva figura formativa, el Secretario General aseguró que es una experiencia implantada con éxito en el País Vasco y en países como Francia y Alemania. "Flexibilidad toda: cada empresa y cada universidad son autónomas para hacerlo como crean conveniente", puntualizó.

Prácticas y formación permanente

Otro de los aspectos destacados del proyecto de Real Decreto es la mención a las prácticas externas, "son un instrumento fundamental para completar la formación del estudiante", aseguró. "Es la primera vez que hay un artículo completo, el 10, dedicado a las prácticas", reconoció.

Asimismo, también se recoge por primera vez la formación permanente en un capítulo entero del Real Decreto. "Es evidente que la recualificación profesional a través de la formación permanente, tanto de graduados como de másteres y doctores, es un aspecto fundamental de la relación de las universidades con la sociedad", señaló.

El Secretario General recordó que el proyecto de Real Decreto hace especial hincapié en los criterios mínimos de calidad que deben cumplir las enseñanzas de formación permanente que deben, además, "ofrecer una información veraz y transparente para no dar lugar a publicidad engañosa", finalizó.

