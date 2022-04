UNIVERSITAS XXI ha obtenido el reconocimiento Best Workplaces España 2022

UNIVERSITAS XXI Soluciones y Tecnología para la Universidad ha obtenido el reconocimiento Best Workplaces España 2022 de la consultora Great Place To Work, habiendo alcanzado la posición 5ª en la categoría de 251 a 500 empleados/as

UNIVERSITAS XXI Soluciones y Tecnología para la Universidad, compañía perteneciente al sector Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), ha conseguido la 5ª posición en la categoría 251 a 500 empleados/as como una de Las Mejores Empresas para Trabajar en España en el Ranking Best Workplaces España 2022. El prestigioso Ranking, en su 20ª edición, fue anunciado el pasado día 7 de abril en la gala de premios presencial, celebrada en la Real Fábrica de Tapices, en Madrid, por la consultora Great Place to Work®, líder en la construcción y certificación de Excelentes Lugares para Trabajar. Para la edición de 2022, Great Place To Work® analizó 364 compañías de diferentes tamaños y sectores, lo que implicó contar con la opinión de 430.672 trabajadores y trabajadoras.

Tras un diagnóstico del ambiente organizacional, que incluye el envío de un cuestionario a toda la plantilla y una evaluación específica de la cultura de gestión de personas, UNIVERSITAS XXI Soluciones y Tecnología para la Universidad ha obtenido este reconocimiento que acredita que se trata de una organización con una cultura de alta confianza, en la que su plantilla está motivada para dar lo mejor de sí misma.

En concreto, de los resultados de la encuesta se desvela la especial valoración que sus profesionales hacen de Bienvenida y acogida (98%), Honestidad de los managers (96%) y Accesibilidad de los managers (96%); entre otras cuestiones. Así mismo, 9 de cada 10 personas de la plantilla de UNIVERSITAS XXI Soluciones y Tecnología para la Universidad afirman que la compañía es un Gran Lugar para Trabajar. Han obtenido un nivel de confianza del 91%. Para Santos Pavón, Director General de UNIVERSITAS XXI, S.T.U. “ser reconocidos como Mejor Empresa para Trabajar en España supone la confirmación de la acertada política que hemos seguido en cuanto al cuidado de nuestra plantilla, en concreto en este último periodo de pandemia en el que hemos sobrevivido en unión y en el que nos hemos apoyado de forma genuina y solidaria. Seguimos promoviendo políticas orientadas a la mejora continua de la satisfacción y aumentando el sentimiento de pertenencia en nuestro equipo: la transparencia, la facilidad para conciliar, la escucha de propuestas y la accesibilidad y cercanía de las personas líderes de la compañía, son algunos de los valores más destacados para nuestra plantilla y que han hecho posible que estemos en la lista de las 50 mejores empresas para trabajar. Sentimos un gran orgullo por esta distinción y una vez más quiero mandar mi gratitud y un gran abrazo a todo el Equipo Humano de UNIVERSITAS XXI S.T.U.“

UNIVERSITAS XXI tiene muchas fortalezas en su cultura, personalmente destaco que fruto de ellas existe un alto grado de corresponsabilidad (88%) donde las personas están dispuestas a dar más de sí para hacer su trabajo, declara Jaime Nardiz, Director de Innovación y Transformación Cultural de Great Place to Work.

Great Place to Work® es la firma consultora que durante más de 30 años lleva trabajando con empresas de todo el mundo para identificar, crear y mantener culturas de alta confianza y alto rendimiento ayudando a las organizaciones a convertirse en Mejores Lugares para Trabajar.

Sobre UNIVERSITAS XXI Soluciones y Tecnología para la Universidad

UNIVERSITAS XXI Soluciones y Tecnología para la Universidad (UNIVERSITAS XXI S.T.U.) es una empresa universitaria dedicada al desarrollo y mantenimiento de sistemas informáticos de gestión para universidades. UNIVERSITAS XXI S.T.U. nació en el año 1994 (denominada previamente como Oficina de Cooperación Universitaria) como la realización de un proyecto de las universidades públicas de Alcalá, Carlos III de Madrid, Castilla-La Mancha, Salamanca y Valladolid, y a la que posteriormente se unieron el Grupo Santander (2003) y la Universidad Rey Juan Carlos (2004), con el objetivo de ser la referencia del software de gestión universitaria.

Tras estos años de trabajo, el resultado es UNIVERSITAS XXI, un Sistema Integral de Gestión Universitaria, que opera en más de 50 universidades españolas, ofreciendo además servicios y consultoría en otras universidades, lo que permite a UNIVERSITAS XXI S.T.U. estar presente en más del 90% de las universidades españolas. En América Latina UNIVERSITAS XXI S.T.U. da servicio a decenas de universidades en 10 países, convirtiendo a la empresa en la referencia del mercado español y latinoamericano. UNIVERSITAS XXI S.T.U. está formada por un equipo multinacional con más de 300 profesionales que prestan servicio a más de 100 universidades en 10 países.

Más información:

www.universitasxxi.com

Twitter: https://twitter.com/UNIVERSITASXXI

LinkedIn: https://co.linkedin.com/company/universitas-xxi

Contacto

Nombre contacto: UNIVERSITAS XXI, Soluciones y Tecnología para la Universidad

Descripción contacto: Teléfono de contacto: 913822140