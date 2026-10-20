(Información remitida por la empresa firmante)

- UNLEASH 2026 alcanza un crecimiento récord en París a medida que la IA impulsa importantes inversiones en el ámbito laboral y de RR.HH.

Google Cloud, ServiceNow, SAP y Personio encabezan una cifra récord de diez patrocinadores principales para la conferencia y feria internacional de RR.HH. más destacada del año, de cara a una importante ampliación de las instalaciones prevista para 2027

PARÍS, 16 de octubre de 2026/PRNewswire/ -- UNLEASH, el mercado líder mundial en el ámbito del futuro del trabajo, los recursos humanos y la tecnología, reunirá a una cifra sin precedentes de 8.500 líderes mundiales de 140 países en el Centro de Convenciones de París, del 20 al 22 de octubre.

Google Cloud completa el grupo de empresas destacadas junto a Docebo, Eightfold, Personio, Phenom, Radancy, SAP SuccessFactors, ServiceNow, Workday y Workhuman. ServiceNow y Personio figuran entre las nuevas empresas destacadas que están realizando importantes inversiones en sus asociaciones con UNLEASH.

Esta edición histórica se celebra antes del traslado de UNLEASH al Pabellón 1 de Paris Expo Porte de Versailles en octubre de 2027. La sala más grande del recinto se convertirá en la nueva sede del evento principal en París.

"En 2012, fuimos los primeros en presentar una demostración en vivo de IBM Watson en nuestro escenario porque sabíamos que la IA cambiaría el futuro del trabajo", afirmó Marc Coleman, fundador y consejero delegado de UNLEASH. "Lo que está en juego hoy es algo mucho mayor. La cuestión ya no es si la IA es importante, sino qué tecnologías merecen inversión, cómo debe transformarse el diseño del trabajo y cómo los líderes pueden convertir los algoritmos en un valor empresarial tangible. El extraordinario compromiso de nuestros diez socios principales demuestra que UNLEASH es el lugar donde se toman esas decisiones cruciales".

Mejores decisiones empresariales sobre personas e IA

A lo largo del programa, la cuestión central es cómo los líderes toman mejores decisiones empresariales en relación con las personas, la IA y la organización que necesitan construir. Transformar la capacidad tecnológica en valor empresarial depende de las decisiones de inversión, el diseño del trabajo, el criterio humano y la alineación del liderazgo.

El consejero delegado de L'Oréal, Nicolas Hieronimus, y el director de Recursos Humanos, Jean-Claude Le Grand, suben juntos al escenario. Para los equipos directivos, estas sesiones vinculan las decisiones relativas a la plantilla con las finanzas, la tecnología y la transformación empresarial.

"Las organizaciones que sobresalgan en un mundo impulsado por la IA no serán necesariamente las que tengan la mejor tecnología, sino las que tomen mejores decisiones y más rápido", escribió la neurocientífica Anne-Laure Le Cunff en el resumen de su sesión.

Alianzas que llevan a París más allá del recinto ferial

Workhuman Forum regresa a UNLEASH el 20 de octubre, reuniendo a líderes de Recursos Humanos para explorar cómo el reconocimiento, la cultura y la conexión humana están dando forma al futuro del trabajo.

El socio estratégico, The Josh Bersin Company, desplazará a París a casi todo su equipo directivo; además, el propio Bersin ofrecerá una ponencia magistral exclusiva la mañana del 22 de octubre, en la que expondrá qué nos depara el futuro y dónde debería centrar sus esfuerzos el área de Recursos Humanos de cara al año 2030.

Los titulares de la acreditación Explorer pueden disfrutar de las expediciones y cenas programadas por UNLEASH en las sedes parisinas de empresas líderes, como Thales, Schneider Electric, L'Oréal y AXA.

UNLEASH 100 reúne a líderes del sector

Este encuentro exclusivo —reservado para directores ejecutivos, fundadores y presidentes de proveedores líderes y disruptivos— se centra en dos temas de debate: "El apocalipsis del SaaS: ¿quién ha sido realmente reemplazado?" y "Crear, comprar o asociarse". Thomas Otter y Josh Bersin participan en los respectivos debates sobre las decisiones que los equipos directivos deberán afrontar de aquí a 2030.

Tras el anuncio realizado por SAP el 6 de octubre sobre el acuerdo para adquirir TechWolf, los líderes de SAP y el cofundador y consejero delegado de TechWolf, Andreas De Neve, participarán en UNLEASH 100, aportando una perspectiva inmediata sobre las operaciones y alianzas que están transformando el sector.

Cinco startups que compiten en el escenario mundial

La nueva presentadora Audrey Handem conducirá el UNLEASH Startup Award, con el apoyo de Playroll, el 21 de octubre. Los finalistas —Mendo, Pack, Cascade AI, MuchSkills y Coachello— realizarán sus presentaciones ante un jurado que incluye a Ralf Philipp Hofmann, socio director de Drake Star; Amanda Nolen, asesora de consejos de administración e inversora; e inversores de Brighteye Ventures y Clover VC.

Próxima parada: Miami, con ocho patrocinadores principales

UNLEASH 2027 – Reinventando el trabajo. Juntos. – se lanza en el Centro de Convenciones de Miami Beach del 13 al 15 de abril, tras más de dos años de planificación. El traslado abre importantes oportunidades en la Costa Este y el Medio Oeste para atender al público principal de UNLEASH, compuesto por empresas Fortune 500.

Estados Unidos siempre ha sido el escenario definitivo para poner a prueba ideas audaces, y avanzamos hacia ese futuro a hipervelocidad. Un número récord de ocho líderes del mercado —Achievers, Alex AI, Checkr, Deloitte, Eightfold, Ema, Greenhouse y SAP— ya se han sumado para impulsar nuestra expansión y redefinir lo que es posible en el mercado estadounidense. Este enorme impulso inicial sitúa a nuestro próximo evento en Miami, desde el primer momento, a la altura de la escala, el prestigio y el impacto global de nuestro evento principal en París.

Entre los primeros ponentes figuran Amy Webb, Sol Rashidi y Peter Hinssen, junto con Lorraine Stomski (Walmart), Nathalie D'Hers (Microsoft), Bei Ling (Wells Fargo), Ryan Craig (Elevance Health), Jacqueline Arthur (Goldman Sachs), Adam Holton (GE HealthCare), Jennifer Galbraith (Mastercard) y Caroline Heller (BlackRock).

Consultas sobre inscripción, información del programa y acreditación de medios: www.unleash.ai (https://eu1.hubs.ly/H0z3JBn0)

Acerca de UNLEASH

UNLEASH es el punto de encuentro del mundo de los Recursos Humanos. Sus eventos y medios conectan a altos directivos de RR. HH. y líderes empresariales con datos, colegas y socios clave para tomar mejores decisiones sobre el futuro del trabajo.

Contacto de medios: Tilly Wren, E-mail: media@unleash.ai

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/unleash-2026-alcanza-un-crecimiento-record-en-paris-302914237.html