UNODEUNO, la redefinición de la moda como movimiento social, tecnológico y cultural

Nace la revolución silenciosa. Moda, arte y tecnología se fusionan en UNODEUNO, que relanza su movimiento social con el estreno de su ecosistema digital y el evento que encenderá la chispa de una nueva era

Vigo, 25 de septiembre de 2025.- "Hasta ahora hemos permanecido en la sombra, pero ya queremos hacernos oír". UNODEUNO, el movimiento que fusiona moda, arte y tecnología para provocar, inspirar y construir comunidad, anuncia oficialmente su relanzamiento con el estreno de su ecosistema digital y la celebración de un evento único que marca el comienzo de una nueva etapa.



Más que una marca, UNODEUNO es una comunidad internacional de creadores, pensadores y consumidores que ven en el arte y la moda una herramienta de transformación social. Bajo el lema "no creamos productos, creamos mensajes", dan un paso más en su evolución como movimiento disruptivo, presentando los UDUArt.



UDUArt: una obra, una prenda, un mensaje.

El objetivo del relanzamiento es visibilizar el nuevo ecosistema digital construido en colaboración con el equipo de Mökalab. El principal hito es el nacimiento de los UDUArt. Cada UDUArt es una composición de tres elementos: una obra original creada por un artista contemporáneo, una prenda o accesorio que materializa su mensaje, y un NFT que certifica la co-propiedad de esa obra de arte. Todo ello verificado en blockchain y entregado como parte de la experiencia de compra.



Colaboraciones con artistas como Defreds, Marcos Puhinger, Mandioh, Diego Lago o Néstor Reinaldo dan forma a un nuevo modelo de expresión. Ellos crean obras desde los valores de la marca, con un fuerte mensaje social, con el objetivo de romper narrativas, remover conciencias y servir de inspiración. En palabras del equipo creativo: "No compras una prenda, te haces copropietario de una obra. Así participas en el movimiento".



Un evento para encender la chispa

Con motivo del lanzamiento de la nueva colección "Extremos conectados", UNODEUNO celebrará un evento exclusivo que simboliza el inicio de una nueva era. La temática gira en torno al fuego como elemento simbólico de poder transformador: crea y destruye, conecta y separa.



El evento se va a celebrar en Vigo y presentará mucho más que la nueva colección. Se trata de una celebración de la individualidad colectiva convertida en fiesta.



Manifiesto hecho prenda

UNODEUNO surge como respuesta a una cultura de consumo homogeneizada. Su manifiesto es claro: cuestionar lo establecido, reconectar con lo humano, y promover una comunidad creativa que entienda la exclusividad como autenticidad.



Cada pieza está pensada para perdurar y tener significado. En UNODEUNO, la moda significa contenido, posición, legado. Con una línea editorial que amplifica voces disidentes (The UNO Raw), una galería digital inmersiva (The UNO Gallery), el pódcast (The UNO Voice) y una comunidad activa (The UNO Club), la marca se consolida como un movimiento social y cultural en plena expansión.



Sobre UNODEUNO

UNODEUNO no es una marca tradicional, es un movimiento, una propuesta estética y social que invita a crear comunidad y dejar huella. Fundada sobre los valores de disrupción, comunidad, autenticidad y sostenibilidad, se posiciona como un nuevo modelo de expresión y pertenencia para una generación que ya no quiere productos, sino significados.



"Si quieres saber más sobre que hay detrás de UNODEUNO, no te pierdas las próximas comunicaciones. Se van a hacer oír".



