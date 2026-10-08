Uno+Uno Team celebra 20 años diseñando eventos de team building para empresas en Madrid

Equipo de empresa durante un reto en mountain bike organizado - Uno+Uno Team

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 08 de octubre de 2026.- La compañía, fundada en 2006, reúne más de 200 propuestas para equipos de empresa, desde retos solidarios y workshops de formación hasta festivales de cine, y suma más de 10.000 participantes con una valoración media de 9,75 sobre 10

Reforzar la relación entre compañeros se ha convertido en una prioridad para muchas empresas. Con modelos de trabajo híbridos cada vez más extendidos, los equipos coinciden menos y el contacto personal se resiente. En ese contexto, los eventos de team building han dejado de ser un simple plan de ocio para convertirse en una herramienta para motivar, formar y cohesionar equipos. Es el terreno en el que trabaja desde hace veinte años Uno+Uno Team.



Dos décadas uniendo equipos

Fundada en 2006, Uno+Uno Team está especializada en eventos de team building, workshops de aprendizaje y desarrollo y proyectos de impacto social y ambiental para empresas, universidades y ONG. En este tiempo ha trabajado para compañías como Google, Microsoft, Airbus, PwC o CaixaBank y para instituciones educativas como IE University o King's College, con participantes de los cinco continentes.



La satisfacción de sus clientes es uno de sus rasgos más reconocibles. La valoración media en 2025 fue de 9,75 sobre 10, y más de la mitad de las empresas que han confiado en ella a lo largo de estos años han puntuado su experiencia con un 10.



Madrid, un escenario para cada equipo

La compañía organiza eventos en toda España, con Madrid y Barcelona como destinos principales, y también fuera del país gracias a sus partners en Reino Unido y Francia. Su catálogo de eventos de team building en Madrid aprovecha enclaves como El Paisaje de la Luz, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, el parque de El Retiro o el Casino de Madrid, y se extiende a la Sierra de Guadarrama, Toledo, Segovia, Alcalá de Henares, La Granja de San Ildefonso o Aranjuez.



Por la capital han pasado proyectos muy distintos. Red Bull le confió la organización de su evento de supervivencia saliendo de las 4 Torres con destino desconocido, Senior PLC celebró un festival de cine en el Casino de Madrid, un edificio de 1910 junto a la Puerta del Sol, y el equipo de Google tuvo que neutralizar un ciberataque ficticio en pleno parque de El Retiro.



Más de 200 propuestas para elegir

La oferta se adapta al objetivo de cada empresa. Entre sus actividades de team building en Madrid hay concursos de cocina en los que los equipos preparan un menú de tres platos con un chef profesional y la evaluación de un jurado experto, regatas a vela en el pantano de San Juan, city gaming por el casco antiguo, noches de misterio con cluedos en vivo, retos en mountain bike o la creación de un jardín vertical para la oficina. También hay formatos más creativos, como grabar un lipdub, diseñar y programar un robot o elaborar y embotellar un vino propio.



Para las empresas que buscan un enfoque más formativo, la compañía cuenta con workshops de aprendizaje y desarrollo (L&D) y programas formativos innovadores facilitados por deportistas de élite, doctores, profesores universitarios, coaches de reconocido prestigio y personas de extraordinaria influencia en sus respectivas áreas profesionales. Entre ellos, destacan workshops basados en metodologías Learning by Doing como LEGO Serious Play, Mta Learning o Design Thinking, workshops para desarrollar la innovación en equipos de trabajo como el Innovation and Creativity Lab, proyectos de dinamización de equipos con metodologías tipo Belbin, programas de descanso y bienestar como los workshops de Sleep Coaching o programas de outdoor training impartidos por profesionales de primera línea como el entrenador mental de Carolina Marín y Julen Lopetegui.



Eventos con impacto social y ambiental

La sostenibilidad está en el centro de su propuesta: "Trabajamos con Empresas y ONG en la resolución de retos sociales y ambientales a través de la organización de eventos y workshops innovadores y sostenibles. Todos nuestros eventos son carbono neutrales desde 2021. Generamos rentabilidad económica sostenible y soluciones a desafíos sociales y ambientales con impacto medible. Nuestro equipo aspira a ser un referente internacional en el sector sobre cómo el tejido empresarial puede y debe generar un impacto positivo neto en el planeta y en las personas", explican desde Uno+Uno Team.



Uno de sus proyectos más conocidos es La Bicicleta Solidaria, un rally solidario que puso en marcha en 2012 y con el que empresas como Google, Airbus o CaixaBank han donado más de 45.000 euros en bicicletas de montaña nuevas. Gracias a ONG como Madre Coraje, muchas de ellas han llegado a comunidades de la Selva Alta de Perú, creando flotas de bicicletas escolares que facilitan, entre otras cosas, que niños y jóvenes puedan ir a estudiar. En Madrid, Coronita vivió esta experiencia compartiéndola con más de 50 niños. La compañía colabora además con la Fundación World Vision en La Educación Salva Vidas, un proyecto que lleva educación, atención sanitaria, nutrición y agua a niños de Uganda, Ghana y Zimbabue.



Una propuesta a medida en menos de 24 horas

Organizar un evento con Uno+Uno Team es sencillo. La empresa cuenta el objetivo, el perfil de los participantes y las fechas que baraja, y en menos de 24 horas recibe una propuesta personalizada para valorarla con su equipo. La compañía produce cada evento de principio a fin y puede encargarse también del desplazamiento, el alojamiento, la restauración o la producción audiovisual.



Veinte años después de su fundación, su forma de entender el trabajo en equipo se resume en el lema que acompaña a la marca: "Vive experiencias únicas, disfruta del trabajo en equipo, fórmate, sé sostenible y alcanza tu mejor versión".



Sobre Uno+Uno Team

Uno+Uno Team The Team Building Co. es una empresa fundada en 2006 y especializada en eventos de team building, L&D Expert Workshops y proyectos de impacto social y ambiental para clientes corporativos, universidades y ONG. Opera en toda España, principalmente en Madrid y Barcelona, y organiza eventos a nivel internacional con partners en Reino Unido y Francia.



Emisto: Uno+Uno Team

Descripción contacto: Departamento de Comunicación

Teléfono de contacto: +34 678 440 551



