UOB cotiza 850 millones de euros en bonos garantizados denominados en euros

SINGAPUR, 27 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- UOB ha fijado el precio de 850 millones de euros en bonos garantizados con vencimiento en 2030, con un cupón del 2,718% anual. Los bonos tuvieron una sobresuscripción de más de 1.200 millones de euros, con una demanda de inversores predominantemente de gestoras de activos, bancos, bancos centrales e instituciones oficiales.

Este fue el bono cubierto en EUR de Singapur con el mayor plazo en circulación y el primero a 5 años desde octubre de 2021, lo que amplió la curva de precios para los emisores singapurenses. También fue el bono cubierto en EUR a 5 años no perteneciente a la UE más ajustado desde septiembre de 2022.

UOB reajustó el precio de la curva de Singapur en 1 punto básico (pb), con el precio final del mid-swap (MS) más 30 pb, situándose 1 pb por debajo del valor razonable. El emisor logró cristalizar una curva 3s5s más ajustada, o el diferencial de rendimiento entre el mid-swap en EUR a 3 y 5 años, en 7 pb, en comparación con la curva habitual de 10 pb para los bonos cubiertos en EUR.

UOB logró precios extremadamente competitivos en el mercado de bonos cubiertos en EUR en comparación con su curva de nueva emisión de bonos senior en USD, superando los límites del continuo ajuste de los diferenciales de los bonos cubiertos en EUR.

Koh Chin Chin, directora de Tesorería, Investigación y Defensa del Cliente del Grupo UOB, afirmó: "Nos complace volver al mercado de bonos cubiertos en euros y agradecemos el continuo apoyo de los inversores, que nos ha permitido ampliar la curva para Singapur al precio a 5 años más ajustado para un emisor no perteneciente a la UE en los últimos años".

Puntos destacados de esta oferta

Primer bono cubierto en euros a 5 años emitido por un banco de Singapur desde octubre de 2021

El bono cubierto en euros a 5 años no perteneciente a la UE más ajustado desde septiembre de 2022

Estadísticas de distribución

Cartera de pedidos final >1.200 millones de euros (incluyendo 200 millones de euros de gestores codirectores) de 36 cuentas

Fuerte demanda de inversores: gestores de activos (40%), bancos (29%), bancos centrales/instituciones oficiales (28%), seguros/fondos de pensiones (2%), entidades financieras (1%).

Diversificación geográfica: Suiza (28%), Alemania (26%), Reino Unido (19%), países nórdicos (14%), Benelux (12%), otros (1%).

