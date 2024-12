UPL, empresa agroquímica líder en los Índices de Sostenibilidad Dow Jones por segundo año consecutivo

(Información remitida por la empresa firmante)

- UPL reconocida como empresa agroquímica líder en los Índices de Sostenibilidad Dow Jones por segundo año consecutivo

UPL obtiene la puntuación más alta a nivel mundial en el sector agroquímico y la cuarta más alta de la industria química en el Índice Dow Jones de Sostenibilidad (DJSI)

UPL es la única empresa agroquímica incluida en el índice DJSI World por segundo año consecutivo.

LONDRES, 20 de diciembre de 2024 /PRNewswire/ -- UPL Ltd. (NSE: UPL) (BSE: 512070) (LSE: UPLL), proveedor mundial de soluciones agrícolas sostenibles, ha sido clasificada como la mejor empresa agroquímica en los Índices de Sostenibilidad Dow Jones (DJSI) 2024 por segundo año consecutivo, y ha logrado la cuarta puntuación más alta a nivel mundial en la industria química. Este es el segundo año consecutivo en que UPL ha sido incluida tanto en el DJSI World como en el de Mercados Emergentes, reconociendo así el continuo liderazgo de la empresa en materia de sostenibilidad.

El reconocimiento de DJSI a UPL se basa en los excelentes resultados de la empresa, que ha obtenido las puntuaciones más altas del sector agroquímico en la Evaluación de Sostenibilidad Corporativa S&P Global 2024.

El DJSI es un índice de referencia mundialmente reconocido para evaluar el comportamiento medioambiental, social y de gobernanza (ESG) de las empresas. El DJSI World Index destaca al 10% de las principales empresas mundiales de cada sector, reflejando su compromiso con la promoción del desarrollo sostenible. Además, el Índice DJSI de Mercados Emergentes distingue al 10% de las 800 mayores empresas de los mercados emergentes, seleccionadas por sus excelentes prácticas en materia de ESG.

Jai Shroff, presidente y consejero delegado de UPL Group, explicó: En UPL, creemos que la agricultura se encuentra en el centro de los esfuerzos globales de sostenibilidad, y estamos inmensamente orgullosos de liderar nuestro sector en el DJSI por segundo año consecutivo. Este reconocimiento reafirma nuestro compromiso de Reimaginar la Sostenibilidad demostrando cómo la agricultura puede ser una fuerza para el bien: empoderando a los agricultores, mejorando la seguridad alimentaria, fomentando el desarrollo sostenible y creando un futuro más brillante para todos.

La excelente calificación de sostenibilidad de UPL sitúa a la empresa entre las mejores del mundo. Este reconocimiento es un testimonio del compromiso de UPL para liderar las prácticas sostenibles en todas sus operaciones globales, alineándose con los mejores puntos de referencia para los inversores que dan prioridad al valor a largo plazo para el accionista.

Acerca de UPL Group

UPL Ltd. (NSE: UPL, BSE: 512070, LSE GDR: UPLL) es un proveedor mundial de productos y soluciones agrícolas sostenibles que abarcan toda la cadena de valor agroalimentaria. Con unos ingresos anuales que superan los 5.000 millones de dólares, la empresa es una de las mayores compañías agrícolas del mundo y presta sus servicios a agricultores de más de 130 países. UPL Group está formado por cuatro plataformas que incluyen UPL Corporation Ltd. (UPL Corp); UPL Sustainable Agri Solutions Ltd. (SAS); Advanta Enterprises Ltd.; y Superform Chemistries Ltd. (FKA UPL Speciality Chemicals Ltd.). Juntas, estas plataformas se dedican a Reimaginar la Sostenibilidad e impulsar el progreso en nuestro sistema alimentario a través de nuestro innovador enfoque OpenAg. Para obtener más información sobre UPL, visite upl-ltd.com y síganos en LinkedIn, X, y Facebook.

UPL Corporation Ltd. (UPL Corp) es una empresa líder mundial en protección de cultivos y soluciones biológicas que define el futuro a través de la agricultura sostenible y una mentalidad que da prioridad al agricultor. Con una sólida cartera de soluciones holísticas, UPL Corp aspira a crear crecimiento y prosperidad compartidos para las comunidades agrícolas, la agricultura y nuestro planeta. Como la mayor de las plataformas de UPL Group, UPL Corp contribuye a unos 4.000 millones de dólares en ingresos anuales y es líder en el fomento de la colaboración a través de OpenAg para desarrollar tecnologías avanzadas para la salud y la productividad de los cultivos.

