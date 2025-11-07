(Información remitida por la empresa firmante)

-UPL lanza la campaña global '#AFarmerCan' antes de la COP30, defendiendo a los agricultores en la acción climática

Un llamamiento global a la acción que insta a los líderes mundiales a colocar a los agricultores en el centro de las estrategias climáticas.

Micrositio: Conoce a 20 agricultores de todo el mundo que lideran la acción climática en la agricultura. DVC:Mira el vídeo de la campaña

LONDRES, 7 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- UPL, líder mundial en soluciones agrícolas sostenibles, anunció hoy el lanzamiento de su campaña global '#AFarmerCan - El héroe que no sabes que necesitas', antes de la 30ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que tendrá lugar del 10 al 21 de noviembre de 2025 en Belém, Brasil. La campaña celebra a los agricultores como héroes climáticos y pide a los líderes mundiales que reconozcan su papel fundamental en el desarrollo de la resiliencia climática.

Con presencia en más de 140 países, UPL trabaja en estrecha colaboración con pequeños agricultores y productores comerciales a gran escala, brindándoles soluciones agrícolas sostenibles que impulsan la acción climática y la seguridad alimentaria. A partir de esta experiencia, UPL ha seleccionado 20 historias inspiradoras de agricultores de todo el mundo, que muestran cómo la agricultura puede promover la mitigación de los gases de efecto invernadero (GEI), la seguridad energética, la conservación del agua, la regeneración de la salud del suelo y la protección de la biodiversidad: los cinco pilares que guían el compromiso de UPL en la COP30.

La campaña #AFarmerCan de UPL hace un llamamiento convincente: las políticas deben apoyar a los agricultores. Los consumidores deben reconocer y celebrar su fortaleza, resiliencia e innovación.

Como parte de su campaña de promoción, UPL propone un marco de incentivos de cuatro pilares para fortalecer la resiliencia de los agricultores:

Pagar: Recompensar a los agricultores por adoptar prácticas climáticamente inteligentes.

Recompensar a los agricultores por adoptar prácticas climáticamente inteligentes. Proteger: Ofrecer subsidios y seguros a los agricultores para protegerlos contra riesgos.

Ofrecer subsidios y seguros a los agricultores para protegerlos contra riesgos. Adquisiciones: Fortalecer el acceso de los agricultores a los mercados públicos para productos sostenibles certificados.

Fortalecer el acceso de los agricultores a los mercados públicos para productos sostenibles certificados. Promover: Escalar herramientas digitales, datos sobre la salud del suelo y formación en conocimientos para los agricultores.

Hablando sobre la iniciativa, Jai Shroff, presidente y consejero delegado del grupo, UPL, dijo: "Con #AFarmerCan, amplificamos un mensaje simple pero urgente: el futuro de la resiliencia climática comienza en los campos. Los agricultores ya están marcando el camino: innovando, adaptándose y regenerándose. Sin embargo, sus contribuciones siguen siendo poco reconocidas en el discurso climático global. Esta campaña es nuestro llamamiento a los responsables políticos, las instituciones y los consumidores para que apoyen a los agricultores, los empoderen y los conviertan en elementos centrales de la acción climática".

UPL está amplificando su mensaje a través de una campaña global de 360° en todo Brasil y mercados clave, combinando una marca exterior de alto impacto con un compromiso digital inmersivo. En Belém, la campaña abarca señalización en el aeropuerto, más de 1.000 taxis de marca y 200 autobuses con códigos QR que revelan poderosas historias de primera mano de los agricultores. Como complemento a esto, se encuentran campañas digitales específicas, activaciones en las redes sociales y una película evocadora que muestra a los agricultores como héroes climáticos. La iniciativa también incluye productos ecológicos: camisetas, bolsos de mano y botellas de agua.

UPL estará presente en la Zona Azul de laCOP30, el área oficial organizada por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC) para negociaciones formales y pabellones nacionales, sirviendo carbon-smart coffee de la marca Mió de Brasil. Al servir café que captura más CO₂ del que emite, UPL ofrecerá a los delegados una experiencia tangible de cómo la agricultura climáticamente inteligente puede acelerar el progreso hacia los objetivos climáticos globales. Como parte de este patrocinio, UPL también se ha asegurado los derechos para utilizar la marca oficial de la conferencia.

UPL exhibirá su Agrosfera en AgriZone, un espacio de exhibición organizado por Embrapa (Corporación Brasileña de Investigación Agrícola) donde UPL albergará paneles de expertos y debates basados en los cinco pilares que guían el compromiso de UPL en la COP30. UPL también participará en el Planeta Campo Forum y presentará un estudio de caso de arroz bajo en metano de la India.

Mediante '#AFarmerCan', UPL reafirma su compromiso de dar forma a un movimiento global que celebre a los agricultores como héroes climáticos y administradores de un planeta más saludable.

UPL es un líder mundial en biosoluciones y soluciones agrícolas, que opera en más de 140 países con 43 sitios de fabricación, 57 instalaciones de I+D y una cartera de más de 15.000 productos registrados en todo el mundo.

Acerca de UPL Group

UPL Ltd. (NSE: UPL) (BSE: 512070) (LSE GDR: UPLL) es un proveedor global de productos y soluciones agrícolas sostenibles que cubren toda la cadena de valor agroalimentaria. Con unos ingresos anuales que superan los 5.000 millones de dólares, UPL Ltd. es una de las empresas agrícolas más grandes del mundo y presta servicios a productores en más de 140 países. UPL Ltd. se compone de cuatro plataformas exclusivas que incluyen UPL Corporation Ltd. (UPL Corp); UPL Sustainable Agriculture Solutions Ltd. (UPL SAS); Advanta Enterprises Ltd; y Superform Chemistries Ltd. Juntas, estas plataformas están dedicadas a reinventar la sostenibilidad e impulsar el progreso en el mundo. Para obtener más información, visite www.upl-ltd.com.

