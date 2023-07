UPPAbaby se asocia con la exjugadora de fútbol profesional, Leslie Osborne, en una campaña de marca

(Información remitida por la empresa firmante)

'My Hope' destaca la mirada de la nueva era a lo que realmente puede ser una mamá futbolista

ROCKLAND, Maine, 26 de julio de 2023 /PRNewswire/ -- Basada en la misión de 'Parenthood, Understood™', la última campaña de marca de UPPAbaby, 'My Hope', presenta a Leslie Osborne, una jugadora de fútbol profesional retirada que se convirtió en una exitosa mujer de negocios y súper madre de tres hijos que comparte sus esperanzas y aspiraciones para sus hijas. Si bien Leslie ha tenido muchos títulos, incluido el de campeona nacional universitaria, veterana de la selección nacional femenina de fútbol de EE. UU. y jugadora de la Copa Mundial Femenina, presentadora de deportes, cofundadora de Hustle Beauty y Bay FC, el equipo más nuevo en la Liga Nacional Femenina de Fútbol, su favorito es "mamá". Equilibrando su vida en torno a crear una familia, ser propietaria y comenzar negocios exitosos y mantenerse activamente involucrada en la comunidad del fútbol, Leslie es la encarnación de los pilares fundamentales de UPPAbaby.

Experimente el comunicado de prensa multicanal interactivo completo aquí: https://www.multivu.com/players/English/9185752-uppababy-soccer-community-leslie-osborne-brand-campaign/

"Cuando UPPAbaby se acercó a mí para compartir mi historia como madre, ex atleta profesional y mujer de negocios y sabiendo lo que representaban como empresa, la asociación simplemente tuvo sentido", señaló Leslie al hablar sobre su colaboración con la marca juvenil. "Cuando tuve a mi primera hija hace casi siete años, los productos de UPPAbaby me permitieron tener lo mejor de ambos mundos y no sacrificar un 'trabajo' por otro. Han creado productos que permiten a los padres navegar por el nuevo mundo de la paternidad, especialmente en esos primeros años".

UPPAbaby apoya a todas las 'mamás futbolistas', ya sean mamás que viajan, mamás que trabajan, mamás que se quedan en casa o algo intermedio. Si los hijos de Leslie quieren seguir sus pasos como futbolistas profesionales o tienen otros sueños que aprenden a amar, ella espera que encuentren algo que los haga tan felices como la hacen a ella, y ella, junto con UPPAbaby, los animará en cada paso del camino.

"Estamos encantados de seguir apoyando a Leslie y a su familia mientras se marcha a Australia este verano para continuar con su labor de retransmisión deportiva. Leslie y muchas de las mujeres de la comunidad del fútbol son madres que demuestran que se pueden realizar los sueños y formar una familia", afirmó Joseph Alcantara, director global de Marketing y Comunicación de UPPAbaby. "No tienes por qué renunciar a tu carrera (¡sea cual sea!) si no quieres, y muchas mujeres han encontrado la manera de volver a hacer lo que les gusta, demostrando que pueden compaginar la maternidad y una carrera, dentro o fuera del campo de fútbol. Estamos entusiasmados por animar a Leslie y al equipo estadounidense durante el próximo mes".

Para obtener más información sobre UPPAbaby y ver "My Hope", visite el canal de YouTube de UPPAbaby aquí y siga a UPPAbaby en LinkedIn (UPPAbaby), Instagram (@uppababy), y Facebook (@UPPAbaby). Siga a Leslie en las redes sociales en Instagram (@leslieosborne12), en Twitter (@leslieosborne12), en Facebook (@LeslieOsborneLewisOfficial) y en LinkedIn (Leslie Osborne Lewis). "My Hope" está producido por el equipo mundial de marketing y comunicación de UPPAbaby en colaboración con Long Haul Films.

Acerca de UPPAbabyUPPAbaby® es una empresa global con raíces en un pequeño pueblo comprometida a mejorar la vida de los padres fabricando el equipamiento infantil más inteligente del mercado. Nuestros productos están diseñados de forma intuitiva y fabricados por expertos, con características en las que los padres confían. Basándose en tres décadas de experiencia, UPPAbaby se fundó en 2006 para crear productos que hicieran la vida con los niños más manejable, más moderna e incluso más divertida.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/uppababy-se-asocia-con-la-exjugadora-de-futbol-profesional-leslie-osborne-en-una-campana-de-marca-301885695.html