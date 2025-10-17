Urban Event Marketing destaca los ejes de la transformación financiera en la VII Fintech Innovation Summit

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, a 17 de octubre 2025. Tres salas de contenido y más de 300 asistentes se darán cita en la VII Edición del Financial & Fintech Innovation Summit. Una jornada inspiradora que tendrá lugar el próximo 28 de octubre en la Sala Truss del Movistar Arena y que contará con la intervención de Isabel Pérez del Caño, Global AI Discipline Adoption Leader en BBVA y Mayte Valverde Elices, Presidenta en WOMEN IN BANKING en el fireside “La IA nos va a hacer más humanos que nunca: cómo adoptarla en banca”.

Además, expertos como Pablo Rubio, Business Development Manager – Spain Country Leader en STEFANINI GROUP y Salvador Mas, CEO de GPTADVISOR analizarán la adopción corporativa de la IA, mientras que Antonio Hernández-Briz, Enterprise Account Director en FORMALIZE nos pondrá al día sobre ciberseguridad y cumplimiento. De ciberseguridad, seguirán adentrándose Fernando Sanz, CISO en ARCANO PARTNERS; José Carlos Lledó, CISO en CBNK BANCO; y, Ángeles Caballero, CISO HQ en BANCO SANTANDER.

El encuentro acogerá también otros paneles donde líderes de alto nivel debatirán sobre “Revolution Banking” que contará con la participación de Jorge González-Iglesias Baeza, CEO en GIBOBS ALLBANKS; Fabián Goldberg Raitzin, Head Digital & Inclusive Growth en FMBBVA; y, Rubén Andrés Priego, Managing Director Technology & Operations en SINGULAR BANK.

Sobre “Innovación bancarIA & Financiera” hablarán Miguel Ángel Fernández, Private Banking Manager en ABANCA; Maria Tejeiro, Group Strategy Director en BANCO SANTANDER y Alejandro Pérez, Responsable de Estrategia y Operaciones en N26. Y, para adentrarnos en “RegTech en la Disrupción Fintech” contaremos con Arancha Lázaro Andrés, Head of Regulatory Digital Products en ALLFUNDS; Marta Olavarria, Experta en Regulación Financiera y Finanzas Sostenibles e Iñigo Jiménez Aldama, Director Departamento Legal en TRIODOS BANK.

Otros de los ángulos en el que se enfocará esta VII Edición del Financial & Fintech Innovation Summit es la visión de los CFOs. Lorena Figueroa, Sales Account Manager en GENERIX será la responsable de moderar un panel donde Rafael Merino, CFO en GRUPO MALVON; Ignacio Carnicero, CFO en ISEMAREN; y, Diego Lías Tomas, Head of Financial Services & Taxes en LOEWE ahondarán en los desafíos que enfrentan en un entorno tecnológico disruptivo con la IA y la complejidad regulatoria y geopolítica como protagonistas.

Y, como no se podría hablar de revolución financiera sin mencionar el sector asegurador, también conoceremos las tendencias en innovación en esta industria de la mano de Ana Elliott, Business Development Director en PROSEGUR CRYPTO con Óscar Paz, Founder & CEO en INSURNOW; Silvia Hernández, Directora General de Banca y Seguros en MICROSOFT; Juan Antonio Costa Leo, Country Manager de NEAT.EU y Juan Cumbrado, Director de Innovación en MAPFRE.

Del futuro de los métodos de pago debatirán Federico Hernández, Director de Desarrollo de Negocio en España & Portugal en ALIPAY; José Royo, Director de Partnerships en Getnet Europe, medios de pago de BANCO SANTANDER; Verónica Aranda, Abogada Experta en Servicios de Pago, Regulación Financiera y Prevención del Fraude en CAIXABANK; y, Eric Raduan, Group Deputy CEO en UNNAX.

Por último, Isidoro Martínez, Fundador y CEO en TECALIS será el responsable de moderar un panel en el que diferentes CIOs y CTOs como Ethien Salinas, CTO en ÍKUALO; David Vaquero, Subdirector General y CTO en NATIONALE NEDERLANDEN; Gema Perea Blanco, Directora de Tecnología, Procesos y Transformación Digital en BANCO PICHINCHA ESPAÑA; y, Manuel Rodríguez López, CIO en ARESBANK compartirán su visión y experiencia sobre los desafíos que afrontan.

La VII Edición del Financial & Fintech Innovation Summit se postula así como la cita clave para entender y liderar el futuro financiero. Este evento es posible gracias al apoyo de TECALIS, UNNAX, WEALTHREATHER, STEFANINI GROUP, NICKEL, FORMALIZE, DOCUWARE, BRICKKEN, ASC TECHNOLOGIES, VILT, GENERIX, GIBOBS ALLBANKS, COVLINE, ARSYS, FREENOW, REENTAL, TSYS, DECTA y DALATEA. Para conocer la agenda completa del encuentro y las ponencias que se llevarán a cabo pueden acceder a la web oficial del encuentro o registrarse para asistir como invitado aquí.

Contacto

Emisor: Urban Event Marketing

Contacto: Urban Event Marketing

Número de contacto: 91 018 20 06