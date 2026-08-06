UrbanPay lanza en 19 mercados europeos su solución de pagos inmobiliarios: hasta 82% de ahorro por cobro

Flujo Visual - UrbanPay X SL

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 6 de agosto

La plataforma integra en un único flujo los pagos de cuenta a cuenta por open banking, la verificación de identidad, la generación de contratos, la firma electrónica y la conciliación automática de cada operación

UrbanPay (https://urbanpayx.com/) ha anunciado el lanzamiento en 19 mercados europeos de una infraestructura de pagos creada específicamente para el sector inmobiliario. La solución sustituye la combinación habitual de pasarelas de pago, proveedores de verificación, herramientas de firma y hojas de cálculo por una única API y un panel de control desde los que incorporar clientes, formalizar contratos, cobrar y conciliar cada operación con su pagador, su contrato y su activo.



La compañía, fundada en Madrid, opera ya en flex living y co-living, en plataformas de inversión mediante club deals y en residencias de estudiantes (PBSA, por sus siglas en inglés). Sus clientes actuales suman una cartera agregada superior a los 200 millones de euros, con flujos de procesamiento que superan los 10 millones de euros mensuales.



El primer producto de la compañía, de pagos de cuenta a cuenta, se desarrolló para automatizar los cobros a inversores y las distribuciones de capital, y posteriormente se amplió para dar servicio al conjunto del mercado inmobiliario.



Un problema de alto coste que permanecía oculto

El sector inmobiliario combina importes elevados, pagos recurrentes y exigencias de información por activo. Sin embargo, muchos operadores siguen cobrando con infraestructuras concebidas para el comercio electrónico. El desajuste tiene un doble coste: comisiones que crecen con el valor de cada operación y equipos que deben casar manualmente los fondos recibidos con inquilinos, inversores, contratos, inmuebles y sociedades vehículo.



Frente a ese modelo, los pagos para el sector inmobiliario de UrbanPay se apoyan en tres ventajas verificables:



Liquidación en segundos

Los pagos de cuenta a cuenta funcionan mediante open banking, sin pasar por las redes de tarjetas. El pagador autoriza la operación en la aplicación de su banco mediante autenticación reforzada y los fondos pueden quedar disponibles en la cuenta del beneficiario en menos de diez segundos a través de los sistemas de transferencia instantánea, las 24 horas del día y todos los días del año cuando las entidades participantes admiten pagos instantáneos.



Cobros sin devolución unilateral

En una domiciliación bancaria, el pagador puede exigir la devolución de un recibo autorizado durante las ocho semanas posteriores al cargo, sin justificar su decisión. Un pago de cuenta a cuenta, en cambio, es una transferencia iniciada y autorizada por el propio pagador: una vez liquidada, no existe un derecho automático de devolución equivalente. Para el operador inmobiliario, esto elimina la incertidumbre de que un cobro ya recibido desaparezca semanas después.



Conciliación automática por contrato y por activo

UrbanPay incorpora en cada operación las referencias del pagador, el contrato y el activo inmobiliario. El ingreso llega identificado y se concilia automáticamente, sin búsquedas manuales entre extractos bancarios, hojas de cálculo y sistemas de gestión. El resultado: cierres más rápidos, trazabilidad completa y menos carga administrativa a medida que crece la cartera.



"El ahorro en costes es solo una parte de la propuesta. UrbanPay hace que el dinero llegue en segundos, elimina el riesgo de devolución unilateral propio de la domiciliación y entrega cada pago ya vinculado a su contrato y a su activo. Son tres ventajas que cambian por completo la operativa diaria de una compañía inmobiliaria", Alvaro Martínez, cofundador de UrbanPay.



De la verificación de identidad al cobro, en un único flujo

UrbanPay reúne pagos bancarios directos, verificación de particulares y empresas (KYC/KYB), generación de contratos, firma electrónica y conciliación de transacciones en un único flujo configurable. Los operadores pueden trabajar desde el panel de control sin necesidad de integración técnica, o incorporar los servicios a su sistema de gestión inmobiliaria (PMS), plataforma de inversión o ERP a través de la API.



"Cuando cada inmueble, sociedad vehículo, inquilino o inversor genera un circuito manual distinto, crecer añade complejidad en lugar de eficiencia. UrbanPay convierte esos procesos fragmentados en un único flujo auditable y permite a las compañías inmobiliarias ampliar su actividad sin aumentar al mismo ritmo sus equipos administrativo", Mohamed El Madani, cofundador de UrbanPay.



Una infraestructura para cada vertical del sector inmobiliario

La plataforma está diseñada para las particularidades de los pagos residenciales y comerciales, el crowdfunding inmobiliario, el flex living, las residencias de estudiantes y la gestión hotelera. Cada pago queda vinculado al activo, el contrato y la contraparte correspondientes, con una trazabilidad que las pasarelas de propósito general no ofrecen de forma nativa.



El lanzamiento coincide, además, con el impulso regulatorio europeo a los pagos instantáneos y de cuenta a cuenta: en noviembre de 2025, el Parlamento Europeo y el Consejo alcanzaron un acuerdo político provisional sobre el Reglamento de Servicios de Pago (PSR) y la tercera Directiva de Servicios de Pago (PSD3), que refuerzan el acceso a las cuentas bancarias y la fiabilidad de las interfaces de pago.



Sobre UrbanPay

UrbanPay es una infraestructura de pagos para empresas del sector inmobiliario que integra cobros de cuenta a cuenta mediante open banking, verificación de identidad (KYC/KYB), generación y firma de contratos y conciliación automática en una única API y un panel de control. Fundada en Madrid, da servicio a operadores de residencias de estudiantes, flex living, crowdfunding inmobiliario y gestión hotelera, con cobertura en 19 mercados europeos. Más información en www.urbanpayx.com.

Contacto

Nombre contacto: Alvaro Martínez

Descripción contacto: cofundador de UrbanPay

Teléfono de contacto: 662947204



