Urbincasa supera por primera vez los 100 millones de euros de facturación en 2026 - Urbincasa

(Información remitida por la empresa firmante)

La promotora, especializada en el residencial del arco mediterráneo español, cierra su ejercicio de mayor volumen con 291 viviendas entregadas en cuatro promociones repartidas entre la Costa Blanca, la Costa del Sol y la Costa Cálida.

Cartagena, 26 de octubre de 2026. — Urbincasa cerrará el ejercicio 2026 superando por primera vez los 100 millones de euros de facturación y con la entrega de 291 viviendas correspondientes a cuatro promociones que finalizan en su totalidad a lo largo del año. Se trata del ejercicio de mayor volumen en la historia reciente de la promotora cartagenera, que acumula casi seis décadas de actividad en el arco mediterráneo español.

El resultado llega en un contexto de demanda sostenida en el residencial de las costas españolas, un segmento que combina comprador nacional e internacional y que se mantiene como uno de los más dinámicos del mercado inmobiliario. Urbincasa concentra toda su actividad en este eje, con producto propio distribuido entre la Costa Cálida, la Costa Blanca y la Costa del Sol.

Las cuatro promociones que se completan este año son:

Seascape Blue (Balcón de Finestrat, Costa Blanca). Ya entregada, suma 72 viviendas entre apartamentos, villas y bajos dúplex de 2 y 3 dormitorios con vistas al mar, piscinas exterior y climatizada y zonas deportivas.

Seagardens (Campoamor, Costa Blanca). Sus fases 4 y 5 (45 y 46 viviendas) cierran un proyecto total de 211 viviendas desarrollado en cinco fases —uno de los mayores acometidos por la compañía—. La fase 5 ya se ha entregado y la fase 4 lo hará a finales de año. Son apartamentos de 2 y 3 dormitorios con vistas al mar, piscinas exterior y climatizada y zonas deportivas.

Malakai (Estepona, Costa del Sol). Actualmente en entrega, con 70 viviendas —bajos, áticos y apartamentos de 2 y 3 dormitorios con vistas al mar—.

Atarazana 43 (Cartagena, Costa Cálida). También en entrega, con 58 viviendas en un edificio de alta eficiencia energética en pleno centro de Cartagena.

Con estas cuatro operaciones, Urbincasa completa cuatro promociones en un mismo ejercicio y libera cartera para dar entrada a los nuevos proyectos en desarrollo.

"291 viviendas significan 291 familias que este año estrenan casa con nosotros. Ese es, al final, el indicador que importa", señala Francisco José Cervantes Tous, CEO de Urbincasa. "Superar los 100 millones de facturación y cerrar cuatro proyectos en un mismo año, en tres costas distintas, es la prueba de que un modelo basado en producto propio, arraigo local y visión mediterránea sigue teniendo mucho recorrido."

Con este cierre de ciclo, Urbincasa consolida su modelo basado en producto propio, diseño contemporáneo y una fuerte identidad mediterránea, y encara 2027 con proyectos ya en marcha —como Dársena Real (Cartagena) y Arrecife (Casares Costa)— y nuevos lanzamientos tanto en la Costa del Sol como en la Costa Cálida.

Sobre Urbincasa

Fundada en 1967 y con sede en Cartagena, Urbincasa es una promotora residencial especializada en el arco mediterráneo español. Con casi seis décadas de trayectoria, la compañía desarrolla proyectos en la Costa Cálida, la Costa Blanca y la Costa del Sol, combinando producto propio, diseño contemporáneo y una vocación de arraigo local que la distingue en el mercado.

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