UrgentDoc; consultas médicas en minutos para quien más lo necesita - UrgentDoc

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 18 de septiembre de 2026.- En un país que recibe cada año a decenas de millones de turistas y residentes internacionales, encontrar un médico rápido, en el idioma propio y sin conocer el sistema sanitario local, sigue siendo uno de los mayores quebraderos de cabeza durante un viaje. UrgentDoc nace precisamente para resolver ese problema: poner a un médico colegiado al alcance de cualquier persona, en minutos, desde el móvil.

Qué es UrgentDoc

UrgentDoc conecta a pacientes con médicos disponibles en tiempo real a través de videollamada, en español e inglés. El paciente solicita la consulta directamente en UrgentDoc, sin necesidad de crear una cuenta ni de desplazarse a ningún centro médico. Los médicos disponibles envían su propuesta de horario, y en cuanto el paciente confirma y paga, se genera automáticamente el acceso a la videollamada. Todo el proceso, desde la solicitud hasta estar hablando con un médico, puede completarse en menos de cinco minutos.

Qué resuelte, y para quién

El servicio está especialmente pensado para tres perfiles de usuario que, hoy en día, tienen serias dificultades para acceder a atención médica rápida:

Turistas y viajeros internacionales, que se enfrentan a una dolencia puntual (una infección, un malestar, la necesidad de un certificado médico) en un país que no es el suyo, sin saber a quién acudir.

Residentes extranjeros, que aún no dominan el idioma o no conocen bien el funcionamiento del sistema sanitario local.

Cualquier persona con una necesidad médica leve y urgente, que no requiere una sala de urgencias, pero tampoco puede esperar días para una cita con su médico de cabecera.

Cuando la valoración clínica lo permite, la consulta puede resolverse por completo de forma remota: si es necesaria una receta, se emite electrónicamente al momento a través del sistema oficial REMPE, lista para recoger en cualquier farmacia. UrgentDoc también gestiona otros trámites médicos habituales, como certificados de aptitud (o no aptitud) para volar, que en muchos casos pueden emitirse sin necesidad de una visita presencial.

Una red que crece con sus socios

Más allá del paciente que llega directamente a la plataforma, UrgentDoc ha construido una red de colaboración con farmacias, hoteles y otras organizaciones, que pueden ofrecer a sus propios clientes o huéspedes acceso directo al servicio mediante un código o QR de referencia propio. Esta red de partners no solo acerca la atención médica a quien la necesita en el momento justo, sino que también genera un beneficio económico para el negocio colaborador por cada consulta derivada.

Los médicos, por su parte, pueden unirse a la plataforma y gestionar sus consultas tanto desde la web como desde la aplicación móvil para iOS y Android, descargando UrgentDoc.

Beneficios frente a la atención tradicional

Rapidez: consulta médica en minutos, sin listas de espera ni desplazamientos.

Idioma: atención en español e inglés, eliminando una de las mayores barreras para el paciente internacional.

Trámites resueltos al momento: receta electrónica y certificados médicos gestionados sin fricción.

Accesibilidad: sin necesidad de cuenta ni de conocer el sistema sanitario local.

Cobertura ampliada: gracias a los acuerdos con farmacias, hoteles y otras organizaciones, cada vez más personas pueden acceder al servicio desde un punto de confianza cercano.

"Nuestro objetivo es que nadie se quede sin atención médica solo por estar de viaje, no hablar el idioma, o no saber por dónde empezar", explican desde UrgentDoc. "Cuanto más rápido conectamos a un paciente con un médico, mejor es el resultado para todos: para el paciente, que resuelve su problema cuanto antes, y para el propio sistema sanitario, que se descongestiona de consultas que no requieren una urgencia presencial."

Quienes quieran conocer más sobre el proyecto, sus servicios o su red de colaboración pueden hacerlo a través de su web oficial.



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Contacto: UrgentDoc

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