La U.S. Polo Assn. acoge en Delhi la exposición Celebration Cup y el desfile de moda primavera-verano 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

Más de 300 invitados VIP asistieron a este hito que honra el legado perdurable del deporte con un emocionante partido de exhibición en el icónico Jaipur Polo Grounds

Florida, 11 de marzo de 2025.- U.S. Polo Assn. celebra 135 años de inspiración deportiva como marca oficial de la United States Polo Association (USPA) con un espectacular partido de exhibición y un desfile de moda en el corazón de Delhi, la capital india del polo. Más de 300 invitados VIP asistieron a este hito que honra el legado perdurable del deporte con un emocionante partido de exhibición en el icónico Jaipur Polo Grounds, seguido de un exclusivo desfile de moda U.S. Polo Assn. Primavera-Verano 2025 en el lujoso D'Monde Members Club.



Como parte del momento global de la U.S. Polo Assn., este gran evento unió a entusiastas del polo, aficionados a la moda y creadores de tendencias culturales en un evento que rindió homenaje a la rica herencia y larga influencia de este deporte. El punto culminante de la velada fue un partido de exhibición intenso y lleno de acción, en el que el equipo USPA India, liderado por Su Alteza el Maharajá Sawai Padmanabh Singh de Jaipur, se enfrentó al equipo USPA Global Team, con jugadores de todo el mundo, en un apasionante campeonato. El último periodo fue testigo de una feroz competición, en la que ambos equipos lucharon gol a gol, pero la USPA India se aseguró finalmente la victoria con un resultado final de 8-7, aventajándose en un gol.



El MVP del partido fue Su Alteza el Maharajá Sawai Padmanabh Singh de Jaipur, cuya excepcional actuación con el Equipo USPA India cautivó al público, mientras que el título de Mejor Poni Jugador se concedió a un caballo propiedad de Bk. Jaisal Singh, que jugó en el USPA Global Team.



Kulin Lalbhai, Vicepresidente y Director Ejecutivo de Arvind Fashions Ltd., honró la ocasión y lanzó la bola inaugural del partido al comienzo del primer periodo. Para añadir autenticidad a la experiencia, el prestigioso comentarista de polo Karl Ude-Martinez, afincado en el Reino Unido, dio vida al partido con su experta visión y su dinámica narración, convirtiéndolo en una experiencia inolvidable para los asistentes.



Tras el partido de alto octanaje, se invitó a los asistentes a un exclusivo desfile de moda en el D'Monde Members Club, donde U.S. Polo Assn. presentó su esperada Colección Primavera-Verano 2025. Fiel a la herencia deportiva de la marca, la colección combinó magistralmente siluetas clásicas inspiradas en el polo con un estilo contemporáneo, encarnando el espíritu de la elegancia sin esfuerzo y la moda atemporal. Desde los emblemáticos polos y los conjuntos de sastrería hasta los linos transpirables y las prendas informales, la colección captura la esencia del deporte del polo al tiempo que responde a las preferencias cambiantes de los consumidores modernos.



El evento contó con una ecléctica mezcla de personalidades del deporte, la moda y la cultura, como el maharajá Narendra Singh de Jaipur y el jugador de críquet Nitish Rana, la estrella de Bollywood Harshvardhan Kapoor, la embajadora de la U.S. Polo Assn. Palak Tiwari, Rannvijay Singh, Varun Sood, Lakshya y Babil Khan. Kalyani Chawla, empresaria del lujo y creadora de tendencias, Samarth y Sameer Kasliwal, del Gem Palace, y Priya Paul y Sethu Vaidyanathan, de The Park Hotels, contribuyeron al glamour.



"Esta celebración del 135º Aniversario es un testimonio del legado de la USPA en el fomento del deporte del polo, al tiempo que abraza el future", dijo J. Michael Prince, Presidente y CEO de USPA Global, la compañía que gestiona y supervisa la multimillonaria marca U.S. Polo Assn. en 190 países. "Unir la emoción del juego con un desfile de moda global de la U.S. Polo Assn. en una ciudad tan vibrante como Delhi subraya nuestra misión de celebrar la autenticidad de nuestra marca deportiva global y la accesibilidad del deporte del polo, así como de la marca, tanto dentro como fuera del campo".



"Hoy en día, la India es el mercado de más rápido crecimiento para U.S. Polo Assn. a nivel mundial, y la marca sigue experimentando un fuerte impulso. Estos eventos tan especiales reflejan nuestro compromiso continuo de seguir consolidando nuestra fuerte presencia aquí", añadió Prince.



Sobre la importancia del evento, Shailesh Chaturvedi, director general y consejero delegado de Arvind Fashions Ltd., declaró: "El deporte del polo está profundamente arraigado en la historia de la India y sigue inspirando a nuestros consumidores. La marca U.S. Polo Assn. combina a la perfección la tradición con el estilo moderno, y el lanzamiento de la colección primavera-verano 2025 en este entorno histórico es un homenaje al atractivo atemporal de este deporte. Estamos encantados de formar parte de esta gran celebración mundial de aniversario".



"Celebrar 135 años de inspiración deportiva no es solo marcar un hito, es honrar un legado que mezcla la herencia del deporte del polo con una sensibilidad de moda contemporánea", dijo Amitabh Suri, CEO de U.S. Polo Assn. India. "Con esta celebración, invitamos a los consumidores y aficionados al deporte de toda la India a formar parte de este rico legado del deporte del polo y a celebrar la mayor historia del deporte y la moda".



Con Delhi como mercado clave, este evento es un momento crucial en las celebraciones mundiales de un año de duración de U.S. Polo Assn., que incluyen activaciones en Norteamérica, Europa, Oriente Medio, Latinoamérica y Asia. Los aficionados a este deporte y los entusiastas de la marca seguirán interactuando con la Colección Edición Limitada 135 Aniversario a través de experiencias en las tiendas y activaciones digitales.



Más información: uspoloassn.in o uspoloassnglobal.com o @uspoloassn.



Emisor: U.S. Polo Assn.

Contacto

Nombre contacto: Stacey Kovalsky

Descripción contacto: VP, Global PR y Comunicaciones, USPA Global HQ

Teléfono de contacto: +001.561.790.8036